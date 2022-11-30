北教大音樂系改採單獨招生惹議，教育部長：仍應重視學習歷程，若不符招生設計將撤銷許可
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教育部說明，宗教、藝術或體育學系可以申請單獨招生，但須將計畫報到教育部審查。北教大音樂系申請單招，是為招收不同領域表現的學生。經審議後，考量單招更有利於學校重視學生的專業能力、在校修課表現，才同意音樂系辦理。
（中央社）台北教育大學音樂系改採單獨招生，引發討論。教育部長潘文忠今天表示，單招仍應多資料參採、重視學習歷程，如果不符合當初申請計畫書的理念，將撤銷許可。
北教大教務處招生組長王嫻雅接受《中央社》電訪表示，單招沒有書面審查，但仍會透過術科考試、面試等方式，讓學生展現高中3年的學習歷程，進而找到適合音樂系的學生。
台北教育大學音樂系過去參加聯招，未來改為單獨招生。有媒體報導，背後原因是108課綱上路後，聯招管道之一的「個人申請」須採計高中學習歷程檔案，且占分至少1成，讓重視術科的音樂系頭痛，寧可扛下單招的招生壓力。
潘文忠今天出席「教育部與所屬機關、學校模範公務人員頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪指出，除了分發入學只看學測和分科測驗成績，其餘包括繁星甄試、個人申請等管道，都須多資料參採、重視學習歷程。
潘文忠表示，北教大當初向教育部申請單招時，也符合上述的原則。教育部後續會密切注意，如果查證後發現音樂系不符合當初的招生設計，將考慮撤銷單招許可。
教育部後續提供文字進一步說明，宗教、藝術或體育學系可以申請單獨招生，但須將計畫報到教育部審查。北教大音樂系申請單招，是為招收不同領域表現的學生。經審議後，考量單招更有利於學校重視學生的專業能力、在校修課表現，才同意音樂系辦理。
教育部指出，單招可依學系的專業特色、選才需求，自主規劃筆試、面試、書面審查、術科、實作測驗等，但仍應扣緊「多資料參採、重視學習歷程」的理念。
北教大教務處招生組長王嫻雅表示，先前媒體可能有誤解，音樂系單招沒有書面審查，不代表不重視學習歷程。學生高中3年學習歷程累積的成果，可透過學測、術科展現，也會在面試中被詢問到。
王嫻雅解釋，音樂系近期引入國際師資，並考量學系發展需要，單獨招生時機已經成熟。且除了北教大外，台北藝術大學音樂系單招多年，學系都希望透過多元選才方式，找到更適合的學生。
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核稿編輯：翁世航
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