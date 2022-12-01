TNL+ 2022/12/01,
政治

藍綠下一步：朱立倫的「總統夢」面臨侯柯挑戰；嘉義市長、立委補選是民進黨2024前的驟死賽

藍綠下一步：朱立倫的「總統夢」面臨侯柯挑戰；嘉義市長、立委補選是民進黨2024前的驟死賽
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

朱立倫面對接下來所有的心力勢必放在2024年的總統大局，首要面對的挑戰不是民進黨，而是黨內跟民眾黨。至於嘉義市長的延長賽，或是兩席立委的加賽，民進黨都要有萬全的準備。這會是2024年總統、立委大選前備受矚目的驟死賽。

台灣地方選舉已經落幕，21個縣市首長（除了嘉義市長改選延至12月18日），國民黨囊括13席、民進黨拿下五席、民眾黨與無黨籍三席。從政黨對決來看，民進黨確實是輸了，而且輸得很難看。原本還有三個直轄市執政，現在僅剩南部高雄市及台南市的大本營，而且原本執政成績不錯的新竹市及基隆市都拱手讓人。

國民黨大勝後，朱立倫重心在2024

2022年九合一選舉結果，對許多綠營支持者來說，是沒有意外的意外結果，黨主席縱然辭職承擔敗選責任，但是檢討聲依舊不斷，但內耗的時間有限。眼前還有嘉義市長的延長賽要打，緊接著登場加賽1月8日兩席立委補選。更不用說，目前離2024年總統、立委大選僅剩一年時間，要找出病因、還得對症下藥，黨內人心惶惶。

反觀國民黨，終於跳脫連敗的低迷氣氛，回到擅長的地方選舉，今年這場九合一選舉成果豐碩。除了澎湖縣，大多縣市都連任成功，也奪回了失去八年的台北市、桃園市及基隆市，雖然苗栗縣失手，但嚴格來說鍾東錦可通算是藍營一員。總的來說，跟2018年相比，國民黨是維持了「平盤」中的勝利，直轄市四席過半。

國民黨大勝，對一年後的總統大選無疑是打下了強心針，黨內不時有聲音傳出，狂勝45萬票的侯友宜是2024年的藍營共主，可以說，勝選的氣勢更勝於2018年的韓流。朱立倫縱然沒有兌現豪奪16個縣市的目標，但帳面成績不但保住了他的主席之位，更撐住了他的「總統夢」。

對國民黨來說，就算緊接著要進行選舉的嘉義市失去執政也瑕不掩瑜，把綠營擊退至濁水溪以南，這已經是朱立倫擔任黨主席以來最好的成績。當然如果黃敏惠能順利連任更好，更是錦上添花。說白了，朱立倫面對接下來的延長賽與加賽，他是躺著面對，所有的心力勢必放在2024年的總統大局。

選後朱立倫首要面對的挑戰不是民進黨，而是黨內跟民眾黨。黨內當然是已被神化的侯友宜，以朱立倫最近一次親征的實戰成績來看，根本難以匹敵，更不用說兩人雖然曾在新北市共事，但去年公投心結已定，恐怕他正在苦惱該如何營造「排侯條款」。至於民眾黨，當然是柯文哲會挾其擺脫「四趴黨」的氣焰來議價2024，不過，這是得看朱立倫如何安內後再來應對。

陳其邁民進黨代理黨主席
photo credit:中央社

民進黨需痛定思痛，立委補選重要布局

反觀民進黨，完全沒有內鬥的本錢，能否上演2020年的逆轉勝，恐怕只能先自救。這時候中壯世代也該扛下最艱困的時刻，必須思考如何擺脫敗象來觸底反彈，同時找回年輕族群、中間選民對於民進黨的期待，那麼就要勇於檢討，跟真正的問題直球對決。

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