桃機第三航廈分配問題難解，擬改採「航線分配」，華航工會抗議黑箱又不專業
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桃機第三航廈預計2026年就要啟用，目前僅確定第一航廈會分配給廉航，在長榮、華航都有意進駐第三航廈的情況下，目前分配方式還喬不攏，先是從國際航空聯盟分配，又改為航線分配。華航企業工會發言人黃慧甄表示，用航線分配航廈無視國際潮流，也不便轉機旅客。
桃園機場第三航廈預計2026年就要啟用，使用分配問題卻還未解。原本要按照國際航空3大聯盟分配到3個航廈，外傳因星宇航空沒有加入聯盟，而改為航線分配。此舉引發華航企業工會不滿，認為按照航線分配無視國際潮流，也不便旅客轉機，且地勤人員恐怕會需要在2個航廈之間奔波。
為了因應近年快速成長的客運量，桃機第三航廈2011年由行政院提出、交通部核定建設，目前預計在2026年完工啟用，計畫除了第三航廈外，還包含多功能大樓及相關基礎設施，預計每年總共可容納旅客4500萬人次。
華航、長榮及星宇航空都有意進駐第三航廈，但航廈使用分配問題至今卻還喬不攏，根據《中央廣播電台》報導，第三航廈使用分配原則原本是依照3個國際航空聯盟做分配，將相同聯盟的航空公司分配在相同航廈，不但節省成本也方便旅客轉機。
然而，桃機公司總經理范孝倫9月曾指出，國際航空市場因為疫情發生許多變化，國家政策要優先照顧國籍航空，因此第三航廈使用分配原則改為依照航線分配，未來第三航廈的租金一定較高，目前正在研擬。
目前全球有3大航空聯盟，分別為天合聯盟（SkyTeam）、寰宇一家（One World）及星空聯盟（Star Alliance），同一聯盟的航空公司會互相支援設備、人員等資源，能夠降低營運成本且靈活調配航班。其中，華航屬於天合聯盟，長榮屬於星空聯盟，國泰航空則屬於寰宇一家。
王國材稱聯盟分配會分配不均，工會批黑箱、不專業
根據《聯合報》報導，交通部長王國材表示，原本3大聯盟的分法會有分配不均的問題，目前確定最舊的第一航廈會是低成本航空，第二、三航廈的部分，3家業者各有想法，會公平對待。
對此，長榮指出，無論是聯盟或是航線分配，都會積極爭取進駐第三航廈，也相信政府會訂妥租金價格。華航表示，根據桃機公司曾正式核發的公函，會積極安排進駐第三航廈，並已投注大量資源預先規劃。
根據《自由時報》報導，外傳之所以要將聯盟分配改為航線分配，是因為星宇航空想進駐新航廈，卻未加入國際航空聯盟。華航企業工會、全國航空業總工會今（30）日上午則到教育部陳情，要求交通部停止黑箱、不專業的航廈分配計劃。華航企業工會發言人黃慧甄表示，此種做法無視國際潮流，也不便轉機旅客。
根據《ETtoday》的報導，華航企業工會理事長劉惠宗指出，桃機屬於分散式航廈，國際上分散式航廈都是一公司、一聯盟在一航廈，包含英國希斯洛機場、中國首都機場、日本成田機場、美國甘迺迪機場，都是如此。這種做法可以集中營運資源，旅客出入境可以在同一航廈完成，同公司或聯盟間的轉機也不用在不同航廈間奔波。
工會也指出，華航的不同航線若被分配在2個航廈間，地勤人員會長時間在2航廈奔波，例如協助旅客從一航廈跑到二航廈，或是出現行李在不同航廈的狀況。
新聞來源
- 憂擺不平 傳桃機第3航廈只給國籍航空（央廣）
- 桃機第三航廈 華航、長榮、星宇3航空搶破頭（聯合新聞網）
- 擺不平航空公司？華航工會抗議桃機第三航廈航線分配罔顧專業（自由時報）
- 擺不平航空公司「擬以航線分三航廈」 出國報到、上機恐2地奔波 （ETtoday）
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核稿編輯：翁世航
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