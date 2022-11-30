六四、法輪功、台海危機：中共第三代領導人江澤民96歲病逝上海，關於他任內的幾個關鍵字
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江澤民於1995年提出關於發展兩岸關係、推進中國和平統一進程的八項主張，明確了如何達到和平統一、一國兩制構想的實踐，而2000年台灣總統大選之前，被問到兩岸問題，江澤民現場背誦了曹植的「煮豆燃豆箕」。
中國官媒《新華網》稍早報導，中共前領導人江澤民因白血病合併多重器官功能衰竭，搶救不治，於今（30）日上午12點13分逝世於上海，享耆壽96歲。
江澤民缺席了今年10月的中共二十大，以及去年的建黨百年慶典，外界解讀這是他健康狀況不佳的預兆；據悉他已經超過3年未公開亮相，最後一次公開現身是在2019年10月1日中共建政70週年閲兵儀式，站在天安門城樓上觀看慶祝活動。
江澤民1926年8月17日出生於江蘇揚州，上海交通大學電機工程系畢業，原為工程背景。在1946年，國民黨與共產黨在中國交戰之際，江澤民選擇加入中國共產黨，於1989年當選中共中央委員會書記（此後一共擔任了13年的中共黨書記），1993年當選中國國家主席，全面掌控黨、政、軍，成為中國大陸第三代領導人，2002年後逐步交棒給胡錦濤，2005年3月正式卸下中央軍事委員會主席職務，退休後江澤民大部分時間都留在上海。
江澤民是中國共產黨第三代中央領導集體的核心。根據《BBC中文網》，江澤民是中國第一位沒有參與毛澤東共產主義革命的最高領導人，1989年6月4日，當時最高領導人鄧小平下令血腥鎮壓天安門廣場的抗議學生，力主政治改良的時任中共總書記趙紫陽因反對鄧小平的指示被迫下台，而當時擔任上海市委書記的江澤民則被鄧小平選中，一躍成為中國共產黨名義上的最高領導人。
帶領中國進入世界舞台
江澤民在位期間，中國從一個落後的國家轉變為世界上經濟增長速度最快的國家，與西方的關係也大為改善。他推動中美關係走出「天安門」鎮壓後的低潮，帶領中國加入世界貿易組織（WTO），深化市場改革，開啟了「中國速度」的經濟騰飛，見證了1997年香港與澳門的主權自西方國家移交至中共政府。
江澤民前任鄧小平曾說，「中國既是大國，也是小國，主張韜光養晦、 不強出頭。」鄧小平很少出國參訪，利用冷戰時期美蘇之爭，在國際舞台上不顯露鋒芒，全力高速發展經濟建設、提升綜合國力。不過到了江澤民，冷戰結束後西方國家開始把注意力放到正興起的中國，江澤民任內是中國擁抱全球化的黃金時代。
不過江澤民也因1999年對宗教團體法輪功的嚴厲鎮壓而受到批評，而他對台灣持強硬立場，導致第三次台海危機爆發。批評者也認為，他無意推動中國的政治體制改革，使得中共不斷走向專制。
對台提出「江八點」，江澤民點燃第三次台海危機
《ETtoday》報導，江澤民於1995年提出關於發展兩岸關係、推進中國和平統一進程的八項主張，是俗稱的「江八點」，其中明確提及如何達到和平統一、一國兩制構想的實踐，包括過渡時期問題如何解決等，內容更重點包含「反分裂」，江澤民認為，「早日完成祖國統一，是中國各族人民的共同心願。無限期地拖延統一，是所有愛國同胞不願意看到的。」
不過李登輝於同年4月8日作出六個重點的正式回應（被稱為「李六條」），李登輝認為，要解決統一問題，就不能不實事求是，尊重歷史，在兩岸分治的現實上探尋國統一的可行方式。而李登輝1995年訪美，發表的「民之所欲，長在我心」演說，被中國官方認為鼓吹兩國論，兩岸關係急轉直下，直接導致了第三次台海危機：當時中共解放軍向台灣外海發射飛彈、舉行兩棲登陸作戰演習，美國則緊急調動兩個航母戰鬥群進入台灣海峽，影響台灣舉行首次總統直選。隨後李登輝亦於1996年提出對台灣企業投資大陸的「戒急用忍」主張，使得在江澤民執政時期的1995、1996年，成為近代兩岸關係中最為緊張的時刻。
2000年3月8日，在台灣總統大選前，江澤民被媒體問到，「三位台灣的主要『候選人』都說，如果當選，願意到大陸來訪問，您會歡迎接見他們嗎？」 江澤民當時表示歡迎，但引述曹植的七步詩說，「如果是要搞台獨，這個問題就意味著相煎何太急。你怎麼獨立呢？你不是本是同根生嘛！對不對啊？」2000年3月18日，民進黨籍的陳水扁當選總統。
胡、習時代之後，江派勢力今已式微
《Yahoo 新聞》報導，江澤民上任總書記後，拔擢眾多親信，形成以江澤民為首的江派（又稱上海幫），縱使江澤民2002年卸任總書記，上海幫在中國共產黨內依舊保有強大的影響力。中共十六大和中共十七大，上海幫就占據了多個中央政治局常委職位，包含吳邦國、賈慶林、曾慶紅等人。
不過繼位的胡錦濤，始終沒有忘記剪除異己的目標，2006年上海幫要員、上海市委書記陳良宇因為捲入上海社保基金案被免職，海外媒體直指這是胡錦濤以反貪腐之名打擊上海幫的動作。2007年胡錦濤更任命習近平空降上海市委書記，從此奠定習近平升遷之路，學者認為習近平派系色彩不明顯，是江澤民上海幫、胡錦濤團派兩相角力下的權力平衡。
2012年中共十八大召開，習近平獲選總書記，開始採取強硬的反貪腐運動，上海幫、團派重要人馬陸續被剷除。2022年中國二十大改選，十九大唯一的上海幫人士韓正不只沒有連任常委，連中央委員會的名單也遭剔除，外界解讀，江派勢力再告式微。
新聞來源
- 江澤民提「江八點」解決台灣問題 對撞「李六條」釀成台海危機（ETtoday）
- 江澤民過世！承襲鄧小平「韜光養晦」精神 開啟「和與貴」大國外交（ETtoday）
- 江澤民逝世：站上中國權力最高峰的紅色工程師，終年96歲（BBC中文網）
- 江澤民過世享耆壽96歲 中共第三代領導核心政治生涯一次回顧（Yahoo 新聞）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範
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【跨域生態系系列專訪】IP平台煉金術，決戰粉絲經濟
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台灣IP產業雖然先天不足，壽命較短、規模小又年輕，但其實也有創造出超級IP的機會。全台最大IP周邊商城Fandora Shop，透過生態系計畫發展成如今集結三千八百個品牌、吸引超過二十三萬會員的線上平台。
你願意為了所愛的虛擬角色，付出多少錢？根據二○一九年《數位時代》雜誌轉載鈦媒體報導，全球最會賺錢的虛擬角色是精靈寶可夢，身價高達一千億美元（約新台幣三兆元）。而家喻戶曉的Hello Kitty、漫威英雄同樣都是鍍金的IP（Intellectual Property，智慧財產權），透過品牌授權衍生各種周邊產品，廣大粉絲創下驚人產值。
IP變現的戰場，其實就是「粉絲經濟」。只是台灣IP產業先天不足，受限於壽命較短、規模小又年輕，也有創造出超級IP的機會嗎？
「我們的平台叫做Fandora， Fan就是指『粉絲』，打開Fandora，就是打開一個屬於粉絲的寶盒，」綽號捲毛的陳勁宇，與一群成大學生會的夥伴們，於二○一三年共同創立全台最大的IP周邊商城⸺Fandora Shop，如今已是集結三千八百個品牌、吸引超過二十三萬會員的線上平台。
台灣IP品牌化，有競爭力嗎？
二○一三年平台創立之初，三個月就募集到一千五百位插畫家註冊，陳勁宇不諱言，當時Fandora只是單純提供插畫家商品化的服務平台。但沒多久，團隊成員們便發現，公司99％的營收皆來自1％的商品，大家不禁重新思考，那1％的創作者，是否具備發展為IP的特性與潛力。
「一切真的是天時、地利、人和」，陳勁宇表示，當時臉書粉絲團與LINE貼圖的崛起，為台灣IP帶來了粉絲與商機。像是與Fandora合作的熱門LINE貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」、「好想兔」，都展現超高人氣。臉書粉絲團讓粉絲互動有顯著成效，LINE貼圖則讓很多創作者不只能夠存活，甚至能以插畫為全職，為台灣的IP發展打下良好基礎。
看準IP品牌化的潛力，也因應合作者的需求，Fandora開始協助人氣貼圖的IP製作周邊商品，授權Ｔ恤成為第一波販售商品。Fandora也持續探索IP變現的各種可能。「我們決定透過三個面向來進行策略調整，第一個是IP池（指IP數量）如何擴展，第二個是更多元的商品線，第三個是擴大通路方向。」在陳勁宇的藍圖裡，這三大策略可以倒三角形呈現，人氣IP像一顆好種子，向上長出豐富的周邊商品，藉由多元通路觸及粉絲與消費者。
這張藍圖串起了創作者、各領域的周邊產品製造商、數據與資訊顧問，及虛擬與實體通路業者，儼然形成IP界的「跨域生態系」，共同為粉絲與IP創造更美好的相遇。
除了人氣貼圖，YouTuber也成IP
首先，要拓展IP池，誰說人氣IP只能是插畫角色？
Fandora開始集結不同領域的人氣教主。除了最先看中的LINE人氣貼圖IP，如：懶散兔與啾先生、無所事事小海豹，也拓展至YouTuber，與手機遊戲、動漫類IP等ACG領域（指動漫遊戲或二次元），擴大客群接觸，此舉帶動了超過五萬名會員成長。
其中，加入帶有流量的YouTuber，更跳脫了對傳統IP的想像侷限。「我記得剛開賣五分鐘，網站就被塞爆，花了一個多小時才救回來，」陳勁宇回憶從二○一九年起，與突破十億人次觀看的YouTuber「老高與小茉」合作，原本以為只能賣上百件Ｔ恤，沒想到粉絲絲的熱情反應在驚人的消費力，往後每年舉辦的周邊商品販售會，也成為粉絲朝聖活動，甚至透過付費會員的預售會與會員限定商品，還帶動老高與小茉YouTube頻道的付費會員成長。
在拓展IP類型、帶進更多創作者後，下一步必須擴張商品線，增加粉絲黏著度。在Fandora加持下，IP教主們開始攻占粉絲生活，一開始只是平面印刷，像是Ｔ恤、包袋類商品，拓展至毛絨類、公仔玩具立體物，也與不同的製造商合作床包、口罩等生活用品及3C產品。
想起當初從生產平面到立體商品的挑戰，「有些商品來回打樣二十次，就像是做了二十種不同的樣品，結果授權書簽一年，打樣到最後一次時，只剩下兩週可以賣。」陳勁宇苦笑。
然而，經過這些拓展商品線的歷練與學習，也意外讓Fandora打造出自己的製造聯隊，不僅能為自家合作品牌授權的IP找到對的製造商，還能幫其他業者串聯生產。像是為鬼滅之刃IP授權的廠商，在一個月內快速組隊生產周邊商品。各行各業的製造商也因此加入IP經濟的聯隊，成為Fandora固定合作廠商，帶動營收成長，甚至因此增員或投資設備，像是成衣業者森茂國際，直接新增直噴產線部門，添購價值千萬的機器；而專攻絨毛設計製造的頌德克企業，也因此擴編部門人員。
「他們對不同的東西很願意嘗試和學習，是會自己跳下去做的團隊。」輔導Fandora三年的資策會數轉院數位服務創新中心副規劃師楊青錡觀察。
另闢新戰場，串連線上到線下
帶進不同領域IP，組織生產聯隊，Fandora這艘船艦集結愈來愈多夥伴，而加入經濟部中小企業處辦理的「跨域生態系」計畫，像是航向一座新島嶼。網路起家的Fandora為了拓展通路，開始思考走向線下的可能性。
沒有收銀機、從未策展的Fandora，選定二○一九年的文博會初試啼聲。除了聯合十二個IP策展，並邀請創作者舉辦簽名會，在三天的快閃活動中，帶來超過一百二十萬元營收。
這次的線下實戰初體驗，對Fandora是很大的鼓舞，也從中發現原來線下和線上的粉絲是截然不同的消費族群，實體店面不僅能夠帶來新客群，串接線上會員，店內的限定商品熱度可以導回網站，成為測試和修正商品的依據。
於是Fandora連結資訊業者，透過分析與整合站內外數據，從大數據看見粉絲樣貌，使得消費族群的樣貌變得清晰，為IP創作者提供精準的行銷策略與服務，也找出一套煉金術──透過實體店的獨特體驗，不斷堆疊周邊商品的價值，讓粉絲甘心掏錢買單，以OMO（Online Merge Oine）的模式，形成一個粉絲消費迴圈。
從線上擴展到線下，除了與粉絲透過店面對話，還能透過體驗活動緊密互動。但說到底，「粉絲經濟」經營的到底是什麼？在粉絲消費旅程裡，Fandora發展出一套獨特的「IP宗教論」。
陳勁宇比喻，IP的本質就像信仰。角色IP或YouTuber便是教主，是教徒粉絲的信仰中心，彼此擁有共同的教義──也就是角色的故事和個性等IP內容，或是YouTuber與粉絲間的默契與認同點；而教主和教徒相遇的場域就是教堂，除了FB、YouTube、IG等互動平台，還有Fandora為雙方打造實體的IP大教堂，像快閃店或常態店，便成為教徒朝聖地，教徒透過體驗活動和教主互動，增加粉絲黏著度。
「更大型、體驗度更好的實體活動，其實很需要資源與Knowhow，Fandora還需要時間學習，」陳勁宇坦承，這幾年受疫情影響，實體店成績不如預期。
搶攻NFT熱潮，衝IP變現力
遇到逆風，懂得轉彎，使Fandora走得更加穩健。透過生態系計畫，Fandora和聯合數位文創一同展店，省下拓店的找點前置作業與門市經營的人事成本。結合聯合數位文創展店的管理鏈和Fandora的商品力，效果加乘。
像是二○二二年二月，人氣貼圖「懶散兔＆啾先生」與udn有點市合作開店。在台北大稻埕貨櫃市集的懶懶喫茶舖快閃店內，除了相關商品，還有印上懶散兔＆啾先生圖案的車輪餅，不啻是一種新嘗試。
業界變化很快，市場有限，要走得更久，就必須尋找更多機會與創新。「Fandora從最基礎的流量變現、創作者做虛擬貼圖進一步到實不一樣的發展機會與價值，可以視為IP變現IP體商品，衣服、帽子到床單、玩偶、燈具都可以做，從線上到線下串連，再往Web3.0邁進，就是元宇宙。」一路看著Fandora不斷蛻變的楊青錡說。
二○二一年年底，為漫畫家黃色書刊的《勇者系列》推出NFT，以RNFT（redeemable NFT，可兌換商品的NFT）形式，可兌換四款限量公仔。在當時一張售價約一萬兩千元的NFT，創下SR+電鍍金款魔王開賣七十三秒完售的成績。
「數位收藏品在NFT的加值下，可以做到IP的可能性之一。」陳勁宇表示，看準趨勢，Fandora 於二○二二年二月成立新部門，提供NFT發行顧問和代操服務。
翻轉台灣IP產業型態，放大價值，未來Fandora該駛向何方？「以產業角度來看，LINE貼圖紅利已經结束，YouTuber也差不多了，現在要看下一波的新媒體、新機制是什麼。」不排除IP經紀，Web3.0也可能是下個灘頭堡，作為IP跨域生態系的串連者，陳勁宇與夥伴們，持續以勇於嘗試的好奇心破浪前行。
三個「開源」，穩坐IP產業領先者
資策會數轉院數位服務創新中心副主任暨生態系計畫主持人──賴玲如專訪
Fandora之所以可以成為IP產業的領先者，主要做了三個開源。第一個是IP的開源，把IP分類並拓展IP的類別；第二個是供應商的開源，找國內有品質的供應商生產不同商品，能夠幫IP開發一系列商品；第三個是增加通路的接觸點，從線上走到線下，透過實體店找到新客戶，降低在線上找尋新客源的成本，再透過異業結合，與聯合數位文創合作，可以找到新的客群，激發不一樣的火花。
而政策資源投入，也讓新創公司願意嘗試，起初不敢嘗試是因為擔心成本投入卻沒有效果，一旦從中獲得成果，自己就會跑很快，所以政府計畫是幫忙推一把。
在這次「生態系」計畫中，讓Fandora學習用不同角度看事情，不用再什麼事情都自己做，更懂得異業結合，截長補短。也就是說，Fandora學會找夥伴整合，產生差異化的服務。
Fandora懂得變形，持續滾動修正商業模式，找到最佳化。從賣商品、賣企劃到賣NFT，他們持續在思考公司的核心價值與商業模式。
不斷創新才是往前走的動力，但創新有方法可循，要重新定義核心價值，找到目標客群，當重新聚焦消費者的需求時，商品和服務模式會跟著調整，當變成多角化經營時，要像手掌一樣，核心依然存在。
打造生態系就是希望在環境快速變遷時，考量自身的核心能力，以消費者為導向調整商品，和夥伴合作往前走。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。