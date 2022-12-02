親子天下推出小學生界最強生物科普IP「達克比」 攜手科教館＆數感實驗室 培養孩子「解決問題」的能力

photo credit：親子天下 圖說：2022 Maker Party 即將於12／2－12／4臺北士林國立臺灣科學教育館登場。

108課綱強調「不只學知識，更要學素養」，其中的重點課程「生活科技素養」就是創客精神的實踐，透過培養孩子 「做、用、想」的能力，動手做去解決問題。親子天下Maker Party今年來到第8屆，秉持持續創新、提供多元動手做體驗的理念，希望匯聚更多夥伴，特別攜手臺灣科學教育館與數感實驗室打造「2022 Maker Party」。 2022 Maker Party將於12／2（五）～12／4（日）登場，以STEAM跨域學習為核心，培養孩子「動手做」及「解決問題的能力」為主要設計精神，結合創客體驗、科普知識與數學教育，從啟蒙、摸索到體驗、實作，邀請孩子來進行跨領域的創新學習。

2022年最強壓軸親子盛會！「創客×科普×數學」三強聯手帶你動手也動腦

睽違六年重新將展場移回科教館並與其共同主辦的2022 Maker Party，獲得科教館大力支持，提供全館場域，結合Maker Party雙主展——「達克比末日大作戰：沉浸式五感互動展」、「數感實驗室：應用互動展」與科教館的五大常設展，共同打造科普平台，讓大小朋友入場即可一次暢玩，透過互動體驗去感受並學習存在於生活中的科普知識。

2022 Maker Party與數感實驗室的合作，則是起因於對大小朋友的一份體貼。去年於同一時間開展的Maker Party和「數感嘉年華」，不僅許多大小朋友覺得難取捨，兩方主辦單位也感到遺憾，於是彼此有志一同，決定2022年合體一起玩！為了將數學與Maker精神結合，數感實驗室特別設計沉浸式互動展與大型互動教具，希望引導孩子找到對數學的興趣與自信，同時量身為Maker Party設計專屬的數學手作工作坊，邀請孩子一起「玩」數學！

2022 Maker Party互動體驗展，帶你從生活中發現問題、解決問題

發現問題1：地球在求救？

「達克比末日大作戰」，一起展開拯救地球任務

一張末日作戰地圖、一道超時空入口，榮獲2022金漫獎跨域應用獎、小學生最愛科普童書【達克比辦案系列】主角——動物警探達克比，要在Maker Party現場帶大小朋友一起出任務囉！為了讓大小朋友身歷其境，展區特別以沉浸式五感體驗ｘAR互動進行設計，帶大家穿越時空走過五次生物大滅絕，感受氣候劇變、見證隕石逼近、深入生物死亡區，透過一次次的冒險與一次次的作戰，拯救地球免於末日危機。完成時空作戰回到現代後，可以再次用手機召喚本次任務夥伴——達克比，一起拍下跨時空紀念寫真！

photo credit：親子天下 圖說：2022 Maker Party 達克比末日大作戰，六大互動展區達克比一起展開拯救地球大作戰。

發現問題2：巨型風箏起飛也跟數學有關？

「數感實驗室」，找出藏在生活中的數學計算秘密

2021年萬人好評的數感嘉年華，今年以「數感實驗室」在2022 Maker Party隆重登場，打造出一座「由數學概念構成的實驗城市」，帶孩子從藝術、歷史人文、生活情境中的問題開啟對數學的好奇。在這個城市中，高聳入雲的大樓就像是數學課本中的錐體、柱體；住宅、商業區的大樓距離怎麼安排，得靠「建蔽率」來計算！閃閃發光的窗花，其實是兼具美感與數學理論的「對稱」設計。就連從窗外望出、正在天上飛翔的立體風箏，也要有「數學」幫忙⋯⋯

另外也有「主題式工作坊」，跳脫對數學課無聊的刻板印象，讓大朋友小朋友動腦也動手提升對數學的興趣、參與度和信心，從實踐中把數學變得好玩、好用、好學！

photo credit：親子天下 圖說：2022Maker Party「數感實驗室」主題展，透過超大型遊戲機台互動體驗，帶孩子動手DO探索幾何圖形、機率統計、圓周率的奧秘！

發現問題3：輪子一定是圓的嗎？

科教館「五大科普常設展」，原來我們的生活離科學這麼近

有著方形輪子的腳踏車還能正常行駛？擁有神奇力量的椅子會自動旋轉？小朋友也能輕鬆抬起一台車？為什麼布丁上的焦糖要烤過比較好吃？高溫油炒或烤過的食材口感，為什麼都比水煮食材來得香？不碰到琴鍵也能彈琴？回聲裝置讓遠端的朋友也能聽到悄悄話？⋯⋯超多互動科學、化學反應、身體施力、物理探索等體驗裝置，讓孩子可以親身嘗試，學到滿滿的科普知識。

你心目中的科學家、工程師、建築師是什麼樣子呢？這些想像是否存在性別刻板印象呢？聯合國永續發展目標（SDGs）第五項—「性別平等」不只是當代重要議題，更是你我日常中熟悉的生活經驗，即便在相對開放的現代社會，職場待遇、家務分工的種種性別不平等仍是常見的爭執。邀請你一起走進展間，反思女性角色是否曾因受限於性別框架缺乏多元觀點而錯失了許多創新的機會，社會又是如何從單一狹隘走向多元開放。

photo credit：親子天下 2022 Maker Party「科教館常設展區」讓孩子可以親身嘗試，學到滿滿的科普知識！

【2022 Maker Party 達克比末日大作戰】

責任編輯：Anita

核稿編輯：Joanna