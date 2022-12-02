親子天下推出小學生界最強生物科普IP「達克比」 攜手科教館＆數感實驗室 培養孩子「解決問題」的能力
我們想讓你知道的是
親子天下 Maker Party 今年來到第8屆，秉持持續創新、提供多元動手做體驗的理念，希望匯聚更多夥伴，特別攜手臺灣科學教育館與數感實驗室打造「2022 Maker Party」。 2022 Maker Party 將於12/2（五）～12/4（日）登場，以STEAM跨域學習為核心，培養孩子「動手做」及「解決問題的能力」為主要設計精神，結合創客體驗、科普知識與數學教育，從啟蒙、摸索到體驗、實作，邀請孩子來進行跨領域的創新學習。
108課綱強調「不只學知識，更要學素養」，其中的重點課程「生活科技素養」就是創客精神的實踐，透過培養孩子 「做、用、想」的能力，動手做去解決問題。親子天下Maker Party今年來到第8屆，秉持持續創新、提供多元動手做體驗的理念，希望匯聚更多夥伴，特別攜手臺灣科學教育館與數感實驗室打造「2022 Maker Party」。 2022 Maker Party將於12／2（五）～12／4（日）登場，以STEAM跨域學習為核心，培養孩子「動手做」及「解決問題的能力」為主要設計精神，結合創客體驗、科普知識與數學教育，從啟蒙、摸索到體驗、實作，邀請孩子來進行跨領域的創新學習。
2022年最強壓軸親子盛會！「創客×科普×數學」三強聯手帶你動手也動腦
睽違六年重新將展場移回科教館並與其共同主辦的2022 Maker Party，獲得科教館大力支持，提供全館場域，結合Maker Party雙主展——「達克比末日大作戰：沉浸式五感互動展」、「數感實驗室：應用互動展」與科教館的五大常設展，共同打造科普平台，讓大小朋友入場即可一次暢玩，透過互動體驗去感受並學習存在於生活中的科普知識。
2022 Maker Party與數感實驗室的合作，則是起因於對大小朋友的一份體貼。去年於同一時間開展的Maker Party和「數感嘉年華」，不僅許多大小朋友覺得難取捨，兩方主辦單位也感到遺憾，於是彼此有志一同，決定2022年合體一起玩！為了將數學與Maker精神結合，數感實驗室特別設計沉浸式互動展與大型互動教具，希望引導孩子找到對數學的興趣與自信，同時量身為Maker Party設計專屬的數學手作工作坊，邀請孩子一起「玩」數學！
2022 Maker Party互動體驗展，帶你從生活中發現問題、解決問題
發現問題1：地球在求救？
「達克比末日大作戰」，一起展開拯救地球任務
一張末日作戰地圖、一道超時空入口，榮獲2022金漫獎跨域應用獎、小學生最愛科普童書【達克比辦案系列】主角——動物警探達克比，要在Maker Party現場帶大小朋友一起出任務囉！為了讓大小朋友身歷其境，展區特別以沉浸式五感體驗ｘAR互動進行設計，帶大家穿越時空走過五次生物大滅絕，感受氣候劇變、見證隕石逼近、深入生物死亡區，透過一次次的冒險與一次次的作戰，拯救地球免於末日危機。完成時空作戰回到現代後，可以再次用手機召喚本次任務夥伴——達克比，一起拍下跨時空紀念寫真！
發現問題2：巨型風箏起飛也跟數學有關？
「數感實驗室」，找出藏在生活中的數學計算秘密
2021年萬人好評的數感嘉年華，今年以「數感實驗室」在2022 Maker Party隆重登場，打造出一座「由數學概念構成的實驗城市」，帶孩子從藝術、歷史人文、生活情境中的問題開啟對數學的好奇。在這個城市中，高聳入雲的大樓就像是數學課本中的錐體、柱體；住宅、商業區的大樓距離怎麼安排，得靠「建蔽率」來計算！閃閃發光的窗花，其實是兼具美感與數學理論的「對稱」設計。就連從窗外望出、正在天上飛翔的立體風箏，也要有「數學」幫忙⋯⋯
另外也有「主題式工作坊」，跳脫對數學課無聊的刻板印象，讓大朋友小朋友動腦也動手提升對數學的興趣、參與度和信心，從實踐中把數學變得好玩、好用、好學！
發現問題3：輪子一定是圓的嗎？
科教館「五大科普常設展」，原來我們的生活離科學這麼近
有著方形輪子的腳踏車還能正常行駛？擁有神奇力量的椅子會自動旋轉？小朋友也能輕鬆抬起一台車？為什麼布丁上的焦糖要烤過比較好吃？高溫油炒或烤過的食材口感，為什麼都比水煮食材來得香？不碰到琴鍵也能彈琴？回聲裝置讓遠端的朋友也能聽到悄悄話？⋯⋯超多互動科學、化學反應、身體施力、物理探索等體驗裝置，讓孩子可以親身嘗試，學到滿滿的科普知識。
你心目中的科學家、工程師、建築師是什麼樣子呢？這些想像是否存在性別刻板印象呢？聯合國永續發展目標（SDGs）第五項—「性別平等」不只是當代重要議題，更是你我日常中熟悉的生活經驗，即便在相對開放的現代社會，職場待遇、家務分工的種種性別不平等仍是常見的爭執。邀請你一起走進展間，反思女性角色是否曾因受限於性別框架缺乏多元觀點而錯失了許多創新的機會，社會又是如何從單一狹隘走向多元開放。
【2022 Maker Party 達克比末日大作戰】
- 時間：12／2（五）—12／4 （日），09:00-18:00（17:30停止售票與入場）
- 地點：國立臺灣科學教育館 全館暢玩（台北市士林區士商路189號）
- 活動官網
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna
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【跨域生態系系列專訪】驚豔循環想像力，展現新時代綠色成果典範
我們想讓你知道的是
為期四天、人氣爆棚的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，10月25日於松菸圓滿落幕。不僅有「循環展示、生活創新、淨零願景」三大亮點展區，更有「綠色永續」、「商模轉型」兩場集結重量級講師與企業分享的主題論壇，以前瞻理念結合精彩實務案例，展現新時代綠色成果典範！
漫步走進「樹光隧道」，蓬勃綠意向我們傾訴人類溫柔減碳的故事，穿越「循環之森」抵達「永續之樹」，枝葉上滿是對未來許下的美好盼望。
這是2022數位綠色雙轉型聯合成果展的「永續雲」展區，你可以在「循環展示區」驚嘆甘蔗、熟碳、咖啡渣等廢棄物，竟能回收再製成文具、鞋衣與器皿；看見玻璃、廢紙、稻穀以及海洋廢料，如何再生創造新價值。也能體驗「創新綠活區」的強效居家製肥機、廚餘養耕循環箱、回收廢紙製成的毛孩貓屋，甚至不銹鋼廢料製成的創意象棋。
互動參與寓教於樂，轉譯綠色行動新價值
在巧思下，「淨零願景區」還有互動式超萌動畫，搭配碳排放估算工具，讓大家掃QR碼就能輕鬆掌握自己過去一年的碳排量。除了努力拯救北極熊，也能學習九招減碳生活秘技，寓教於樂！
深度體驗三大亮點展區後，「綠色永續」專業論壇，也在國立臺灣科技大學郭財吉教授主持下，由經濟部中小企業處何晉滄處長揭開精彩序幕。台灣永續能源研究基金會簡又新董事長首先打頭陣，以資深永續大使之姿分享氣候變遷對產業的挑戰與機會；台灣綜合研究院李堅明副院長，進一步剖析我國低碳社會與企業綠色經濟實踐；最後讓循環經濟推動辦公室的呂穎彬督導、與三大亮點企業一同現身說法，印證綠色碳排發展趨勢與循環經濟的無限可能。
成功企業現身說法，串起產鏈生態新亮點
「我們是台灣第一家申請碳足跡的業者，期望成為產業的綠色亞洲典範。」深耕近40年，祥圃實業林陽山副總，公開旗下獲獎品牌「究好豬」的循環經濟成果。不同於國內農業原料多是進口，祥圃自己蓋農場、把關碳足跡，從前端就做節能生產，甚至做了牧場沼氣發電與太陽光電，取得綠建築標章。在冷鏈物流都嚴格把關下，不僅降低環境衝擊，也成為縮短「農場到餐桌」距離的整合者，最後甚至共享了整個農食鏈。「近年除降低一千兩百萬噸的碳排放量，祥圃也很注重動物福利，符合SDGs目標的保育及永續利用陸域生態系喔！」
而內部擁有永續發展委員會、組織架構堅強的美科實業，也是綠色大獎和台灣精品獎常勝軍。充滿熱忱的簡秀芬永續長指出，「我們屬於具公益體質的B型企業，目標是邁向循環淨零的頭皮養護生態系！」小到產品包材和原料控管、避免塑膠並選擇再生型態的填充料，大到定期評估合作供應鏈、鼓勵消費者到便利商店回收網購箱，美科除了以「Aromase艾瑪絲、juliArt覺亞」等零碳頭皮養護產品聞名，也是綠色經濟響應行動的實踐者。去年達成10%綠電、獲得亞洲第一支「搖籃到搖籃」認證後，亞馬遜網站還頒發「氣候友善品牌」，肯定他們B型價值鏈的成就。
另一方面，透過循環能源再利用、獲得經濟永續的漾拓集團，則以「出租照明」為大家做了別開生面的示範。鄭加新總裁指著客服QR碼分享，「我們的商業模式更在乎透過網路力量來服務，而非製造產品。」擅長為客戶減少廢棄量、協助以最低成本取得最適當的光源，漾拓透過「以租代買」把照明從製造業變成服務業，大膽貫徹單一材料、重複使用，在前端就極盡可能減少碳排量，甚至賦予勇於改變使用習慣的客戶「碳權利」。「做綠色永續企業，挑戰財務管理、資訊揭露、風險掌控能力等，要把這些當成機會，翻轉傳統社會經濟模式！」
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「綠色永續」專業論壇菁英齊聚，看見全球極端氣候和近年疫情，讓綠色永續行動刻不容緩，中小企業擁有高機動性與豐富量能，跨域協力，迎接挑戰，創造嶄新里程碑。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。