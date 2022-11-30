為挽救收視率奧斯卡8大獎項「預錄頒獎」惹眾怒，新任美國影藝學院院長宣布明年典禮恢復直播
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美國影藝學院為了拯救奧斯卡頒獎典禮連年下跌的收視率，今年初將剪輯、音效、妝髮、藝術指導、原創配樂、紀錄短片、動畫短片、真人短片等8大獎項，改以預錄形式預先頒獎，此舉引起電影產業的極大憤怒。而今日，美國影藝學院則鬆口表示，明年奧斯卡確認將這8大獎項恢復直播頒獎，而收視率與典禮流程的順利，主辦單位又該如何應變？
今（2022）年初，美國影藝學院為了拯救奧斯卡頒獎典禮連年下跌的收視率，除了新增的「觀眾最喜歡」、「最值得喝采片刻」的獎項之外，為了精簡典禮時程，決定將剪輯、音效、妝髮、藝術指導、原創配樂、紀錄短片、動畫短片、真人短片等8大獎項，改以預錄形式預先頒獎，換句話說，典禮現場不會以直播呈現。當時此舉引起業界炮轟，引發電影產業的極大憤怒，認為相當不尊重此8大獎項的入圍者以及從業人員。
而今（30）日，根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，新上任的美國影藝學院院長比爾克萊默（Bill Kramer）表示，這8大獎項將在明（2023）年奧斯卡頒獎典禮恢復直播頒獎，「我可以確認所有獎項頒獎都將在直播中進行。」比爾克萊默如此說道。
奧斯卡頒獎典禮的收視率下跌已經不是新鮮事，以去（2021）年奧斯卡頒獎典禮為例，整體典禮收視人口僅985萬，與前（2020）年《寄生上流》領銜的奧斯卡相比暴跌58％，寫下歷史新低。根據《綜藝報》的報導，尼爾森公司（Nielsen）公布的初步數據中，去年奧斯卡頒獎典禮收視人口跌破千萬，眾多廣告客戶鎖定的18至49歲收視群更較去年下降64％。
收視率的暴跌，連帶牽動的是未來廣告客戶購買典禮廣告的意願，便直接影響影藝學院的收入來源，甚至是未來轉播權利金的談判都會失去籌碼。
不過，近年也確實有點非戰之罪，因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）關係，許多北美觀眾已經自身難保，且電影院大門緊閉，實在難以抽身關注電影娛樂，綜觀去年北美各大頒獎典禮，賽前因為疫情喪失公關造勢等宣傳活動，典禮又少了實體規劃與明星光環加持，且缺乏眾所矚目的話題大片，加上當今網路收視習慣已經逐漸追上傳統有線電視；諸多原因加乘下，北美各大頒獎典禮迎來收視寒冬。
至於美國影藝學院在2018年曾提出追加奧斯卡最佳人氣電影獎，試圖藉此吸引觀眾、拉抬收視率，但被抨擊太過荒謬，最後無疾而終；負責奧斯卡轉播的單位ABC，也有提出減少獎項，但這項提議也被駁回；2019年也曾提議將攝影、短片等4大獎項在廣告時間頒發，也招來李安、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）等名導的抗議，最終計畫停擺。
從上述近年的演變來看，拯救收視率成了美國影藝學院的當務之急，從今年的奧斯卡來看，就是犧牲部分獎項的直播。被犧牲的8大獎項，會從電視轉播開始前一小時，花上大約30至40分鐘的時間頒發，而獲獎者的致詞感言則將在電視轉播期間播出。
至於比爾克萊默其實在今年8月時，就曾對外公開喊話，透露明年奧斯卡頒獎典禮可能做出的變革，其中就談到計畫將8大獎項恢復於直播中進行，如今則確認了這件事。
比爾克萊默說：「我們致力於舉辦一場慶祝工匠、藝術和科學以及電影製作的節目，這是美國影藝學院的使命，我非常希望這是一場有趣和引人入勝的典禮，藉以慶祝電影製作所有組成的節目。」
此外，知名脫口秀主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）也將三度回歸主持奧斯卡頒獎典禮，比爾克萊默也對此表達了意見，「我喜歡有人主持這個節目，吉米金莫熟稔電視直播。我認為這非常重要。」
而當比爾克萊默被問及觀眾對電視轉播還有什麼期待時，比爾克萊默說：「這是我們的周年紀念日，即第95屆奧斯卡頒獎典禮，對我們來說非常重要。我認為它為我們的第100屆典禮設定了一個非常有趣的節奏。觀眾也能在博物館的展覽中看到這一點，我認為我們能夠將學院帶入未來的同時，也能慶祝我們過去的成就。」
最後，白櫻桃娛樂（White Cherry Entertainment）的執行製片和節目主持人格倫衛斯（Glenn Weiss）和瑞奇科希納（Ricky Kirshner） 將製作奧斯卡頒獎典禮，這也是格倫衛斯連續第8年回歸，擔任奧斯卡頒獎典禮的導演。
第95屆奧斯卡頒獎典禮將於美國時間2023年3月12日在洛杉磯好萊塢的杜比劇院舉行。
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核稿編輯：翁世航
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文策院院長李明哲、林茲電子藝術節總監 Martin Honzik談未來內容發展關鍵字： 跨域共創 X 以人為本
我們想讓你知道的是
「林茲電子藝術節」是全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節，文策院以創意為核心的跨域共創，開啟了雙方近期的交流和合作。本次專訪文策院院長李明哲和林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik，了解內容產業的未來發展可能。
文化內容策進院（文策院）以推動臺灣文化內容產業進步為使命，對科技的關注著重在內容結合科技帶來的產業未來性，今年舉辦「2022 TCCF 創意內容大會─未來內容展」邀請到眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括奧地利林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik 也特地親自來臺，並在主題沙龍中分享林茲電子藝術節的願景和展望。林茲電子藝術中心在過去40多年來致力探究社會、科技與藝術間的關係；文策院與林茲電子藝術中心分別關注產業發展與人文社會，彼此交流將產生怎樣的火花？
數位浪潮中的文化轉型，科技與文化的共生共榮
「一切都始於數位化。」Martin Honzik 談起林茲設立的初衷，他認為數位化是一種超越文化、國家藩籬，將人們連結在一起的新語言，在這個全球性巨大轉型革命中，「數位人文」觀念的建立刻不容緩。「科技是人的發明，而非神的造物。科技之所以被創造，是為人類服務、連結我們自身。」而「數位人文」是林茲的現階段的使命，幫助人們在數位浪潮中找到自我意識，讓每個人是出於自我意願使用科技，而非強迫自己去適應新科技。
林茲對科技的關注並非科技本身，而是「科技可以如何為人們服務」，對此，文策院院長李明哲也分析，文化與科技的結合是一種必然，其中更包含眾多複雜的型態，例如：產製規格的升級、展現型態的不同、跨域創意合作……等。他表示：「文化內容產業若能因應未來趨勢提早佈局，不僅能在5G、Big Data、AI、XR 等一波又一波文化結合科技的浪潮中站穩腳步，更能趁勢崛起，讓臺灣跨域共創能力在國際間發光發熱。」
臺灣與世界的對話：文策院與林茲開啟共創合作
「林茲是科技藝術領域非常重要的展會，我們希望臺灣的創作、科技藝術或文化科技可以繼續向前邁進，被更多國際平台看到。」李明哲院長表示，臺灣創作者向來是林茲電子藝術節的常客，尤其近期文策院與林茲的交流更加密切。
如今年2022林茲電子藝術節，臺灣除了延續與林茲電子藝術中心的合作之外，文策院還與林茲電子藝術中心首度合辦臺灣專場展演，由林茲電子藝術中心策劃，邀請具國際視野且有拓展潛力的臺灣作品進行專場展演。其中《百岳計畫》由FAB DAO 發起，以區塊鏈去中心化的社群共治特性概念出發，讓持有者擁有決定權選擇這筆資金如何使用，資金在扣除藝術家的創作費後，留到公共的經費池投入臺灣公益項目，為社會帶來兩大影響：第一、NFT成為新型態的捐款收據，讓參與者「捐款即收藏」 ; 第二、更民主化地使用公共預算，達到Web3.0自治精神，科技結合人文關懷的新型態內容與林茲「數位人文為本」的願景相契合，獲得林茲策展方評價為「未來的社會行動方案」，為社會永續發展帶來貢獻。
Martin Honzik 走遍全球擔任各大獎項評審，看過各種不同文化藝術作品，擁有豐富經驗的他表示：「我認為臺灣人在新媒體領域的創作正受國際矚目。」他認為臺灣創作者身處於自由環境與複雜地緣政治壓力中，這種矛盾的處境交織出獨特的創作風格，從中更顯露出堅定的文化認同，這些作品以全新的面貌豐富林茲的世界。他毫不吝嗇地表達了自己對臺灣作品的偏好：「如果把10個作品放在我面前，我想我一定能正確選出來自臺灣的作品！」
「多邊形」國際合作，開創未來內容產業的永續生態
李明哲院長進一步分析，未來的產業將由過去單純的垂直分工，走向更複雜的多角度合作模式，尤其文策院一直致力推動「以創意為核心的跨域共創」，今年他在前往參加林茲電子藝術節的過程中也看到了相同的理念。例如：歐盟計畫「S+T+ARTS Prize」，該獎項的評選標準是作品具有「藝術性的探索」和「有創意的跨域合作」兩大特質。李明哲院長說明：「這個獎項的目的，是希望鼓勵運用創意為社會和經濟做出貢獻的藝術科技創作，而非支持個別藝術家。這也是文策院所專注的重點之一，文策院在成立之初，就致力於鼓勵文化與跨領域、跨地域的合作，唯有不同角色觀點的加入才能促成產業的永續發展。」
而闊別10年再度來訪臺灣，Martin Honzik對於未來內容展最驚艷的，是打破框架與藩籬、搭建橋樑，銜接不同跨域合作的願景，「不只個人，產業同樣也需要在數位轉型的洪流中同步調適。」Martin Honzik 說：「基於這樣的概念基礎，我們和文策院將一同找到下一步，建立可持續性、堅實的夥伴關係，以發展永續性的內容。」
展望未來的國際合作方向，李明哲院長強調：「我們與國際組織並非只是單邊或雙向的合作。而是透過彼此的資源網絡延伸，形成『多邊形合作』，以參與國際展會來說，不只是把臺灣的作品帶出去，而是期待整個內容產業的每個角色都有國際合作的機會，相同地也把國際上不同領域的合作資源、人脈網絡帶回臺灣。透過跨越國界的共創交流，一步步推動臺灣產業的前進。」