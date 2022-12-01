TNL+ 2022/12/01,
政治

選總統不是一個人的武林：民眾黨人才不足、制度不全且主義不明，柯文哲還有機會嗎？

選總統不是一個人的武林：民眾黨人才不足、制度不全且主義不明，柯文哲還有機會嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

柯文哲對自己欣賞的人才，的確給予足夠的禮遇，甚至願意打破常規給出更高規格的待遇。問題是這個標準極不透明，如果非其所好，往往會造成衝突，加上柯文哲天生聰明、個性驕傲，難以與人長期共事。至今為止，民眾黨的人才流動率極高，而且一旦離開，往往就是翻臉老死不相往來。因此缺乏足夠的人才庫，將是柯文哲邁向總統路的最大障礙。

台灣民眾黨作為新興第三政黨，首先要做到的是生存。

根據這次的九合一選舉，民眾黨全國縣市議員總得票數是45萬票，得票率剛好是4％；不過全台議員當選了14人、縣市長1人，成績可謂不俗。但是新興政黨要在藍綠兩大黨夾殺下脫穎而出，有許多先天的限制。

以近來最強的新興政黨時代力量為例，時代力量2018年議員就一口氣選上了16席。2020年大選，時代力量的政黨票得票數近110萬票，得票率7.75％，拿下三席不分區立委。不過到了這次2022年，全台議員就只剩下六人。可以說浪潮來得快去得也快，第三政黨如果沒有穩定的制度、人才跟主義，都不容易生存。

民眾黨現在以柯文哲為首，領袖魅力是足夠的，但是選總統是全黨的事，民眾黨現在最大的問題是人才不足、制度不全跟主義不明。

人才不足、制度不全

人才跟制度乃是一體兩面。柯文哲作為一個強調制度、SOP的急診科醫師，在政治實務運作上，做出了很多妥協。最主要是在用人上面，柯文哲原先希望用公開徵選跟公開制度來招募人才，但是領袖級的人才是無法徵選的，而是必須三顧茅廬去請來的。

柯文哲人馬從一開始的百花齊放到後來的快速流失，原因都是一樣：成也柯文哲，敗也柯文哲。

柯文哲對自己欣賞的人才，的確給予足夠的禮遇，甚至願意打破常規給出更高規格的待遇。問題是這個標準極不透明，如果非其所好，往往會造成衝突，加上柯文哲天生聰明、個性驕傲，難以與人長期共事。至今為止，民眾黨的人才流動率極高，而且一旦離開，往往就是翻臉老死不相往來。因此缺乏足夠的人才庫，將是柯文哲邁向總統路的最大障礙。

主義不明

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