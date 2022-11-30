為挽救收視率奧斯卡8大獎項「預錄頒獎」惹眾怒，新任美國影藝學院院長宣布明年典禮恢復直播

今（2022）年初，美國影藝學院為了拯救奧斯卡頒獎典禮連年下跌的收視率，除了新增的「觀眾最喜歡」、「最值得喝采片刻」的獎項之外，為了精簡典禮時程，決定將剪輯、音效、妝髮、藝術指導、原創配樂、紀錄短片、動畫短片、真人短片等8大獎項，改以預錄形式預先頒獎，換句話說，典禮現場不會以直播呈現。當時此舉引起業界炮轟，引發電影產業的極大憤怒，認為相當不尊重此8大獎項的入圍者以及從業人員。

而今（30）日，根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，新上任的美國影藝學院院長比爾克萊默（Bill Kramer）表示，這8大獎項將在明（2023）年奧斯卡頒獎典禮恢復直播頒獎，「我可以確認所有獎項頒獎都將在直播中進行。」比爾克萊默如此說道。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 比爾克萊默

奧斯卡頒獎典禮的收視率下跌已經不是新鮮事，以去（2021）年奧斯卡頒獎典禮為例，整體典禮收視人口僅985萬，與前（2020）年《寄生上流》領銜的奧斯卡相比暴跌58％，寫下歷史新低。根據《綜藝報》的報導，尼爾森公司（Nielsen）公布的初步數據中，去年奧斯卡頒獎典禮收視人口跌破千萬，眾多廣告客戶鎖定的18至49歲收視群更較去年下降64％。

收視率的暴跌，連帶牽動的是未來廣告客戶購買典禮廣告的意願，便直接影響影藝學院的收入來源，甚至是未來轉播權利金的談判都會失去籌碼。

不過，近年也確實有點非戰之罪，因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）關係，許多北美觀眾已經自身難保，且電影院大門緊閉，實在難以抽身關注電影娛樂，綜觀去年北美各大頒獎典禮，賽前因為疫情喪失公關造勢等宣傳活動，典禮又少了實體規劃與明星光環加持，且缺乏眾所矚目的話題大片，加上當今網路收視習慣已經逐漸追上傳統有線電視；諸多原因加乘下，北美各大頒獎典禮迎來收視寒冬。

至於美國影藝學院在2018年曾提出追加奧斯卡最佳人氣電影獎，試圖藉此吸引觀眾、拉抬收視率，但被抨擊太過荒謬，最後無疾而終；負責奧斯卡轉播的單位ABC，也有提出減少獎項，但這項提議也被駁回；2019年也曾提議將攝影、短片等4大獎項在廣告時間頒發，也招來李安、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）等名導的抗議，最終計畫停擺。

從上述近年的演變來看，拯救收視率成了美國影藝學院的當務之急，從今年的奧斯卡來看，就是犧牲部分獎項的直播。被犧牲的8大獎項，會從電視轉播開始前一小時，花上大約30至40分鐘的時間頒發，而獲獎者的致詞感言則將在電視轉播期間播出。

至於比爾克萊默其實在今年8月時，就曾對外公開喊話，透露明年奧斯卡頒獎典禮可能做出的變革，其中就談到計畫將8大獎項恢復於直播中進行，如今則確認了這件事。

比爾克萊默說：「我們致力於舉辦一場慶祝工匠、藝術和科學以及電影製作的節目，這是美國影藝學院的使命，我非常希望這是一場有趣和引人入勝的典禮，藉以慶祝電影製作所有組成的節目。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

此外，知名脫口秀主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）也將三度回歸主持奧斯卡頒獎典禮，比爾克萊默也對此表達了意見，「我喜歡有人主持這個節目，吉米金莫熟稔電視直播。我認為這非常重要。」

而當比爾克萊默被問及觀眾對電視轉播還有什麼期待時，比爾克萊默說：「這是我們的周年紀念日，即第95屆奧斯卡頒獎典禮，對我們來說非常重要。我認為它為我們的第100屆典禮設定了一個非常有趣的節奏。觀眾也能在博物館的展覽中看到這一點，我認為我們能夠將學院帶入未來的同時，也能慶祝我們過去的成就。」

最後，白櫻桃娛樂（ White Cherry Entertainment）的執行製片和節目主持人格倫衛斯（Glenn Weiss）和瑞奇科希納（Ricky Kirshner） 將製作奧斯卡頒獎典禮，這也是格倫衛斯連續第8年回歸，擔任奧斯卡頒獎典禮的導演。

第95屆奧斯卡頒獎典禮將於美國時間2023年3月12日在洛杉磯好萊塢的杜比劇院舉行。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 吉米金莫

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核稿編輯：翁世航