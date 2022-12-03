2022/12/03,
影劇

【2022金馬獎】最佳劇情短片《講話沒有在聽》：以老爹的死亡為軸，透由喜劇說一個送行的故事

【2022金馬獎】最佳劇情短片《講話沒有在聽》：以老爹的死亡為軸，透由喜劇說一個送行的故事
Photo Credit: 《講話沒有在聽》

我們想讓你知道的是

2022金馬獎最佳劇情短片《講話沒有在聽》，自開場後，隨著鏡頭在單一的室內場景不斷重新捕捉各個角色的神情，空間只成了每位家人各據一方、各執一詞的舞台，再透過散落空間的提示道具推動劇情。

文：Expired Images

當《講話沒有在聽》以上下顛倒的影像開場，戲班子行過散著魔幻光的長廊仿若來迎接老爹的鬼差，先行地試圖為影片墊下人鬼共處而產生對話錯位的喜劇前提，再隨著母親返家進門，和煦色光消逝轉為陰冷色調填充接下來作為主場景的屋內，在舞台劇般的空間裡，營造出一個人處在生死過渡階段時，面對生前執念最終能否如願的掙扎，以及如何與看似彼此斷裂的家人道別的難言。

想到紀錄片《河北台北》裡，導演父親老李看著電腦裡的行車畫面，由影像指路，女兒的鏡頭試著帶著父親回到歸不了的老家。看過紀錄片的觀者也許不難理解老爹心中的掛念，與他信手捻來的玩笑下所掩蓋的無奈——自小經歷戰火，為了生存從軍，換過軍閥、解放軍、國民軍身份，最後漂泊來台，不曾回鄉。

老李早已透徹生命無法化解的重，只好靠著幽默作解。由此，《講話沒有在聽》同樣從幽默筆觸著手，以老爹的死亡為軸，透由喜劇說一個送行的故事。

然而，《講話沒有在聽》自開場後，隨著鏡頭在單一的室內場景不斷重新捕捉各個角色的神情，空間只成了每位家人各據一方、各執一詞的舞台，再透過散落空間的提示道具推動劇情。

儘管可以說，在世家人對話的毫無邏輯與彼此斷裂，是坐實這場家庭荒謬劇的形式特色，好凸顯唯一有點連貫的老爹自言自語回憶（並挾帶對《霸王別姬》致敬的情結）的執念之深，並佐以每逢金士傑獨白必有的催情配樂讓觀者共感遺憾。

然在調度上卻也只是一味地借助演員「言說」來營造角色，而家人們之間從彼此推卸責任到出殯路上，言談間僅讓夫妻關係、長照、保險金與（可能的）爭遺產等話題橫飛，看似要帶出更深層的背景，卻也因為刻意營造的七嘴八舌家庭相而說得零散，讓故事隨著破碎的對話邏輯行進。

而角色彼此關係的銜接在完全被對話阻撓的情況下，母親角色對小趙的諒解，與小趙趕赴見最後一面的自清也顯得十分突兀，也讓老爹這個身負時代創傷的角色未被其他人理解，反而僅讓他最後一念的如願作為末尾意欲達到感人高潮的工具。

全片期望達到舉重若輕而選擇了荒謬化與功能化家庭問題的途徑，在送行路上不斷顯擺著哭點與笑點，卻顯得這條路走到了浮於表面的煽情。

金馬59星光 「講話沒有在聽」演員開心登紅毯
Photo Credit: 中央社
劇情短片《講話沒有在聽》劇組團隊一同步上金馬獎紅毯，演員班鐵翔（左）、張再興（右2）、張詩盈（右）、 梁舒涵（左2）

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。