避開臉部清潔的四大誤區：洗臉這件事看似簡單，其實暗藏很多「小心機」

文：謝銘峻醫師

早上可以只用水洗臉嗎？為什麼越洗越發現T字部位更容易出油、甚至粉刺痘痘不減反增？洗臉這件看似簡單的事情，其實暗藏很多「小心機」，一不小心呢，就有可能陷入洗臉誤區，很容易讓皮膚出現老化、出油、粉刺、敏感等多種令人心煩的問題。

本篇文章，告訴你其實「清潔、洗臉」不僅僅是去除臉上油脂和代謝角質、汙垢、皮脂出油，洗臉步驟是上化妝品前的重要操作，也是皮膚保養第一步驟。

如果臉上頻繁出油、長痘痘時，只需保持正確的洗臉步驟、方式，同時合併較溫和成分的洗臉產品（洗臉巾、洗臉慕斯），可以真正有效果的去除油脂和汙垢、代謝角質，為後續肌膚保濕、修護等護理操作，提供最基本的肌膚狀態，才可以達到上妝服貼的膚況。

只用清水洗臉可以嗎？為什麼洗面乳代替清水洗臉可以讓皮膚更好？

洗臉有以下好處：

定期清潔：對於維持皮膚健康與恢復光澤格外重要。

臉部清潔：可以幫助皮膚對抗衰老和維持代謝。

暢通毛孔細緻：有助於保持正常毛孔大小。

皮膚保水度：可以促進皮膚水合作用，並抑制多餘的油脂。

美國健康雜誌（Prevention）在「不洗臉皮膚因此看來更好的原因」的相關資訊中指出，市面上洗臉產品可以清除污垢、油脂和其他附著於臉上的環境刺激物質。但如果挑選不適合本身肌膚的產品與洗臉成分，反而因此讓皮膚屏障（皮脂膜）遭受損害。

假如皮膚狀態較容易出油、流汗，則必須透過含溫和成分的洗臉產品來清潔皮膚。另外，過度清潔臉上皮膚也會讓皮脂膜受損，導致皮膚保水機制下滑、造成乾燥、暗沉，且容易引發過敏反應。

洗臉步驟怎麼做？肌膚洗臉的四大誤區

誤區1：使用會損傷表皮皮脂膜的洗臉產品

不是所有的洗臉產品都是有助於皮膚的，會損傷表皮皮脂膜的洗臉產品包括皂基類產品、含SLS（月桂基硫酸鈉Sodium lauryl sulfate）或SLES（十二烷基聚氧乙醚硫酸鈉Sodium laureth sulfate）界面活性劑成分的產品、含硫成分的產品（長期使用會使皮膚乾燥脫屑）。

當臉部的皮脂膜變得薄弱或者被損傷，臉部肌膚就很容易被細菌、蟎蟲進軍紮營。另外，這種皮脂膜損傷的肌膚還會吸附空氣中的一些塵粒造成毛孔阻塞，伴隨一系列的皮膚問題出現，如皮膚暗黃、毛孔粗大、痘痘粉刺增多等。

誤區2：洗臉前可以不洗手

很多朋友沒有在洗臉之前先把手清洗過的習慣，如果在洗臉前不先將手清洗乾淨，就好像用手指擠痘痘一樣，容易將手上的感染性細菌、塵蟎、污垢直接沾染到臉上，如果皮脂膜已經出現損害狀況（例如易敏感、容易乾燥、泛紅等），更會增加皮膚發炎等問題。

誤區3：用過熱或過冷的水洗臉

使用過熱的水來洗臉會造成毛孔及臉部血管快速擴張、皮脂腺受刺激而分泌大量油脂，長久下來就容易出現毛孔粗大、毛細血管擴張、出油量大增等異常現象。而使用過冷的水洗臉會使毛孔受損，不利於洗臉時毛孔汙垢的清潔，最終導致皮膚越來越脆弱。

誤區4：洗臉時需要用力揉搓才能洗淨肌膚

臉上的皮膚比我們想像中更為嬌嫩，特別是人體中第一薄弱的眼周肌膚，用力的揉搓會造成皮脂膜摩擦過大，長久為之就會導致皮膚鬆弛、下垂、皺紋增加等肌膚問題的發生。

正確洗臉方式、觀念

溫和潔顏，保護皮脂膜

為了 更好的呵護臉部皮脂膜，建議不要使用含有損傷皮脂膜的洗臉產品及成分，因為這些損傷皮脂膜的成分不僅沒有改善肌膚問題的效果，反而可能加重臉部皮膚狀況的惡化。所以在洗臉產品的選擇上需要慎重，盡量選用以不傷害肌膚的溫和性界面活性劑為主要成分的產品。另外，人體皮膚表面的酸鹼值大概在5.5上下，屬於弱酸性，所以一般選擇弱酸性的潔顏產品是最適合的。

洗臉前務必先把手洗乾淨

這樣做的目的是為了避免手上存留的細菌、污垢等趁著洗臉的時候進入臉部的毛孔，造成肌膚的危害。

使用適合的水溫

洗臉最佳的溫度，應該是比我們自身溫度高一點點，一方面是不會將毛孔及臉部血管過度擴張，另一方面也不會刺激皮脂腺的過度分泌。

洗臉時請輕揉臉部

洗臉時要做到輕柔且清潔到位，一般可以先洗T字部位、再洗臉頰，這樣就不會忽略掉任何一處皮膚。洗的時候輕輕地打圈揉搓，洗乾淨後記得用毛巾或紙巾擦乾水分，並做好接續的補水保濕工作喔。

如何挑選不同膚質的溫和洗臉產品？

敏感肌膚：敏感肌膚不適合選擇含有皂類成分，因為去除油脂力道非常強，容易刺激皮膚，因此選擇無添加皂基的天然植物成分洗臉產品較適當。

乾性肌膚：適合選用溫和成分，可以淨化毛孔與改善肌膚屏障，改善表皮乾荒現象具備舒緩鎮靜效果，且不含皂鹼保濕度較高成分產品。

油性肌膚：選擇溫和杏仁酸成分，且適合油性肌膚的清潔代謝洗面乳，因杏仁酸可以幫助毛孔代謝達到去角質效果、同時抑制痘痘粉刺困擾，同時可以恢復補水淨化毛孔狀態。

青春痘肌膚：挑選溫和成分的果酸類別洗面乳（杏仁酸），可以抗菌、抑制青春痘（痤瘡、面皰、粉刺）生成，促進毛孔暢通、淨化角質掃蕩，平衡油水平衡，同時修護。

常見問題QA

Q. 如果停止洗臉，皮膚會怎樣？

如果你一天不洗臉，皮膚就會因為油脂、污垢和化妝品堵塞毛孔而面臨長痘痘（痤瘡）、提升粉刺的機會。如果更多天沒洗臉，毛孔粗大會顯得更明顯，皮膚會看起來更暗沉，沒有年輕光澤感。

Q. 經常洗臉會讓皮膚看上去顯得更老嗎？

洗臉並不一定會加速衰老過程。但洗臉的方式和沒標示完整的洗臉成分產品，可能會傷害到你的皮膚。讓皮膚容易感到乾燥不適，且容易出現細紋和皺紋。

Q. 應該多久洗一次臉？

一天兩次。因為皮膚會在一天中產生皮脂和油脂，所以一般每天至少洗臉兩次。才可以有效代謝油脂、環境髒汙。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航