原鄉小球員的「移動城堡」老爺車：一個少棒教練流浪球隊的日常

文：余桂榕

「原住民棒球關懷盃」是原鄉三級棒球的年度賽事，往年《原住民電視台》也會實況轉播這場關懷盃比賽。此刻球探應該也在台下一旁觀望著準備機會「野生補獲／貨」？

今年2022年原鄉（三級）棒球關懷盃，即將在12月初的台東各球場進行賽事開打。對於一個也曾經在場外為親友孩子打棒球加油而驕傲的長輩來說，我總是會關注這些球隊孩子的發展，尤其是這次比賽的經費是否有著落了？

因為常聽聞家裡附近原鄉小學校的棒球隊，有幾次因為沒有經費出去比賽，在進入前幾名的賽事之後，不是主動先喊棄權，就是找其他理由放棄比賽，原因通常就是缺乏經費支持球隊外出比賽。

這天晚上，我一個棒球門外漢的女子，隻身搭火車到台灣最北邊的城市拜訪好友王教練。我和在基隆和平島路途中駐足一處迷你球隊的王教練說好，他會來車站接我。

但教練卻在我出發上車時告知我，球隊孩子還沒有打理好，要我自己搭計程車到和平島上的某某路邊OK商店下車！他就在路邊等我，他會付計程車費225元。

我下車出站後，先去對面街角的商家挑選了一盒洋酒，再回頭在車站搭上計程車。從基隆車站綿綿細雨中離開市區，沿途司機問我從哪裡來？我說，台東。

司機回以幾句台東印象的談話，說「現在已經沒有那麼純樸的人了。」並開始道出自己在兩岸三地跑2－30年的生意等等感嘆。而我只是靜靜坐在後座聽著他對政治現況的不滿，認為台灣是一個寶島，卻被政治人物搞壞了。

約15分鐘的車程之後，計程車慢慢在OK店家前的紅綠燈停下讓我下車，而在遠遠50公尺的另一頭，我就看到王教練高大的身影與小球員跳動的身軀。我付了計程車費的找零，因急於下車看孩子，就說不用找了，道謝關車門。

站在路的對面等紅綠燈，我看到教練手插著腰，在球隊後面看著孩子在做晚間的伸展操，他看到我抵達目的地，也瞄一眼點頭後繼續看孩子做操。

老朋友王教練看到我，眉毛從嚴肅到輕鬆。他笑著說：「好久不見，妳瘦了。」並請我一旁椅子先坐一下，他看著孩子把伸展操做完，就可以讓自由活動跳大家喜歡的舞曲了。

我靜坐在路旁邊的賣麵店家前，靜靜看著孩子活潑可愛的舞步與笑聲，然後聽教練說他們的日常生活──從6：30起床整理後，走路出門吃早餐，到學校練操再開始上課的一天。學校課堂上完，下午約4點下課後，教練載孩子就到附近球場去練球，7點回宿舍準備吃晚餐。休息一下開始寫功課，再自由活動，再集合一起做完伸展操之後，準備走回宿舍洗澡的、看書閱讀的，或者大洗團體衣服，然後一覺到天明，又是新的一天開始。

而週末是球隊和教練的時間，大部分是訓練體能及棒球的基礎教育，要不然就是參加附近友誼賽及帶孩子去找球隊練球。而通常是隔周休載送孩子回部落和家人相聚在一起。

但是，提及有時孩子需要強度的外出比賽時，教練總語帶感慨：若沒有經費，有時跨縣的友誼賽要帶球隊出門都很困難。還好有外界先前募集到的物資，還可以支應孩子的日常生活起居，像是牛奶、運動飲料和宿舍的棉被、床墊等等。

王教練的棒球家族

認識這位老家在台東的教練，是先前的工作單位邀請他來當主辦單位球類比賽的裁判，以及我因為需要常擔任主持司儀的角色，而開始常有互動聯繫，只是賽後就只能偶因賽事再看見教練於球場忙碌的身影。記得那是好幾年前，教練還在自己的台東家鄉教棒球的時期，有時互相連絡到彼此時，他還在種稻農忙期。

上一次和王教練見面約在七、八年前，在台東鹿野學校球場當教練時的球賽之後，我們一同與教練的友人餐敘。時過境遷，知道王教練為了球員的棒球延續，輾轉到宜蘭教棒球，並帶球隊訓練及四處比賽還常贏得佳績。每年來到原鄉棒球關懷盃期間，我就會想起王教練還在外教棒球漂流他方，不知何時再返鄉？

後來才知道王教練因為小球員的住宿問題及延續球員的棒球教育，而流浪到基隆，在好不容易尋求到有宿舍及球場的學校附近繼續教棒球。但因為學校經費不闇支持，但他說：

做對的事，就對了！

我與王教練之間的會面，雖在先前幾次有順路教練學校附近的行程，卻總因匆匆來去而流會。而這天，因為行程直接目地就在基隆，我務必要先預約好，並確認可以順路去看看教練和其小球員。當孩子自由活動後，我和教練才開始聊起這些年離鄉離家飄流各地的棒球教練生活。

他低頭沉思著說，就只是為了感謝過去自己的孩子，也曾經這樣接受很多教練及很多人的幫助，來實現打球的心願。或者他們也成為了現在自己的孩子在球場上的球迷，有的老球友，平常就在電視前，為在職棒球場上的部落孩子們加油打氣。

回顧他年少時期在打球的回憶，王教練說，他從國小打球到國中畢業後就斷層了棒球教育，因為原住民當時若要轉學到有棒球的高中學校繼續打球，又是私立的學校學費很貴，很多家庭根本沒有資源可以送去外面學校。

談及原住民孩子的原鄉棒球養成教育及培育人才，王教練說，最怕在國中的時候，孩子放假回家，家長一放鬆不注意就學壞了。他說，除了家庭教育和學校教育的基本知能很重要之外，棒球教育更重要的是學習態度：

「現在我的時間都跟孩子綁在一起，連孩子每天的心情都能一目了然，孩子怎麼會變壞？棒球教育的精神最重要的是態度禮儀，要不然，不管你的球技打得再好，禮貌不好，球品一定也不好。人家不喜歡你，也不會讓你在球場打得久……像是球場有一些不成文的規定：上球場要先跟裁判脫帽鞠躬，不小心球打到對方也要趕快跑過去鞠躬……」

球隊就像是一個家庭，必須很有默契，球場上教練的暗號就是紀律，教練會跟孩子說，不聽教練的話就回家，寧缺勿濫，不要浪費教練的時間，浪費父母的錢。