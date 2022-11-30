2022/11/30,
商業

歐美大廠蠶食豪華車市、中國低價圍剿平價市場，特斯拉2025年美國市占率恐銳減至20%以下

歐美大廠蠶食豪華車市、中國低價圍剿平價市場，特斯拉2025年美國市占率恐銳減至20%以下

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全球電動車龍頭——特斯拉（Tesla）的市佔率正逐漸失守，眾多車商正利用「低價策略」蠶食特斯拉的市佔率。

全球電動車龍頭——特斯拉（Tesla）的市佔率正逐漸失守。隨著豪華車市場，如保時捷（Porsche）等業者站穩腳步；平價車市又受到中國業者以「低價策略」步步進逼。研調機構標普全球移動（S&P Global Mobility）指出，隨市場擴大特斯拉在美國市場，將由79%銳減至20%以下。

電動車產業突破「10%甜蜜點」

價格一直是消費者購物最重要的考量，而市場上常聽見的「甜蜜點」就是產業能夠快速成長的轉捩點，只要突破該區間，就可以推動企業競相投入，產業即可邁向超快速成長。

目前電動車產業正進入這樣的時刻。自從第26屆聯合國氣候峰會（COP26），包含中國比亞迪（BYD）在內的美國福特（Ford）、歐洲通用（GM）等6大國際汽車品牌共同發表運具排放轉型宣言，電動車有了截然不同的發展。

2022年初，富拉凱投資銀行經濟學家張明杰強調，中國自2021年下半年公布的電動車銷售資料顯示，已經正式突破10%市場滲透率甜蜜點。他指出，綜觀過去個人電腦、筆電和智慧手機的歷史，就會有產業大爆發，意即電動車產業將進入截然不同的成長區間。

日前，中國市場相同車型的電動車，相較於燃油車約貴至少人民幣6至10萬。張明杰說，未來仍有賴關鍵零組件動力電池，及充電樁等基礎設施成熟，再加上純電動車保養和維修較燃油車更便宜，都是推動其產業向上的鑰匙。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像

受惠於節能減碳風潮，全球各地正大量建設電動車充電樁，帶動電動車產業向上發展。

特斯拉遭競爭對手「低價策略」圍剿

才不過半年，中國電動車產業發展極為快速，特斯拉（Tesla）的競爭對手以「低價」策略，大舉侵蝕特斯拉的版圖。根據市場研究調查機構 標普全球移動（S&P Global Mobility）昨（29）日數據顯示，電動車在中國迅速普及，價格落在5萬美元（新台幣150萬）的需求龐大。

然而，特斯拉卻還未在此市場占有優勢，Model 3是特斯拉旗下便宜的車款，台灣售價落在175萬上下，而在其他國家也屬於中高價位。根據《彭博社》調查，以特斯拉Model Y來說，全球售價不平均，最便宜和最貴相差2.5倍。最高價的地方是新加坡，約為10.3萬美元，而中國最低僅4.4萬美元。

市場研究公司Morningstar Research的股票分析師兼電動汽車委員會主席Seth Goldstein解釋，每個國家特斯拉價格不一，主要受到關稅、稅收和註冊費等影響，其中，市場供給需求和競爭程度也是重要定價因素。

例如，新加坡買一輛特斯拉和一間公寓一樣貴。就競爭程度來說，新加坡可以選擇的電動車也相對稀少；相比中國，除了競爭激烈，來自本土的特斯拉對手，不斷發布車款、促銷活動，迅速搶占市場，中國車商以多元車款滿足消費者的需求。

標普全球移動強調，特斯拉的地位正在發生變化，其競爭對手正突破產業甜蜜點，開始調整電動車技術和生產結構，進一步打擊特斯拉。根據中國乘聯會的數據顯示，中國2022年1至7月，國內汽車製造商佔電動汽車銷量近80%，然而特斯拉的銷量下滑，逐漸露出疲態。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像

2021年4月20日在中國上海舉行的上海車展，參觀者站在五菱平價電動車款宏光Mini周圍。該車款售價僅人民幣2.88萬元（約新台幣12.5萬元），在中國市場大獲好評。

2025年特斯拉美國市佔率，將銳減至20%以下

特斯拉最便宜的Model 3，材料及人工成本高達2.8萬美元，其使用「鋰離子電池」也價格昂貴，成本始終壓不下來。根據《彭博社》分析，如果再加上特斯拉投入大量資本，包含研發自動駕駛、雷達和衛星等設備，都反映在售價上。

產業分析師David告訴我們，特斯拉目前的狀況，很像是當年的HTC。在豪華市場上有如同蘋果一般的保時捷、法拉利（Ferrari）逐步站穩腳步；而平價市場中又有包含中國比亞迪在內的福特、通用車商步步進逼，而特斯拉被上下夾攻，市場空間就會變小。

特斯拉一開始設定就是平價市場，馬斯克（Elon Musk）目標是以大量佔據自動駕駛市場，成為自動系統業者，而非汽車商人。不過，隨著2年來的供應鏈之亂，特斯拉在晶片、電池和工廠的調配上，雖然可圈可點，但是仍落後於中國業者。

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Photo Credit: AP/ 達志影像

中國電動車霸主比亞迪，除了在小客車領域出貨量攀升以外，大型電動載具也有進展。圖為哥倫比亞最大城市波哥大，從中國製造商比亞迪購買了596輛100%電動巴士。

從比亞迪公開資訊得知，目前共有19家子公司，除了比亞迪汽車工業有限公司外，還包含：深圳市比亞迪鋰電池有限公司、比亞迪供應鏈管理有限公司、比亞迪半導體有限公司、比亞迪通信信號有限公司、比亞迪建設工程有限公司、北京比亞迪模具有限公司、深圳比亞迪電池模具有限公司等。

電動車目前重要的兩個零件，晶片及電池比亞迪都掌握，下向延伸至模組、整車等產業都有布局。

另一位產業分析師Andy告訴我們，車用晶片雖然不需要先進製程，但是設計製造方式和手機、電腦等晶片大不相同，他認為，「這不是台灣過去的強項，反倒是中國有優勢。」

特斯拉的警訊不只在中國響起，同時也發生在老家美國。標普全球移動報告指出，第3季美國新註冊的電動車，特斯拉市占率達65%，低於2021年71%、2020年的79%。據估算，特斯拉占有率將逐漸下滑，2025年將銳減至20%以下，到時候電動車款式將會從現在的48款跳增至159款，也向全球的電動車產業也將走向穩定的態勢。

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核稿編輯：翁世航


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