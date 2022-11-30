2022/11/30,
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FTX破產新加坡淡馬錫控股成受災戶，副總理黃循財稱將進行內部審查

FTX破產新加坡淡馬錫控股成受災戶，副總理黃循財稱將進行內部審查
加密貨幣交易所FTX日前宣布破產。Photo Credit: Reuters / 達志影像

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對於加密貨幣交易所FTX的破產風暴，新加坡副總理黃循財於30日（週三）在國會表示，淡馬錫控股已對其在FTX的投資啟動內部審查，且內部審查將由獨立團隊完成，主要在「研究和改進流程，並為未來記取教訓」。

加密貨幣交易所FTX日前宣布破產，有許多全球投資人因此成為受災戶。而在FTX投資2.75億美元（約新台幣84億元）的新加坡主權基金「淡馬錫控股」（Temasek Holdings）也遭受波及。淡馬錫控股表示，在FTX暴跌後，他們已決定降低此筆資金的帳面價值。

路透社》與《海峽時報》報導，新加坡副總理黃循財於30日（週三）在國會表示，淡馬錫控股已對其在FTX的投資啟動內部審查，且內部審查將由獨立團隊完成，主要在「研究和改進流程，並為未來記取教訓」。

黃循財在國會中表示，此次損失「令人失望」，並對淡馬錫控股的聲譽造成損害。此外，黃循財也稱享譽全球的投資機構貝萊德投信（BlackRock）和紅杉資本（Sequoia Capital）等投資者也投資了FTX，但此一事實無法緩解這點（淡馬錫的損失）。

同時兼任財政部長的黃循財說，「重要的是，我們的投資個體在每次失敗和成功經歷中吸取教訓，並持續承擔經充分判斷後的風險，以實現良好的長期投資回報。透過這種方式，我們可以增加國家儲備，為政府未來計畫提供穩定的收入來源。」

黃循財說，虧損並不代表淡馬錫控股的管理體系未發揮作用，而是再多的詳盡調查和監督也無法完全消除風險。

CNA》進一步指出，黃循財表示，針對此起事件的內部審查，將由獨立於做出此投資決定的團隊領導，且這是淡馬錫控股平常審查程序的「升級版」。他說，「他們是獨立的，不會被所採取的（審查）步驟蒙蔽，且會將直接向董事會報告。」

黃循財說，淡馬錫控股過去曾在出現類似情況時進行過審查，但並不常發生。他也說，新加坡政府不排除聘會請外部審計師進行審查，但這代表此事件不僅是投資損失的問題。

淡馬錫控股在11月17日發布的聲明中澄清，他們投資在FTX的主題是領先的數位資產（digital asset）交易所，並非是加密貨幣。黃循財也表示，他們未直接接觸加密貨幣。他說，「新加坡政府沒有就特定資產或資產類別分配制定指導方針。」

《路透社》報導，淡馬錫表示截至2022年3月31日，其對FTX的投資成本佔其投資組合淨值4030億新幣（約新台幣9兆元）的0.09%，目前在加密貨幣領域沒有直接曝險。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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