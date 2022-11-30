2022/11/30,
印太

印尼積極推動電動車產業，擴大建設電池製造廠與補貼電動機車銷售

印尼積極推動電動車產業，擴大建設電池製造廠與補貼電動機車銷售
圖為2021年11月時在印尼國際車展上展出的電動汽車。Photo Credit：Reuters / 達志影像

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除了積極建設生產電動車相關的設施，《路透社》報導也指出，印尼目標到2024年時，至少能銷售出120萬輛電動機車和35000輛電動汽車。因此，印尼計劃自明年開始對電動機車銷售進行補貼。

近期，印尼正積極推動電動車產業，包括建設製造電動車電池的工廠及中心，並對電動機車銷售進行補貼，期望能在2024年時達成銷售目標。

路透社》報導，印尼海洋事務統籌部副部長Septian Hario Seto在29日表示，目前有投資者在印尼中蘇拉威西省莫羅瓦利（Morowali）的鎳工業中心建設一座產能為6萬噸的氫氧化鋰工廠。Septian Hario Seto也說，另一座產能為8萬噸的負極材料（anode material）工廠將於明年1月開工。

Septian Hario Seto表示，「我們正在建立一個生態系統，因此我們不是只單獨生產鎳基和鈷基合金。」他也指出，印尼已開始運用從鎳中提取的物質生產電動汽車電池部件。不過，生產電動汽車電池還需其他材料。

報導指出，目前，印尼本身沒有生產鋰礦，Septian Hario Seto則未詳細說明該工廠的將如何採購鋰礦石。此外，印尼政府已禁止向外出口未加工的鎳，目的是要吸引國內投資，並確保印尼國內擁有足夠生產鎳金屬和電池的材料。

除了積極建設生產電動車相關的設施，《路透社》也指出，印尼目標到2024年時，至少能銷售出120萬輛電動機車和35000輛電動汽車，因此，印尼計劃自明年開始對電動機車銷售進行補貼。

印尼海洋事務統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan） 表示，政府正在敲定一項計劃，為每輛電動機車提供650萬印尼盾（約新台幣1萬2千元）補貼。盧胡特說，政府正在考慮對電動汽車實施類似補貼計劃，但未提供細節。

報導指出，印尼自2020年起禁止出口鎳礦以確保能供應投資者後，印尼即熱衷在發展自身的電動汽車和電池產業。此外，自2019年起，首都雅加達也為電動汽車和混合動力車銷售進行減稅。

汽車網站《Jalopnik》報導，美國科技網站「CleanTechnica」發布的一份報告指出，印尼目標在2030年時將其碳排放量減少29%，至2060年則能實現碳中和。印尼政府認為，電氣化、逐步取消燃料補貼，和投資再生能源，將有助於實現此一目標。

報導指出，印尼的國內電動機車產業正蓬勃發展，擁有數十家製造商。政府希望能使用之前用補貼於燃料的資金，鼓勵當地的電池生產和資助基礎建設設施，增加電動機車充電站的數量。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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