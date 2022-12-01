馬來西亞女大生命案凶嫌認錯不認罪，「每天唸經、願意冥婚」，法官裁定羈押
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法官也詢問陳是否要主張精神障礙，確定陳並沒有要主張，並表示會依法進行修復式司法；法官表示，陳男否認殺人，但依據證卷資料顯示，涉犯最輕本刑5年以上之殺人罪犯嫌重大，案情供恕反覆，存有避重就輕之嫌，認定有重罪、逃亡之虞，裁定羈押。
台北市日前發生24歲馬來西亞蔡姓女大生，遭到30歲台灣男友陳柏諺殺害事件，男方起初宣稱，自己與女友發生口角僅想「嚇嚇她」，卻不慎以枕頭悶死女方。不過蔡女的解剖報告顯示，其頸部有瘀傷、骨頭有裂痕，因此戳破陳男謊言，士林地檢署依殺人罪提起公訴。而法官認為陳柏諺案情供恕反覆，有避重就輕之嫌，有重罪逃亡之虞，裁定羈押。
《風傳媒》報導，該起事件發生於10月13日，陳姓兇嫌這天突然跑回鶯歌老家企圖服毒輕生，被發現送醫後陳男自曝殺人，警方獲報後前往士林案發處，才發現死亡多時的24歲大馬蔡姓女大生遺體，頸部有明顯瘀傷。陳男起初辯稱，蔡女本來就想尋短，自己只是加工，後改口稱與女方4月透過IG認識，10月才正式展開交往，2人卻在短短交往5天後爆發衝突，他才不慎以枕頭悶死女方。
地檢署起訴且請法院從重量刑
《中央社》報導，士林地方檢察署在案發後第48天迅速偵結起訴，將目前在押的陳柏諺移由士林地方法院審理。
士檢指出，陳柏諺犯後自殺未遂，在警方救護期間脫口而出「我殺人了」，又稱「她已經死透了」；但陳男坦承因沒辦法死後，才告知警方殺人之事，自首動機並非出於真誠悔悟，請法院勿依自首規定減輕其刑。
士檢表示，陳柏諺有大學學歷及工作經歷，有相當智識，卻僅因細故而殺人，且前後供述不一、不曾坦承犯罪，試圖狡飾犯行，足見並無悔意、犯後態度不佳而不應輕縱，請法院從重量刑。
向法官強調自己有念經、願冥婚，絕無殺人想法
綜合《聯合報》和《中國時報》報導，召開羈押庭時，陳當庭表示，自己交往很多女友都不曾施暴。10月初，兩人真心相愛，他知道蔡女去練舞，還送西瓜去給她吃，又陪同蔡女外拍，絕對沒有殺害她的想法。
法官詢問陳掐斃蔡女的過程，12日下午4點多，蔡女、陳男先後進入租屋處，凌晨2點多為了9萬9999匯款發生爭執。陳男聲稱，兩人已經同居，未來蔡女要用錢，可以直接向他要，將來更大的套房需要支付押金和仲介費，希望蔡女可以歸還一點錢，但蔡女拒絕，陳男才以單手掐斃蔡女。
陳更稱，在看守所的期間不斷反省，做房務打菜、提水，想讓自己忙起來，其他時間都一直唸經迴向給蔡女，希望蔡父、蔡母、蔡弟身體健康，出獄後會努力唸書考上建築師、土木工程師，「蔡家人丟失了一個女兒，以後我可以當他們兒子，把對方父母當自己父母扶養，若他們願意，也可以冥婚，雖然別人會笑我，但真的是我內心想法」。
陳也多次強調自己失手，可能是在工地當主任，身高165公分、66公斤，蔡女160公分、38公斤，兩人體型相差太大，瞬間掐頸導致窒息，當他拿開抱枕看時，蔡女已臉色發紫，雙手在旁邊沒有掙扎才會失手錯殺。未來要入監服刑，希望能想陪爸媽過年，自己會盡孝道絕對不會逃亡，希望法院能讓他交保。
《聯合報》報導，陳男的2名辯護人指出，殺人重罪不能當做羈押唯一理由，請求法院給予具保、限制住居。公訴檢察官表示，陳男一開始說蔡女想死，後來改稱只是想嚇嚇她，說詞反覆，且之前就曾經尋短，規避刑責不願面對法律制裁，不願面對偵審程序的逃避心態。
法官也詢問陳是否要主張精神障礙，確定陳並沒有要主張，並表示會依法進行修復式司法；法官表示，陳男否認殺人，但依據證卷資料顯示，涉犯最輕本刑5年以上之殺人罪犯嫌重大，案情供恕反覆，存有避重就輕之嫌，認定有重罪、逃亡之虞，裁定羈押。
新聞來源
- 馬來西亞籍女大生遭殺害 檢起訴陳柏諺求重刑（中央社）
- 陳柏諺涉殺害馬來西亞女大生遭起訴 法院裁定羈押（中央社）
- 掐死馬國女大生 戀足嫌竟「盼能冥婚」 哭喊：有一直念經迴向（中國時報）
- 馬來西亞24歲女大生喪生士林！解剖報告戳破男友謊言 士林地檢今偵結（風傳媒）
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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好萊塢用好，你用也好的特效軟體： Adobe After Effects跟你一起實現所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意
我們想讓你知道的是
你是否曾在平凡的日子裡，有過世界會變得像《脫稿玩家》電影場景的瘋狂的想像，Adobe After Effects可以實現你所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意！
你是否曾有過這樣瘋狂的想像——有一天，世界會變得像《脫稿玩家》的電影場景一樣，當你走在路上，迎面而來的人，身上出現了要你選擇「與我交談請按space」的按鈕；街道兩旁的商家招牌為了吸引你的注意，閃爍著斑斕的光芒旋轉；而廣告看板上的明星，更像是直接在對你說話。更瘋狂的是，如果這個想像，你真的有辦法實現？！
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UG聯手六指淵，再現《脫稿玩家》電影場景
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