選總統不是一個人的武林：民眾黨人才不足、制度不全且主義不明，柯文哲還有機會嗎？
我們想讓你知道的是
柯文哲對自己欣賞的人才，的確給予足夠的禮遇，甚至願意打破常規給出更高規格的待遇。問題是這個標準極不透明，如果非其所好，往往會造成衝突，加上柯文哲天生聰明、個性驕傲，難以與人長期共事。至今為止，民眾黨的人才流動率極高，而且一旦離開，往往就是翻臉老死不相往來。因此缺乏足夠的人才庫，將是柯文哲邁向總統路的最大障礙。
台灣民眾黨作為新興第三政黨，首先要做到的是生存。
根據這次的九合一選舉，民眾黨全國縣市議員總得票數是45萬票，得票率剛好是4％；不過全台議員當選了14人、縣市長1人，成績可謂不俗。但是新興政黨要在藍綠兩大黨夾殺下脫穎而出，有許多先天的限制。
以近來最強的新興政黨時代力量為例，時代力量2018年議員就一口氣選上了16席。2020年大選，時代力量的政黨票得票數近110萬票，得票率7.75％，拿下三席不分區立委。不過到了這次2022年，全台議員就只剩下六人。可以說浪潮來得快去得也快，第三政黨如果沒有穩定的制度、人才跟主義，都不容易生存。
民眾黨現在以柯文哲為首，領袖魅力是足夠的，但是選總統是全黨的事，民眾黨現在最大的問題是人才不足、制度不全跟主義不明。
人才不足、制度不全
人才跟制度乃是一體兩面。柯文哲作為一個強調制度、SOP的急診科醫師，在政治實務運作上，做出了很多妥協。最主要是在用人上面，柯文哲原先希望用公開徵選跟公開制度來招募人才，但是領袖級的人才是無法徵選的，而是必須三顧茅廬去請來的。
柯文哲人馬從一開始的百花齊放到後來的快速流失，原因都是一樣：成也柯文哲，敗也柯文哲。
柯文哲對自己欣賞的人才，的確給予足夠的禮遇，甚至願意打破常規給出更高規格的待遇。問題是這個標準極不透明，如果非其所好，往往會造成衝突，加上柯文哲天生聰明、個性驕傲，難以與人長期共事。至今為止，民眾黨的人才流動率極高，而且一旦離開，往往就是翻臉老死不相往來。因此缺乏足夠的人才庫，將是柯文哲邁向總統路的最大障礙。
主義不明
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Filmora功能強大、簡單好用的剪輯軟體！新手也能剪出Pro級影片
我們想讓你知道的是
想學會剪輯影片，不一定要花大錢找老師或升級電腦，Filmora為一套適用初學者的影片剪輯軟體，不僅功能強大、同時內建豐富素材，更重要的是介面十分友善，就算新手也能輕鬆剪出Pro級影片！
Filmora功能齊全、素材豐富、簡易上手的影片剪輯軟體
影片已成為當代顯學，各行各業都開始用影片說故事，影片剪輯已成為必備技能，想學剪輯不必花大錢、不用太高檔的電腦配備，甚至不需具備專業影音剪輯知識，只要透過Filmora就能輕鬆辦到。
Filmora無論是裁剪縮放、轉場特效、標題上字…等功能一應俱全，加上全中文化介面簡易直覺，更重要的是電腦硬體規格不用太高，就算你是完全沒概念的新手，也能剪出媲美高手的影片。以下我們就來開箱Filmora影片剪輯軟體！
文字轉語音：一鍵文字轉語音 讓故事更加生動
Filmora內建許多兼具創意與實用的全新功能，包括有文字轉語音、語音轉文字與聲音視覺化，以下我們就「文字轉語音」功能簡單示範。
附上一段自製的文字轉語音影片給大家參考，編輯選擇的是Anna的音效，有點像Google真人發音的感覺，聽起來還蠻自然的，若希望同時有字幕和旁白，文字轉語音就能派上用場。
內建分割畫面、動態追蹤等豐富專業級功能
除了基本的剪輯功能，Filmora也提供許多高級的特效工具，操作上也不會太複雜，讓你在彈指之間，就能製作出Pro級的專業影片！
附上一段自製的分割畫面影片給大家參考，效果看起來還蠻專業的，許多電視節目開場都以分割畫面呈現，如今只要用Filmora就能輕鬆辦到。
附上一段自製的動態追蹤影片給大家參考，當狗從沙灘左邊走到右邊，氣球特效也跟著狗移動。
最後附上一段小編使用Filmora製作的影片給大家參考，影片素材皆為2019年日本瀨戶內海藝術祭用手機隨手拍的，大約2分鐘的影片，使用了濾鏡、轉場、標題、上字幕、背景音樂、文字轉語音…等特效，選擇1920×1080畫質大約轉檔2分鐘。
享受效率又有趣的剪接體驗！
最後要特別強調的是，編輯本人算是影片剪輯新手，在經過摸索各功能，上面這段2分鐘影片只花了不到1小時完成，雖然有些地方還可以再微調，但整體來說其實還不錯，不但從中獲得滿滿成就感，更重要是Filmora真的簡單又好用，能為新手提供有效率又有趣的剪接體驗。
|產品
|Wondershare Filmora
|Cyberlink Powerdirector
|Movavi Video Editor
|功
能
|軟體基礎性能
|性能較佳
|匯出速度較快
|性能普通
|關鍵影格
keyframing
|只支援形變5項基礎關鍵影格
|支援數十項關鍵影格調校
|只支援形變2項基礎關鍵影格
|動態追蹤
|有，僅支援單點追蹤
|有，支援多點追蹤
|有，支援單點追蹤
|遮罩 masking
|支援形狀Mask及圖片Mask
|支援形狀Mask、圖片Mask及手繪Mask並支援關鍵影格
|不支援遮罩
|文字編輯
|基本功能完備
|功能完備
|功能普通
|音訊製作
|音訊相關功能較少、偏基礎，持續擴充中
|獨立的音訊編輯視窗
|音訊編輯較豐富
|視覺特效資源
|內建特效1000+
支援Filmstock付費資源庫、需要額外付費
|內建特效300+
品質普通、依賴擴充
|內建特效100+
品質不錯
|AI剪輯
|主打2項：
Auto Reframe
AI Portrait 去背功能不包含在產品內，需要額外付費
|主打4項，持續增加：
換天空
物體檢測
音訊降噪
人聲增強
|不提供
最後附上Filmora與其他剪輯軟體功能比較表，可見到Filmora無論是功能或素材都更豐富，同時還擁有自己的特效素材庫，加上介面簡易上手這個優勢，若你最近對剪輯影片有興，不妨可好好考慮Filmora。