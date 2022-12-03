【日劇】《First Love》：受宇多田光金曲啟發的日式純愛故事，服裝、配樂等細節打造出質感天花板

以日本天后宇多田光名曲〈First Love〉為靈感製作的日劇《First Love》（初戀），11月24日上架Netflix便衝上TOP10排行榜。這部由佐藤健、滿島光主演的日劇，描寫1990年代後期，一對男女跨越20年的戀愛故事，他們相遇、相愛、離別又再度重逢，讓不少觀眾從「第一集哭到完結」，大呼滿滿的感動。

為何一部看似「老派」的純愛故事，能讓久違的日劇風潮再起？

以亞洲暢銷金曲〈First Love〉歌詞為藍本

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宇多田光出道第一張正式專輯《First Love》，搭配當時的熱播日劇《魔女的條件》大賣760萬張（全球1000萬張），是亞洲史上最暢銷的專輯，至今無人能敵。

本劇製作人坂本和隆在計程車上聽到〈First Love〉這首歌，感受到它是如此被所有世代喜愛，才催生這部電視劇；而本劇導演兼編劇的寒竹百合也說道：「這首歌開啟了我們這個時代。」她從歌詞中，在在感受到撰寫這部劇本的必要性。

因此寒竹百合以歌詞為基礎，展開劇本創作。〈First Love〉悠悠地唱到「最後的吻」、「悲傷的情歌」......讓聽眾知道這是描述一段逝去的戀情，也和本劇主軸「邁向各奔東西的道路，被命運玩弄的也英與晴道」相呼應，悲傷的情歌與愛情故事，同樣令人揪心又著迷。

不只看滿島光、佐藤健，還有實力派配角加持

提到女主角滿島光，喜愛日劇的觀眾對她應不陌生，《四重奏》中扮演有點天真的大提琴手，在台打開知名度，她細膩演技與靈巧氣質，一直無人可取代。而男主角佐藤健，一直都是日本一線男星代表，靠著《戀愛可以持續到天長地久》拿下日劇最令人心動男星TOP1，甚至讓滿島光指定道：「我想和佐藤健一起拍這部劇。」因而拿下這個角色。兩位在《First Love》的火花，也在劇情後半嶄露無遺。