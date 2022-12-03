【2022金馬獎】最佳劇情短片《講話沒有在聽》：以老爹的死亡為軸，透由喜劇說一個送行的故事

文：Expired Images

當《講話沒有在聽》以上下顛倒的影像開場，戲班子行過散著魔幻光的長廊仿若來迎接老爹的鬼差，先行地試圖為影片墊下人鬼共處而產生對話錯位的喜劇前提，再隨著母親返家進門，和煦色光消逝轉為陰冷色調填充接下來作為主場景的屋內，在舞台劇般的空間裡，營造出一個人處在生死過渡階段時，面對生前執念最終能否如願的掙扎，以及如何與看似彼此斷裂的家人道別的難言。

想到紀錄片《河北台北》裡，導演父親老李看著電腦裡的行車畫面，由影像指路，女兒的鏡頭試著帶著父親回到歸不了的老家。看過紀錄片的觀者也許不難理解老爹心中的掛念，與他信手捻來的玩笑下所掩蓋的無奈——自小經歷戰火，為了生存從軍，換過軍閥、解放軍、國民軍身份，最後漂泊來台，不曾回鄉。

老李早已透徹生命無法化解的重，只好靠著幽默作解。由此，《講話沒有在聽》同樣從幽默筆觸著手，以老爹的死亡為軸，透由喜劇說一個送行的故事。

然而，《講話沒有在聽》自開場後，隨著鏡頭在單一的室內場景不斷重新捕捉各個角色的神情，空間只成了每位家人各據一方、各執一詞的舞台，再透過散落空間的提示道具推動劇情。

儘管可以說，在世家人對話的毫無邏輯與彼此斷裂，是坐實這場家庭荒謬劇的形式特色，好凸顯唯一有點連貫的老爹自言自語回憶（並挾帶對《霸王別姬》致敬的情結）的執念之深，並佐以每逢金士傑獨白必有的催情配樂讓觀者共感遺憾。

然在調度上卻也只是一味地借助演員「言說」來營造角色，而家人們之間從彼此推卸責任到出殯路上，言談間僅讓夫妻關係、長照、保險金與（可能的）爭遺產等話題橫飛，看似要帶出更深層的背景，卻也因為刻意營造的七嘴八舌家庭相而說得零散，讓故事隨著破碎的對話邏輯行進。

而角色彼此關係的銜接在完全被對話阻撓的情況下，母親角色對小趙的諒解，與小趙趕赴見最後一面的自清也顯得十分突兀，也讓老爹這個身負時代創傷的角色未被其他人理解，反而僅讓他最後一念的如願作為末尾意欲達到感人高潮的工具。

全片期望達到舉重若輕而選擇了荒謬化與功能化家庭問題的途徑，在送行路上不斷顯擺著哭點與笑點，卻顯得這條路走到了浮於表面的煽情。

Photo Credit: 中央社 劇情短片《講話沒有在聽》劇組團隊一同步上金馬獎紅毯，演員班鐵翔（左）、張再興（右2）、張詩盈（右）、 梁舒涵（左2）

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航