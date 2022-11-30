2022/11/30,
政治

曾因反送中遭嘲弄，香港、台灣、新疆民運人士仍站出來挺中國「白紙運動」

曾因反送中遭嘲弄，香港、台灣、新疆民運人士仍站出來挺中國「白紙運動」
Photo Credit：台學聯提供

我們想讓你知道的是

在中國民眾抗爭的同時，在社群媒體上也有部分台灣人、香港人對行動表示不以為然。自由圖博學聯常務理事李芃萱表示，許多台灣朋友困惑，「難道我們要聲援他們自由民主，他們民主化之後相信中國民族偉大復興，再跟我們統一嗎？」

中國「白紙運動」在全中國、甚至全球各地都獲得支持，但有受到中國壓迫的香港人、台灣人對行動不以為然，不只是因為過去民主運動受到中國人嘲弄，也有人認為中國民主化後，恐怕一樣會想和台灣統一。對此，台灣、香港、新疆的民主運動人士與社運團體召開記者會，除了表達聲援白紙運動的立場，也呼籲中共政權不要使用武力。

中國烏魯木齊大火引發白紙運動，不只中國各地的街頭、校園都有民眾手持白紙，反抗高壓封控政策，喊出「習近平下台、共產黨下台」，全球各國的行動也是遍地開花。台灣學生聯合會與不同世代的學生運動參與者，以及中國、香港、新疆民主運動人士召開記者會，台學聯祕書長黃亭偉表示，台灣學生號召運動者集結，目的是警告習近平政權應正視人民的訴求，切勿重演六四血腥鎮壓的悲劇。

反送中參與者：「作為香港人之前，我首先是一個人」

在中國民眾抗爭的同時，在社群媒體上也有台灣人、香港人對行動表示不以為然。對此，自由圖博學聯常務理事李芃萱表示，許多台灣朋友困惑，「難道我們要聲援他們自由民主，他們民主化之後相信中國民族偉大復興，再跟我們統一嗎？」

但他認為，只有這些希望自由不受侵害、要求台灣未來可以自己決定的人，才能夠同理抗爭群眾對自由、對人性、對尊嚴的嚮往，「我們不受民族主義的思想牢籠綑綁，才能成為更自由的人。」

在高中時曾步行環島支持反課綱運動、現為台大研究生協會會長的許冠澤認為，這波抗爭中，有中國群眾喊出「習近平下台」，「這樣的聲音，絕對不單純只是要吃飯、要生活」。許冠澤表示，中國人民是確實意識到自己的自由受到限制，而由愛好自由的台灣青年、台大研究生組成的研究生協會，也將力挺中國群眾爭取自由的行動，因為這是生而為人最基本的價值。

參與香港反送中運動、如今流亡來台的香港中文大學學生會前外務副會長羅子維表示，他在公開聲援白紙運動之前也有很多猶豫，畢竟過去中國許多民主運動多少都受過嘲弄，但他發現其實不需要猶豫，「作為香港人之前，我首先是一個人」，當看到人民反抗暴政、武警公安有可能用武力對付他們，同時看到中國可能發生一場革命、變得更加自由，羅子維坦言：「我沒辦法不支持。」

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Photo Credit：台學聯提供
香港中文大學學生會前外務副會長羅子維表示，自己也曾受到中國學生嘲笑、騷擾過，但他發現其實不需要猶豫，「作為香港人之前，我首先是一個人」。

八九學運參與者、人道中國主席周鋒鎖提及，八九學運發生時，他是清華大學物理系的學生，那是他第一次感受到中國人熱愛民主自由、願意為此犧牲，而在本次中國校園的抗爭行動中，「這是中國33年來，再一次看到自由的希望」，他也呼籲大家團結，「中國的自由和我們每一個人都有關係。」

律師賴中強呼籲在中國台灣人儘速離開

曾參與野百合及太陽花運動的律師、經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，這場記者會最重要的訴求，就是絕對不要使用武力。

他指出，在六四天安門事件中，中國對沒有武裝的人民使用武力，導致西方國家制裁中國、外資撤出。賴中強認為，雖然當時因台商西進、東南亞華人北上填補國際資金缺口，但以今天的國際局勢來看，如果再發生一次中國對人民動武的流血慘劇，中國會因為血腥鎮壓走上經濟倒退的路。

賴中強也對在中國經商、工作、留學的台灣人提出呼籲，他認為中國的經商、投資、生活環境越來越惡化，如果繼續待在中國，「各位台灣人，我們真的不曉得下一刻風險會是什麼。」

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核稿編輯：翁世航


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