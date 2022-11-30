曾因反送中遭嘲弄，香港、台灣、新疆民運人士仍站出來挺中國「白紙運動」
我們想讓你知道的是
在中國民眾抗爭的同時，在社群媒體上也有部分台灣人、香港人對行動表示不以為然。自由圖博學聯常務理事李芃萱表示，許多台灣朋友困惑，「難道我們要聲援他們自由民主，他們民主化之後相信中國民族偉大復興，再跟我們統一嗎？」
中國「白紙運動」在全中國、甚至全球各地都獲得支持，但有受到中國壓迫的香港人、台灣人對行動不以為然，不只是因為過去民主運動受到中國人嘲弄，也有人認為中國民主化後，恐怕一樣會想和台灣統一。對此，台灣、香港、新疆的民主運動人士與社運團體召開記者會，除了表達聲援白紙運動的立場，也呼籲中共政權不要使用武力。
中國烏魯木齊大火引發白紙運動，不只中國各地的街頭、校園都有民眾手持白紙，反抗高壓封控政策，喊出「習近平下台、共產黨下台」，全球各國的行動也是遍地開花。台灣學生聯合會與不同世代的學生運動參與者，以及中國、香港、新疆民主運動人士召開記者會，台學聯祕書長黃亭偉表示，台灣學生號召運動者集結，目的是警告習近平政權應正視人民的訴求，切勿重演六四血腥鎮壓的悲劇。
反送中參與者：「作為香港人之前，我首先是一個人」
在中國民眾抗爭的同時，在社群媒體上也有台灣人、香港人對行動表示不以為然。對此，自由圖博學聯常務理事李芃萱表示，許多台灣朋友困惑，「難道我們要聲援他們自由民主，他們民主化之後相信中國民族偉大復興，再跟我們統一嗎？」
但他認為，只有這些希望自由不受侵害、要求台灣未來可以自己決定的人，才能夠同理抗爭群眾對自由、對人性、對尊嚴的嚮往，「我們不受民族主義的思想牢籠綑綁，才能成為更自由的人。」
在高中時曾步行環島支持反課綱運動、現為台大研究生協會會長的許冠澤認為，這波抗爭中，有中國群眾喊出「習近平下台」，「這樣的聲音，絕對不單純只是要吃飯、要生活」。許冠澤表示，中國人民是確實意識到自己的自由受到限制，而由愛好自由的台灣青年、台大研究生組成的研究生協會，也將力挺中國群眾爭取自由的行動，因為這是生而為人最基本的價值。
參與香港反送中運動、如今流亡來台的香港中文大學學生會前外務副會長羅子維表示，他在公開聲援白紙運動之前也有很多猶豫，畢竟過去中國許多民主運動多少都受過嘲弄，但他發現其實不需要猶豫，「作為香港人之前，我首先是一個人」，當看到人民反抗暴政、武警公安有可能用武力對付他們，同時看到中國可能發生一場革命、變得更加自由，羅子維坦言：「我沒辦法不支持。」
八九學運參與者、人道中國主席周鋒鎖提及，八九學運發生時，他是清華大學物理系的學生，那是他第一次感受到中國人熱愛民主自由、願意為此犧牲，而在本次中國校園的抗爭行動中，「這是中國33年來，再一次看到自由的希望」，他也呼籲大家團結，「中國的自由和我們每一個人都有關係。」
律師賴中強呼籲在中國台灣人儘速離開
曾參與野百合及太陽花運動的律師、經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，這場記者會最重要的訴求，就是絕對不要使用武力。
他指出，在六四天安門事件中，中國對沒有武裝的人民使用武力，導致西方國家制裁中國、外資撤出。賴中強認為，雖然當時因台商西進、東南亞華人北上填補國際資金缺口，但以今天的國際局勢來看，如果再發生一次中國對人民動武的流血慘劇，中國會因為血腥鎮壓走上經濟倒退的路。
賴中強也對在中國經商、工作、留學的台灣人提出呼籲，他認為中國的經商、投資、生活環境越來越惡化，如果繼續待在中國，「各位台灣人，我們真的不曉得下一刻風險會是什麼。」
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
我們想讓你知道的是
老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
為他人也為自己！一起加入支持伊甸老人照顧服務計畫行列
當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
而你的一分心力，也可以讓更多長照家庭減輕壓力，現在就支持伊甸基金會的老人照顧服務計畫，讓更多需要幫助的人取得所需資源，也讓愛能擺脫沈重，保留最美好的記憶。就讓我們在超高齡社會將到來的前夕，一起為老人照顧做好更充足的準備。