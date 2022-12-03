【日劇】《First Love》：受宇多田光金曲啟發的日式純愛故事，服裝、配樂等細節打造出質感天花板
我們想讓你知道的是
《First Love》悠悠地唱到「最後的吻」、「悲傷的情歌」......讓聽眾知道這是描述一段逝去的戀情，也和本劇主軸「邁向各奔東西的道路，被命運玩弄的也英與晴道」相呼應，悲傷的情歌與愛情故事，同樣令人揪心又著迷。然而為何一部看似「老派」的純愛故事，能讓久違的日劇風潮再起？
以日本天后宇多田光名曲〈First Love〉為靈感製作的日劇《First Love》（初戀），11月24日上架Netflix便衝上TOP10排行榜。這部由佐藤健、滿島光主演的日劇，描寫1990年代後期，一對男女跨越20年的戀愛故事，他們相遇、相愛、離別又再度重逢，讓不少觀眾從「第一集哭到完結」，大呼滿滿的感動。
為何一部看似「老派」的純愛故事，能讓久違的日劇風潮再起？
以亞洲暢銷金曲〈First Love〉歌詞為藍本
請按下撥放鍵，聆聽〈First Love〉閱讀本篇文章：
宇多田光出道第一張正式專輯《First Love》，搭配當時的熱播日劇《魔女的條件》大賣760萬張（全球1000萬張），是亞洲史上最暢銷的專輯，至今無人能敵。
本劇製作人坂本和隆在計程車上聽到〈First Love〉這首歌，感受到它是如此被所有世代喜愛，才催生這部電視劇；而本劇導演兼編劇的寒竹百合也說道：「這首歌開啟了我們這個時代。」她從歌詞中，在在感受到撰寫這部劇本的必要性。
因此寒竹百合以歌詞為基礎，展開劇本創作。〈First Love〉悠悠地唱到「最後的吻」、「悲傷的情歌」......讓聽眾知道這是描述一段逝去的戀情，也和本劇主軸「邁向各奔東西的道路，被命運玩弄的也英與晴道」相呼應，悲傷的情歌與愛情故事，同樣令人揪心又著迷。
不只看滿島光、佐藤健，還有實力派配角加持
提到女主角滿島光，喜愛日劇的觀眾對她應不陌生，《四重奏》中扮演有點天真的大提琴手，在台打開知名度，她細膩演技與靈巧氣質，一直無人可取代。而男主角佐藤健，一直都是日本一線男星代表，靠著《戀愛可以持續到天長地久》拿下日劇最令人心動男星TOP1，甚至讓滿島光指定道：「我想和佐藤健一起拍這部劇。」因而拿下這個角色。兩位在《First Love》的火花，也在劇情後半嶄露無遺。
Tags：
【跨域生態系系列專訪】驚豔循環想像力，展現新時代綠色成果典範
我們想讓你知道的是
為期四天、人氣爆棚的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，10月25日於松菸圓滿落幕。不僅有「循環展示、生活創新、淨零願景」三大亮點展區，更有「綠色永續」、「商模轉型」兩場集結重量級講師與企業分享的主題論壇，以前瞻理念結合精彩實務案例，展現新時代綠色成果典範！
漫步走進「樹光隧道」，蓬勃綠意向我們傾訴人類溫柔減碳的故事，穿越「循環之森」抵達「永續之樹」，枝葉上滿是對未來許下的美好盼望。
這是2022數位綠色雙轉型聯合成果展的「永續雲」展區，你可以在「循環展示區」驚嘆甘蔗、熟碳、咖啡渣等廢棄物，竟能回收再製成文具、鞋衣與器皿；看見玻璃、廢紙、稻穀以及海洋廢料，如何再生創造新價值。也能體驗「創新綠活區」的強效居家製肥機、廚餘養耕循環箱、回收廢紙製成的毛孩貓屋，甚至不銹鋼廢料製成的創意象棋。
互動參與寓教於樂，轉譯綠色行動新價值
在巧思下，「淨零願景區」還有互動式超萌動畫，搭配碳排放估算工具，讓大家掃QR碼就能輕鬆掌握自己過去一年的碳排量。除了努力拯救北極熊，也能學習九招減碳生活秘技，寓教於樂！
深度體驗三大亮點展區後，「綠色永續」專業論壇，也在國立臺灣科技大學郭財吉教授主持下，由經濟部中小企業處何晉滄處長揭開精彩序幕。台灣永續能源研究基金會簡又新董事長首先打頭陣，以資深永續大使之姿分享氣候變遷對產業的挑戰與機會；台灣綜合研究院李堅明副院長，進一步剖析我國低碳社會與企業綠色經濟實踐；最後讓循環經濟推動辦公室的呂穎彬督導、與三大亮點企業一同現身說法，印證綠色碳排發展趨勢與循環經濟的無限可能。
成功企業現身說法，串起產鏈生態新亮點
「我們是台灣第一家申請碳足跡的業者，期望成為產業的綠色亞洲典範。」深耕近40年，祥圃實業林陽山副總，公開旗下獲獎品牌「究好豬」的循環經濟成果。不同於國內農業原料多是進口，祥圃自己蓋農場、把關碳足跡，從前端就做節能生產，甚至做了牧場沼氣發電與太陽光電，取得綠建築標章。在冷鏈物流都嚴格把關下，不僅降低環境衝擊，也成為縮短「農場到餐桌」距離的整合者，最後甚至共享了整個農食鏈。「近年除降低一千兩百萬噸的碳排放量，祥圃也很注重動物福利，符合SDGs目標的保育及永續利用陸域生態系喔！」
而內部擁有永續發展委員會、組織架構堅強的美科實業，也是綠色大獎和台灣精品獎常勝軍。充滿熱忱的簡秀芬永續長指出，「我們屬於具公益體質的B型企業，目標是邁向循環淨零的頭皮養護生態系！」小到產品包材和原料控管、避免塑膠並選擇再生型態的填充料，大到定期評估合作供應鏈、鼓勵消費者到便利商店回收網購箱，美科除了以「Aromase艾瑪絲、juliArt覺亞」等零碳頭皮養護產品聞名，也是綠色經濟響應行動的實踐者。去年達成10%綠電、獲得亞洲第一支「搖籃到搖籃」認證後，亞馬遜網站還頒發「氣候友善品牌」，肯定他們B型價值鏈的成就。
另一方面，透過循環能源再利用、獲得經濟永續的漾拓集團，則以「出租照明」為大家做了別開生面的示範。鄭加新總裁指著客服QR碼分享，「我們的商業模式更在乎透過網路力量來服務，而非製造產品。」擅長為客戶減少廢棄量、協助以最低成本取得最適當的光源，漾拓透過「以租代買」把照明從製造業變成服務業，大膽貫徹單一材料、重複使用，在前端就極盡可能減少碳排量，甚至賦予勇於改變使用習慣的客戶「碳權利」。「做綠色永續企業，挑戰財務管理、資訊揭露、風險掌控能力等，要把這些當成機會，翻轉傳統社會經濟模式！」
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「綠色永續」專業論壇菁英齊聚，看見全球極端氣候和近年疫情，讓綠色永續行動刻不容緩，中小企業擁有高機動性與豐富量能，跨域協力，迎接挑戰，創造嶄新里程碑。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。