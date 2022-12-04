【關鍵專訪】奥斯卡獎導演Carol Dysinger：台灣夜市人際關係的緊密性，讓我想起過往在阿富汗拍攝創作的感受
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曾以《Learning to Skateboard in A Warzone（If You're A Girl）》獲得奧斯卡最佳紀錄短片的Carol Dysinger應邀首次來台，與在地製作團隊在蘆洲湧蓮寺市場拍攝紀錄短片。於好萊塢和紐約擁有多年電影剪輯和編劇經驗、富具人文關懷情感的她，也在此次拍攝中得到許多特別的體會。
文：陳盈淳
於今年初，Taiwan Pitch團隊推出「國際紀實影像創作獎助計畫」，以人才培育及支持創作為計劃主要目的，藉由邀請與公開徵選的方式， 匯聚不同領域的國際創作人才來到台灣，以台灣作為題材泉源及拍攝場域，呈現相關短片給國際觀眾。
本次計畫分為「學生組」、「網路意見領袖KOL組」及「國際名人組」，在國際名人組中，Taiwan Pitch邀請到4位國際導演前來台灣拍攝製作，其中，曾以《Learning to Skateboard in A Warzone（If You're A Girl）》獲得奧斯卡最佳紀錄短片的Carol Dysinger應邀首次來台，與在地製作團隊在蘆洲湧蓮寺市場拍攝紀錄短片。於好萊塢和紐約擁有多年電影剪輯和編劇經驗、富具人文關懷情感的她，也在此次拍攝中得到許多特別的體會。
導演初次來台 感受多元包容特質
談起本次合作的契機，Carol表示，過往就有和此次計畫執行的負責人有所認識及接觸，「創辦人的邀約是無法拒絕的」。除了對於團隊的肯定外，Carol也對台灣此地有著高度興趣。
「因為我本來就是老師，喜歡去不同的地方、與不同的人對話，而且台灣也有很多國際型的人才。」過往關注台灣的電影作品及導演，Carol先後提及了楊德昌、侯孝賢及錢孝貞導演等，「楊德昌的《一一》是我很喜歡的片子，敘事風格、廣角鏡頭的運用都令讓我很佩服。」
由於Carol的教授身分，使她無法在台灣停留太長時間。儘管在台時間不長，提及對於台灣的印象，Carol仍深刻地從台灣的歷史與社會背景談起：「因為台灣過去經歷較多外族侵入、統治，這個地方有它獨有的特色。」
不僅限於族群的多元性、連帶食物及對彼此差異性的接受程度，居民在理性、或是感性的面向上，都存在著高包容性。也讓來自義大利家庭背景的她，不禁聯想起台灣與家鄉相似的特性。Carol尤其喜歡台灣的城市與夜市，她認為這些場域接納也乘載了多種來自各地的食物與文化，「台灣是一個很有創造性、很棒的地方。」
從受觸動的特點出發 紀錄夜市與寺廟日常
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無人機結合AI影像辨識，土木農工消防產業應用百花齊放
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你覺得無人機可以運用在哪些場域？近幾年，土木檢測、山區救災、小農耕作、消防偵查都開始仰賴無人機，主要原因就是AI促成無人機應用的全面爆發。國內推動這股浪潮的重要關鍵，就是經由「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」補助，台灣無人機應用發展協會培育了許多AI人才，讓產業因此受惠。
找到良好的題目，是AI人工智慧應用能夠落地的關鍵因素，例如無人機與AI的結合，就能夠催生出許多前瞻應用。台灣無人機應用發展協會看好這一點，因此積極爭取「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」補助，短短幾年內培訓出數百位人才，在各個領域發揮綜效。
無人機搭載攝影機、雷射、超音波、紅外線、光照度、聲音感測、溫溼度計等各式感測器所蒐集到的數據及影像，是訓練AI模型的最佳材料，能夠在不同領域進行不同的應用方式。例如在糧食生產方面可以用於辨別及防治病蟲害、營建工程則可以用於土方的計算及完工進度管理。透過無人機與AI人工智慧的結合，可以輕易完成許多原本需要耗費大量時間及人力的作業。
加速無人機應用落地，期許讓AI產業化
以小農來說，個別農戶所擁有的產業面積並不是很大，但運用無人機巡檢農地取得的空照資料，透過AI分析可以精準預測生產量，進而得以控制銷售數字；土木營建業也高度仰賴無人機與AI，除了可以運用無人機巡查人力不易到達的場域，也可以運用無人機取得各種影像，運用演算法識別後拼接建立AI模型加以整合，就可以用來計算每日的工程進度，也是品質管理的重要工具。
無人機、AI、5G 三項技術的高度整合，更是救、勘災得力助手。在火災、地震、水災、深山等特殊搜救條件下，消防員可以運用無人機搭配 AI 人形骨架辨識系統，將高解析影像回傳，標示出疑似人形的位置，並提供GPS座標，爭取黃金搶救時間，提升受困者獲得救援的機會。
台灣無人機應用發展協會表示，無人機相關的AI培訓課程，對產業和國家經濟發展非常重要，產業必須獲得容易上手、門檻很低、快速將AI導入工作場域的機會。而數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，讓全民對人工智慧有了深入的了解，帶動更多產業的AI應用落地，「因而促成AI產業化、產業AI化，這是AIGO這個平台最大的效益。」
「數位發展部數位產業署 廣告」