美國鐵路工會醞釀下周罷工，供應鏈中斷每日將損失20億美元，業界呼籲國會介入調解
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通貨膨脹好不容易降下來，而由鐵路發起的「大罷工行動」，正在美國上演。美洲鐵路協會（TheAssociation of American Railroads）表示，罷工可能導致近7000個列車停駛，每天損失則超過20億美元。
這近兩年疫情打亂全球供應亂，而隨著經濟逐步復甦後，海陸運輸業者忙翻天。今（2022）年9月各大工會發起罷工行動，要求調整出缺勤等政策。不過，截至今日，勞資雙方仍未能取得共識，鐵路勞工工會醞釀下周罷工，產業界緊急呼籲政府介入，否則每日損失至少20億美元。
美國運輸大罷工，恐讓供應鏈再次中斷
早在今年9月，美國拜登（Joe Biden）政府官員會見了各大工會和貨運鐵路公司的代表，要阻止一場陸運的大罷工。當時，美國經濟正陷入泥淖，通貨膨脹居高不下，這場罷工將會加劇通貨膨脹，進而癱瘓經濟發展。
過去兩年裡頭，全球陷入供應鏈中斷的危機之中，海陸運輸業的基層員工承受莫大壓力，積累已久的不滿聲浪，成為本次的導火線。
國際機械師及航空航天工人協會（IAM）當時表示，至少有4900名工會成員投票拒絕了IAM與美國最大的貨運鐵路公司達成的協議。其中一名工會負責人說，主要爭議是出缺勤和員工（或家屬）生病時休假劃定等爭議，他們試圖透過談判讓貨運鐵路公司修改政策。
據《金融時報》報導指出，臨時協議中提及，新合同將爲鐵路員工提供「從2020年到2024年的5年期間加薪24%，包括平均1.1萬美元的現金支付。」當時拜登也強調：「我感謝工會和鐵路公司有誠意進行談判，達成了一項初步協議，這將使美國關鍵的鐵路系統保持運作，避免我們的經濟受到干擾。」然而，該臨時方案，獲得參與其中的12個工會，有8個同意，其餘4個拒絕。
截至今日，勞資雙方仍未真正達成共識。根據《CNBC》報導，美國鐵路勞工最快可能下周發動罷工。同時DHL全球貨運物流（DHL Global Forwarding）也向示警，科技業重要零組件晶片，已經由火車改為卡車運送。罷工運動恐成為另一個經濟黑天鵝，供應鏈中斷危機也再次浮現。
每日損失超過20億美元，國會擬介入排解
要防止勞資雙方火車對撞，就必須於12月9日前化解糾紛，倘若未能進一步達成協議，勞工可能發動更多罷工行動，資方也可能禁止勞工上班。綜合媒體報導，聯邦安全措施指出，鐵路業者工會要在罷工日前7天，準備相關罷工措施，包含安排優先運送危險的化學物質，排擠了許多貨物的運送。
面對高達11萬名民眾的罷工，美國朝野聲音一致，外界也呼籲國會要盡快介入調停。根據《法新社》報導，美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在白宮與總統拜登會面後，對外表示：「必須盡快化解鐵路停擺的危機⋯⋯參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也對此表示贊成。」
此外，美國眾議院議長南希裴洛西（Nancy Pelosi）也對外強調，他不喜歡背棄工會，但權衡利弊，必須避免罷工，不然有些工人將失去工作⋯⋯產品將無法進入市場，所以必須避免罷工的情況。
隨著下半年重要的聖誕節假期將至，各大業者正密切關注這場罷工行動。代表美墨加3國的主要鐵運的美洲鐵路協會（TheAssociation of American Railroads）表示，罷工可能導致近7000個貨運列車停駛，每天損失超過20億美元。美國零售業紛紛發出聲明指出，耶誕節前夕買氣正旺，任何罷工都會產生災難性影響。
美國全國零售聯盟（National Retail Federation）主席夏伊（Matthew Shay）表示，罷工可能會「在最糟糕的時候」打擊消費者信心。隨著通貨膨脹導致經濟衰退的陰霾未散，本次運輸網絡的大罷工也將左右未來美國的經濟走向。
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核稿編輯：翁世航
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