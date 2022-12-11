藝術實踐與文化走讀的速度學思考：計畫共同召集人王聖閎老師專訪
我們想讓你知道的是
桃園當代藝術多重網絡系列文章接近尾聲，這些深耕在地的藝術家，透過創作交織出桃園地區的藝文樣貌。我們可以如何觀看這樣的藝文生態？從這些藝術家與藝文團體的實踐中又能獲得何種啟發？本次編輯部訪談到「桃園當代藝術與其衛星網絡」研究案計畫共同召集人王聖閎老師，除了對整個計畫背後的研究方法加以介紹，也提供我們觀看以及延伸思考的可能。
文：漫遊藝術史編輯部
桃園的藝術可以是什麼模樣？探索桃園當代藝術的多重網絡
桃園的藝術可以是什麼模樣？如果我們願意細看桃園這塊土地，會發現有許多深耕在地的藝術家與藝術社群，這些人挖掘地方特質轉化為創作的養分，活絡社區以及串聯在地藝文展演，組成豐富且多元的藝文網絡。
由桃園市立美術館委託，國立中央大學藝術學研究所謝佳娟老師及王聖閎老師執行「桃園當代藝術生態研究計畫」，以「桃園」當代藝術家與相關藝術社群、藝文空間等為核心，梳理桃園當代藝術的地方特質與網絡關係。讓我們跟著訪談者王聖閎老師與藝術家的腳步，一起探訪桃園當代藝術的風貌！
計畫共同召集人王聖閎老師專訪
桃園當代藝術多重網絡系列文章接近尾聲，這些深耕在地的藝術家，透過創作交織出桃園地區的藝文樣貌。我們可以如何觀看這樣的藝文生態？從這些藝術家與藝文團體的實踐中又能獲得何種啟發？
本次編輯部訪談到「桃園當代藝術與其衛星網絡」研究案計畫共同召集人王聖閎老師，除了對整個計畫背後的研究方法加以介紹，也提供我們觀看以及延伸思考的可能。
- 能請老師談談本次研究中「製圖學」、「研究踏查」等方法的發想過程嗎？
在謝佳娟老師先前的訪談中也有提到，[1]地方美術館在發動研究案的時候，會希望能建構在地的藝術史觀點，或是找尋場館論述與策展實踐的定位。我們會從「製圖學」、「研究踏查」出發，便是回應於此。
而另一方面，處理地方美術史研究時常落入屬地主義的侷限，若只是蒐羅、梳理地方畫會、前輩藝術家等，屬地主義的問題較小，但本次研究案面向的是當代藝術，思考方向就會不太一樣。
以我的理解，很多年輕藝術家並不會用屬地主義的角度建構自己的創作風格或思想脈絡。再加上台灣當代藝術環境是相對靈活的，許多創作者是全台跑透透，到各地去開拓創作議題。
因為具備這種高度的移動力跟能動性，即使不是跟某個地方有直接的地緣關係，我們也常看到很多年輕創作者在台灣各地從事各種在地文史、人文景觀的踏查。
這就牽涉到關鍵字「製圖學」（cartography），許多的藝術家採取製圖學的方式來重新測繪他跟某個地域、社群、空間之間的關係，而「藝術家作為製圖學者（cartographer）」，在當代藝術領域也是一個蠻值得深究的課題。[2]
- 以您觀察的角度，在這些藝術家的創作中，有哪些特質可以相互連結？與桃園的地方特質又有什麼相呼應呢？
嚴格來說研究案並不是蓋棺論定「桃園性」是什麼，而是透過藝術家名單去設想：如果要思考桃園性，需要具備什麼樣的條件？從何種角度切入？在研究過程中我們觀察到，桃園是一個幅員遼闊的地區，同時又聚集非常多族群，有客家、閩南、原住民、外籍移工、新住民等。多族群的交會與碰撞，是這裡的一大特色。
要理解桃園，必須正視這種多族群關係造成的各種邊界，包含身分認同、文化，甚至是氣味上的邊界。這個地區是一個關係與邊界充滿動態的網絡，也因此我們認為要從族群景觀（ethnoscape）的角度來理解桃園。
從「製圖學」的角度到「精神地理學」對人與城市空間、乃至更大環境裡感性層面的關懷，我們需要能回應桃園地方複雜性的藝術家。如梁廷毓對「斷頭河」的研究，能夠幫助我們理解桃園地區可見和不可見的邊界。而郭俞平與移工的社群、新住民展開對話的細膩創作方法，也很具參考價值。
吳燦政的聲音地景創作，能夠提醒我們在複雜的族群交界帶，只有視覺性是不夠的，還需要聽覺、甚至其他感官。這也是為什麼還會納入表演藝術，如「陳家聲工作室」、「慢島劇團」等，因為這些劇團工作者都能找到桃園在地非純粹「視覺性」的特質，從多層次的身體與行動策略打開人與空間歷史的對話方式。
- 在您的書寫中提到城市「速度學」的課題，能向漫遊藝術史的讀者多介紹一點嗎？
「速度學」它原來的字是dromology，也有人翻譯成「競速學」。最早對這個字比較有深刻研究的是法國哲學家維希留（Paul Virilio, 1932-2018），他曾用來描述當代社會逐步脫軌或失控的競速邏輯。[3]我們借了這個字，只是在研究案的架構底下把它放到城市治理跟文化發展的脈絡上思考，將這個概念作為打開新的文化切面的分析視角來討論。
若將城市理解為各種「流」，包含人流、物流等的交會空間，那桃園美術館未來將坐落的位置青埔，似乎恰恰好處於這個交會核心──快速將事物聚集，同時也快速分配置其他地方的穿堂或轉運站──例如作為「國門」的國際機場，或是桃園高鐵等建設皆坐落於此。
青埔作為城市動力線的交會點，若只是一個讓外地人快速來看展、看完就離開的「暫留之地」，美術館便難以重塑其地方性，也難以和在地藝文生態產生緊密的連結，所以「城市速度學」是必須思考的課題。
顯然要改變人流與物流的速度，才可能讓在地的藝文生態，藉著美術館的平台去重新形成一種文化的內聚力，而非只是讓這座新的美術館成為台北藝文圈的飛地。
桃美館多場館的結構，[4]比起單一場館更有條件去發動「製圖學」式的展演實踐，開發出新的人文地景測繪形式，並且進一步引導看展覽的民眾找到屬於他們自己的製圖學方法。如此，地方性的意義才可能內化到民眾身上，改變人們看待桃園在地的視角，乃至於人們在城市裡文化走讀的速度。
- 在這次的研究中，最吸引您的部分是什麼？
我覺得最吸引我的，是當代藝術家們發展出的多樣創作方法。即便他們本來只是某個田野地的局外人，當他們走進一個新的地域，要怎跟這裡產生關係。表面上，製圖學、地圖測繪這件事情因為攸關drawing和mapping，因此似乎主要是視覺性的實踐，但在地域踏查的過程，其實可以觸及多重的感官，如視覺、味覺、嗅覺、觸覺、聽覺等等。所以看似視覺性的drawing和mapping，其實是全然是身體性的。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。