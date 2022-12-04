TNL+ 2022/12/04,
影劇

【關鍵專訪】奥斯卡獎導演Carol Dysinger：台灣夜市人際關係的緊密性，讓我想起過往在阿富汗拍攝創作的感受

【關鍵專訪】奥斯卡獎導演Carol Dysinger：台灣夜市人際關係的緊密性，讓我想起過往在阿富汗拍攝創作的感受
Carol Dysinger｜Photo Credit: Taiwan Pitch提供

我們想讓你知道的是

曾以《Learning to Skateboard in A Warzone（If You're A Girl）》獲得奧斯卡最佳紀錄短片的Carol Dysinger應邀首次來台，與在地製作團隊在蘆洲湧蓮寺市場拍攝紀錄短片。於好萊塢和紐約擁有多年電影剪輯和編劇經驗、富具人文關懷情感的她，也在此次拍攝中得到許多特別的體會。

文：陳盈淳

於今年初，Taiwan Pitch團隊推出「國際紀實影像創作獎助計畫」，以人才培育及支持創作為計劃主要目的，藉由邀請與公開徵選的方式， 匯聚不同領域的國際創作人才來到台灣，以台灣作為題材泉源及拍攝場域，呈現相關短片給國際觀眾。

本次計畫分為「學生組」、「網路意見領袖KOL組」及「國際名人組」，在國際名人組中，Taiwan Pitch邀請到4位國際導演前來台灣拍攝製作，其中，曾以《Learning to Skateboard in A Warzone（If You're A Girl）》獲得奧斯卡最佳紀錄短片的Carol Dysinger應邀首次來台，與在地製作團隊在蘆洲湧蓮寺市場拍攝紀錄短片。於好萊塢和紐約擁有多年電影剪輯和編劇經驗、富具人文關懷情感的她，也在此次拍攝中得到許多特別的體會。

Carol_Dysinger
Photo Credit: Taiwan Pitch提供
Carol Dysinger

導演初次來台　感受多元包容特質

談起本次合作的契機，Carol表示，過往就有和此次計畫執行的負責人有所認識及接觸，「創辦人的邀約是無法拒絕的」。除了對於團隊的肯定外，Carol也對台灣此地有著高度興趣。

「因為我本來就是老師，喜歡去不同的地方、與不同的人對話，而且台灣也有很多國際型的人才。」過往關注台灣的電影作品及導演，Carol先後提及了楊德昌、侯孝賢及錢孝貞導演等，「楊德昌的《一一》是我很喜歡的片子，敘事風格、廣角鏡頭的運用都令讓我很佩服。」

由於Carol的教授身分，使她無法在台灣停留太長時間。儘管在台時間不長，提及對於台灣的印象，Carol仍深刻地從台灣的歷史與社會背景談起：「因為台灣過去經歷較多外族侵入、統治，這個地方有它獨有的特色。」

不僅限於族群的多元性、連帶食物及對彼此差異性的接受程度，居民在理性、或是感性的面向上，都存在著高包容性。也讓來自義大利家庭背景的她，不禁聯想起台灣與家鄉相似的特性。Carol尤其喜歡台灣的城市與夜市，她認為這些場域接納也乘載了多種來自各地的食物與文化，「台灣是一個很有創造性、很棒的地方。」

從受觸動的特點出發　紀錄夜市與寺廟日常

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