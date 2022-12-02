獨派為何聲援中國「白紙運動」？不是因為民族情感，純粹是希望你們能活得更有尊嚴
我們想讓你知道的是
應該讓仍對自由有所渴求的中國人知道，在台灣會聲援你們的人，都是台灣獨立的支持者，我們並不是因為民族情感而主動關注你們的抗爭，純粹是希望你們能夠活得更有尊嚴。早就在自由世界的我們，願意分享我們對抗中國黨國體制至今未決的經驗。
文：莊程洋
「支持中國抗爭的台灣人，是台灣民族主義者」這不是聳動的一句話，而是即將完成的現實。島內領有國民身分卻認同中國者，對近日中國抗爭一聲不吭。少數台灣民族主義者在自由廣場聚集，聲援中國抗爭的照片，卻被中國海外網民評論「終究兩岸一家親」。
大多數台灣民族主義者對中國境內的抗爭，由於憶起過去中國網民對台灣人爭取民族自決等訴求的鄙夷及敵視，多作壁上觀，但與那些忽略中國抗爭的「滯台支」來說，我們卻會被心中的價值追問：獨派該如何看待對岸國境內的人民抗爭？
這幾天有篇聲明，似乎是羅冠聰？但我找不到了，大意是「因為我們是自由人所以要聲援中國抗爭」。
看見版友聲援中國人抗爭，但我對中國人一直有很大的疑慮，我真的要對內建「貶低台灣人」的中國人的抗爭表達支持嗎？也就在心中琢磨許多門檻來決定自己要不要去對此事發聲。例如，他們是否提及劉曉波？現在喊民主化，總是要提到劉吧？不用公開提到《零八憲草》，總要私下傳播劉的主張吧？但劉是中國民族主義者⋯⋯。另外，他們是否提及東突厥的教育營？或是對於香港人的抗爭，有表現絲毫的悔悟嗎（剛才看推特上有幾篇）？
一路想下來，發現他們老早在記憶與遺忘的鬥爭前輸得一敗塗地，對自身民族的未來願景，就如同白紙一樣空白，才會整天喊說要併入中華民國。社工面對個案有時為了避免自己對案主情感轉移，私下會提醒自己「可憐之人必有可憎之處」。
現在面對中國人，我反而提醒自己「可憎之人必有可憐之處」，以同理中國人的心靈狀態。憶及過去看見中國人在各種輿論中對台灣人的諸多羞辱，如今我已經不會因為人道主義的理念，或是對中國人個人的情誼，因同情他們身在毫無人類尊嚴及自由的國境內，而不假思索的聲援他們。
那則已經消失的聲明，白日我在版上讀了幾次。稍早返家的公車上察覺到，似乎應有個模糊的前提在文後：香港的情勢敗壞至今，面對邪惡已經沒有模糊的中間立場，只有在心中篤定追求獨立的港人，才會為追求自由的行動所感召，決定表態或是如我般遲疑。
昨天在自由廣場有舉辦聲援晚會，我確信那幾位我所認識的、前往聲援的朋友，也是台灣獨立支持者；但我又在返家的公車上滑推特看見一張截圖，一個中國僑民轉發昨日自由廣場的照片說「兩岸一家親」。
我就意識到，應該讓關注抗爭、仍對自由有所渴求的中國人知道，在台灣會聲援你們的人，都是台灣獨立的支持者，我們並不是因為民族情感而主動關注你們的抗爭，純粹是希望你們能夠活得更有尊嚴。早就在自由世界的我們，願意分享我們對抗中國黨國體制至今未決的經驗，而仍在中國治下的人們要不要跟在台灣民族主義者之後出走，或是追趕先走一步的香港民族主義者身後，是你們自己不想承認的使命，脫華是唯一出路。
作為中國移民後代的台灣民族主義者鄭南榕說：「我們是小國小民，更是好國好民」，這句話提醒台灣人必須放棄中國民族主義，釘根本土，且我們每一個人都能夠決定我們民族的樣貌。
我們質疑中國民族主義，認識它就是以「漢族沙文主義」為動力，在國境內進行內部殖民，讓黨國權貴透過現代化的政制，如過去皇朝般在不同族群間進行差別待遇的統治，甚至以鎮壓與同化弱勢族群為常態。制度性的不公，表現成巨大的城鄉及貧富差距。
當前中國人所悼念的「Urumchi慘案」，與日前的國境內販運女性的「八孩女子」就是這種差距的惡果。解方無非就是取消中國民族主義，在維護人性尊嚴的前提下，打造新的民族共同體，若人們的奮鬥以「人權立國」為圭臬，自然就會傾向追求自由權利及創造新的民主制度。
台灣民族主義者仍舊會堅定捍衛我們能夠追求獨立及自由的文明實踐，並在這前提下，支持中國人掙脫中國民族主義的禁錮，希望中國人不要因本身基於中國民族主義的偏見，走不出中國民族主義的死胡同。都已經拿出白紙，不要再寫上「愛中國」三字，你們的「中國」不是現代國家的國名，是朝代的名稱。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。