「百繪詩彩．再現容顏」新竹公會堂開幕展
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睽違數十年，新竹公會堂以紅磚建築的樣貌，迎來第一場展覽。這座啟用於1922年的公會堂，在2019年啟動歷史建築修復工程，剝開1970年的增建拉皮，展現今日的老建築外觀。其外如何修復，是一場辯證。
文：見域CitiLens／蔡承允
攝影：程天佑
睽違數十年，新竹公會堂以紅磚建築的樣貌，迎來第一場展覽。這座啟用於1922年的公會堂，在2019年啟動歷史建築修復工程，剝開1970年的增建拉皮，展現今日的老建築外觀。
其外如何修復，是一場辯證。在當代， 古蹟修復的精神不再只是「修舊如舊」，而是一場對於歷史記憶的再現工程。穿越百年，市民曾經的生活記憶如何再現？扮演市民演講、送別、宴會、展覽及詩社文教活動的老公會堂，如何透過一場展覽，將老建築空間與市民生活重新連結？
喜歡人所以一直畫人 林耀堂深度的詩人版畫
本次開幕展展出詩人版畫系列作品，是林耀堂對台灣本土詩壇的重要紀錄。該系列創作起源於林耀堂對詩人林亨泰文采的感動。林亨泰是台灣詩壇「現代派」成員、笠詩社發起人之一，曾任《笠詩刊》的首任主編，是「跨越語言的一代」的詩人與詩評家。
林耀堂受到林亨泰的影響，對於詩中簡練的文字與深藏其中的情感，心中燃起了對於詩人崇敬，進而由藝術作為表現的紀錄方式，以「詩人群像」為主軸，為詩人們刻畫出創作當下的霎那永恆。
林耀堂的版畫，試圖溫潤地傳遞詩人某一刻的文字容顏，以版畫中的人像具象再現。銅版畫的蝕刻工序，施作過程精準、嚴謹，呈現的色調與線條深刻、肅穆，體現了林耀堂對於文學創作者們的仰慕與敬重之情。本次於新竹公會堂展出的十件作品，是林耀堂對台灣詩人的崇敬表達，也是他多年藝術生涯中，寄情於文學的情感實踐。
林耀堂曾說：「喜歡人，所以一直畫人。」詩能夠傳遞著生生不息的寓意，詩會觸動每一個世代人們閱讀中的沉靜與寄託。林耀堂以版畫跨界文學，將詩人們文學作品裡的情感、關懷與生命深度，記載於銅版畫中，展現一代台灣的文學風貌。
西方技法在地關懷 翁金珠溫度的鋼筆創作
鋼筆畫源自於西洋美術的傳統技法，剛勁流暢、黑白分明的線條，又能依下筆速度與力度區分粗細，有其獨特美感與趣味。對於建築繪畫作品而言，鋼筆畫能更流暢地表達建物的線條、稜角及外觀特徵。
曾任彰化縣長、文建會主委的翁金珠，在公務之餘，將原本批公文用的鋼筆，作為日常繪畫的工具，她的繪畫主題有花草植卉，也有對於市街裡老建築的紀錄。在她出身的彰化縣，數百年歷史的老城裡，建築群承載著人們生活的軌跡與記憶，也成為她作品描繪的對象。
本次展出的作品，從翁金珠多種多樣的城市建築畫作中，選擇八幅台灣各地的公會堂參展，也與展出場域相呼應。她筆下的公會堂，寄託了她對於文化、土地和鄉土的關懷。公會堂的興起來自日本時代公共空間的需求，是常民日常生活休憩、聚會和參與文教育樂活動的地方。
而公會堂建築映射了時代下的建築風貌，如建築中的拱窗、圓拱及浮雕等元素，來自建築史上的西洋歷史式樣；而許多幾何形狀的飾帶和窗型，則是名為Art Deco的風格裝飾，多出現在折衷主義類型的建築中。
如今的台灣，大部分的公會堂建築已隨時代變遷而拆除，翁金珠的鋼筆畫，則透過對建築的細節描繪，於紙上重現當年台灣市街中承載市民記憶的歷史建築，將老建築的精神與當代連結。
送往迎來再現容顏 謝嘉亨力度的陶瓷火車
火車承載著台灣的人民往來各地，長長的鐵軌一如台灣人民生活日常的情感軌跡。以老火車為題材的創作，源自於謝嘉亨幼時對火車的記憶與鄉愁。藝術家的童年，往往是創作過程中的寄情來源。
出生於1960年代的藝術家，和生長於同時代的人們一樣，對當時尚未電氣化的鐵路有著深刻印象。那個時代的鐵道上奔馳著蒸氣火車，烏煙繚繞的火車頭、震耳宏亮的高頻率汽笛，都是人們難以忘懷的搭乘經驗，也是謝嘉亨深刻美好的幼時記憶。
在謝嘉亨自西班牙留學七年歸國後，為突破傳統的陶塑表現題材，嘗試以陶瓷雕塑技法，以蒸汽火車為媒介，試圖再現幼時的美好回憶。在他對工法的精心探究中，以習自西班牙的「閃光釉」技法創作出一系列陶瓷火車，也曾以此獲得國家工藝獎殊榮。
本次於公會堂展出的作品中，以閃光釉製作的蒸汽火車有著與人們印象中瓷器不同的質感，質地更似金屬，藉由表面的加工，也更能表達因年歲痕跡而斑駁脫落的火車意象。
而蒸氣火車的機械結構，藝術家也細心著墨燒製，以寫實精神復刻列車上的管線、輪軸和金屬紋路，乃至火車賴以移動的載體—鐵軌、橋樑及其鵝卵石鋪面的塑造。以陶瓷材質再現機械工藝年代的美感，深刻體現謝嘉亨的匠心與高超技藝，也重現了市民記憶中的蒸汽時代。
三組藝術家，分別以自身熟悉的媒材，自文學、建築與運輸等近在常民生活周遭的議題切入對話，具象的展現成果、多元的切入角度，令作品折射出如鑽石般的閃耀光彩。
作為重新開幕後的首場展出，國立新竹生活美學館擁抱多元面向的作品，期待讓生活美學走入眾人的生活之中；期待讓人們重新步入公會堂集會、共享與交流知識，讓這棟建築，成為公眾交流的新起點。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造
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高科技玻璃基板，普遍應用於精密光學顯示、消費行動電子、車用及生命科學等產業，它的製造過程，不容許一丁點瑕疵。為了持續追求更高品質，全球領導大廠康寧讓不懂AI的產線工程師，學習大數據分析，提升了產線效能。
康寧公司為全球材料科學的領導供應商之一，超過170年來提出許多改變人類生活的發明。康寧結合其在玻璃科學、陶瓷科學及光學物理方面的專業知識，以及深厚的製造與工程能力，開發出的創新產品改變了許多產業，並改善了人們的生活。
康寧是台灣佈局最完整的外商，結合研發、技術、製造、工程與銷售等投資，區域總部位於台北，於中部與南部科學園區建立起規模完整的LCD玻璃基板生產廠，另於新竹工研院設有康寧研發中心，以及台北內湖設有康寧亞洲玻璃技術中心，迄今在台灣總投資金額達 50億美元，並持續配合客戶需求引進先進玻璃技術，支援客戶發展。今日，康寧跨足光學通訊、行動消費性電子、顯示器科技及車用和生命科學和等產業市場。
雖然已是玻璃基板的全球領導廠商，康寧仍不斷思考如何提升品質與服務，而近年投入的一項重大努力就是製程的數位轉型。在數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合之下，康寧與財團法人金屬工業研究發展中心合作，讓產線工程師藉由AI技術提高產能。
開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率
金屬工業研究發展中心為不懂AI的產線工程師，量身訂做七週的大數據智慧製造客製化課程，另再加上七週的專題輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。
藉由這項培訓計畫的協助，康寧開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少因包材異常而導致的品質問題。
該計畫的另一項傑出培訓成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往產線人員有8成的時間耗費在蒐集數據尋找異常原因，只有1-2成時間用在排除障礙。有了生產履歷後，工程師可以大幅節省蒐集數據尋找異常原因的時間、能夠更有效率地解決問題。這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022年製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。
在該計畫的支持下，康寧已進行三年的AI培訓，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。
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