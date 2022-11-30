香港外國記者會獲港府續批租約，增維護國安條款、改短租3年

（中央社）香港媒體報導，一度捲入政治紛爭的香港外國記者會（FCC）已獲港府續批使用現址租約，但租約年期由以前的7年減至3年，並且加入維護國家安全條款。

根據星島日報今天報導，FCC的租約明年1月1日到期，會方早前向港府提出續租，但一直沒有下文。

報導引述港府發言人說，已向FCC提出以市值租金批出為期3年的新租約；發言人並指出，政府已定下新政策，所有經政府產業署出租的歷史建築物租約，年期不多於3年，並在新租約內加入保障國家安全的標準條文。

FCC現址位於中環下亞厘畢道，屬於港府物業，前身是舊牛奶公司倉庫，現為一級歷史建築；FCC於1982進駐現址，現時每月繳付約港幣60萬元（約新台幣240萬元）租金。

FCC近幾年一度捲入本地政治紛爭之中，曾於2018年邀請主張「港獨」的前香港民族黨召集人陳浩天演講，引起北京中央和港府不滿，親政府建制派之中，更有人要求政府收回會址。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex