2022/11/30,
中國

六四、法輪功、台海危機：中共第三代領導人江澤民96歲病逝上海，關於他任內的幾個關鍵字

六四、法輪功、台海危機：中共第三代領導人江澤民96歲病逝上海，關於他任內的幾個關鍵字
江澤民1996年前往印度訪問，在泰姬瑪哈陵前拍照留念。Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

江澤民於1995年提出關於發展兩岸關係、推進中國和平統一進程的八項主張，明確了如何達到和平統一、一國兩制構想的實踐，而2000年台灣總統大選之前，被問到兩岸問題，江澤民現場背誦了曹植的「煮豆燃豆箕」。

中國官媒《新華網》稍早報導，中共前領導人江澤民因白血病合併多重器官功能衰竭，搶救不治，於今（30）日上午12點13分逝世於上海，享耆壽96歲。

江澤民缺席了今年10月的中共二十大，以及去年的建黨百年慶典，外界解讀這是他健康狀況不佳的預兆；據悉他已經超過3年未公開亮相，最後一次公開現身是在2019年10月1日中共建政70週年閲兵儀式，站在天安門城樓上觀看慶祝活動。

江澤民1926年8月17日出生於江蘇揚州，上海交通大學電機工程系畢業，原為工程背景。在1946年，國民黨與共產黨在中國交戰之際，江澤民選擇加入中國共產黨，於1989年當選中共中央委員會書記（此後一共擔任了13年的中共黨書記），1993年當選中國國家主席，全面掌控黨、政、軍，成為中國大陸第三代領導人，2002年後逐步交棒給胡錦濤，2005年3月正式卸下中央軍事委員會主席職務，退休後江澤民大部分時間都留在上海。

江澤民是中國共產黨第三代中央領導集體的核心。根據《BBC中文網》，江澤民是中國第一位沒有參與毛澤東共產主義革命的最高領導人，1989年6月4日，當時最高領導人鄧小平下令血腥鎮壓天安門廣場的抗議學生，力主政治改良的時任中共總書記趙紫陽因反對鄧小平的指示被迫下台，而當時擔任上海市委書記的江澤民則被鄧小平選中，一躍成為中國共產黨名義上的最高領導人。

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帶領中國進入世界舞台

江澤民在位期間，中國從一個落後的國家轉變為世界上經濟增長速度最快的國家，與西方的關係也大為改善。他推動中美關係走出「天安門」鎮壓後的低潮，帶領中國加入世界貿易組織（WTO），深化市場改革，開啟了「中國速度」的經濟騰飛，見證了1997年香港與澳門的主權自西方國家移交至中共政府。

江澤民前任鄧小平曾說，「中國既是大國，也是小國，主張韜光養晦、 不強出頭。」鄧小平很少出國參訪，利用冷戰時期美蘇之爭，在國際舞台上不顯露鋒芒，全力高速發展經濟建設、提升綜合國力。不過到了江澤民，冷戰結束後西方國家開始把注意力放到正興起的中國，江澤民任內是中國擁抱全球化的黃金時代。

不過江澤民也因1999年對宗教團體法輪功的嚴厲鎮壓而受到批評，而他對台灣持強硬立場，導致第三次台海危機爆發。批評者也認為，他無意推動中國的政治體制改革，使得中共不斷走向專制。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
1999年4月，法輪功成員在中南海聚眾抗議，江澤民下令大規模抓人，為後來的多次政治迫害開出了先例，也成為日後一個更為強大的安保國家的開端。

對台提出「江八點」，江澤民點燃第三次台海危機

《ETtoday》報導，江澤民於1995年提出關於發展兩岸關係、推進中國和平統一進程的八項主張，是俗稱的「江八點」，其中明確提及如何達到和平統一、一國兩制構想的實踐，包括過渡時期問題如何解決等，內容更重點包含「反分裂」，江澤民認為，「早日完成祖國統一，是中國各族人民的共同心願。無限期地拖延統一，是所有愛國同胞不願意看到的。」

不過李登輝於同年4月8日作出六個重點的正式回應（被稱為「李六條」），李登輝認為，要解決統一問題，就不能不實事求是，尊重歷史，在兩岸分治的現實上探尋國統一的可行方式。而李登輝1995年訪美，發表的「民之所欲，長在我心」演說，被中國官方認為鼓吹兩國論，兩岸關係急轉直下，直接導致了第三次台海危機：當時中共解放軍向台灣外海發射飛彈、舉行兩棲登陸作戰演習，美國則緊急調動兩個航母戰鬥群進入台灣海峽，影響台灣舉行首次總統直選。隨後李登輝亦於1996年提出對台灣企業投資大陸的「戒急用忍」主張，使得在江澤民執政時期的1995、1996年，成為近代兩岸關係中最為緊張的時刻。

2000年3月8日，在台灣總統大選前，江澤民被媒體問到，「三位台灣的主要『候選人』都說，如果當選，願意到大陸來訪問，您會歡迎接見他們嗎？」 江澤民當時表示歡迎，但引述曹植的七步詩說，「如果是要搞台獨，這個問題就意味著相煎何太急。你怎麼獨立呢？你不是本是同根生嘛！對不對啊？」2000年3月18日，民進黨籍的陳水扁當選總統。

胡、習時代之後，江派勢力今已式微

《Yahoo 新聞》報導，江澤民上任總書記後，拔擢眾多親信，形成以江澤民為首的江派（又稱上海幫），縱使江澤民2002年卸任總書記，上海幫在中國共產黨內依舊保有強大的影響力。中共十六大和中共十七大，上海幫就占據了多個中央政治局常委職位，包含吳邦國、賈慶林、曾慶紅等人。

不過繼位的胡錦濤，始終沒有忘記剪除異己的目標，2006年上海幫要員、上海市委書記陳良宇因為捲入上海社保基金案被免職，海外媒體直指這是胡錦濤以反貪腐之名打擊上海幫的動作。2007年胡錦濤更任命習近平空降上海市委書記，從此奠定習近平升遷之路，學者認為習近平派系色彩不明顯，是江澤民上海幫、胡錦濤團派兩相角力下的權力平衡。

2012年中共十八大召開，習近平獲選總書記，開始採取強硬的反貪腐運動，上海幫、團派重要人馬陸續被剷除。2022年中國二十大改選，十九大唯一的上海幫人士韓正不只沒有連任常委，連中央委員會的名單也遭剔除，外界解讀，江派勢力再告式微。

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PHoto Credit: AP / 達志影像
習近平與中共中央政治局新產生的7名常委。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範


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