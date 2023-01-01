港深城市建築雙城雙年展：走過疫情封閉，懷疑人生就去坐天星小輪
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「集籽種城」的六人策展團隊先後畢業於香港大學建築系，份屬學兄弟姊妹，他們的發展足跡，多少側面透視出香港近年種種發展與保育議題。
文：陳子云
疫情籠罩香港至今將近三年，在無法出外旅行，本地又動輒陷入政府公共衛生封控的環境中，香港這個城市又老了三歲。每兩年就會在香港、深圳舉辦的「港深城市建築雙城雙年展」（UABB），香港展方今年以「集籽種城」（Seeds of Resilience）為主題，策展團隊集合香港本地超過50個參展碩目，從城鄉共生、多元化共居、低碳生活及由下而上的社會設計，展示香港經歷疫情後仍能像種子頑強，抵抗困難，落地生根。
香港展場分別位於中環街市、北角東渡輪碼頭及中環天星碼頭；深圳展場則位於原金威啤酒廠的羅湖「粵海城・金啤坊」，緊接香港展期後於11月舉辦。
翻開場刊，策展團隊在展覽起首語説：「過去數年，一浪接一浪的危機改變了香港人的生活。」
培養在這個城市生活的韌力
美國註冊建築師、其中一位策展人梅馥曼（Fei）説，建築師是一種關心城市未來的職業。
「建築設計離不開生活，如果我們能培養出韌力在這個城市生活，或許面對疫情及種種危機時，我們會有更高的抗壓性。例如城鄉共生及低碳生活關注本地農業，如果城市有自給自足的韌力，會否就不怕因封關而搶購入口食物？這次『集籽種城』是一場showcase，也是緣於疫情期間大家都不容易接觸到彼此，透過本地大小團體的展品，讓公眾知道其實仍有很多人在香港努力不懈，互相鼓勵，有動力去追尋希望。」
她補充，當公眾這兩年來每天接觸的新聞，除了疫情，便是封關、取消或恢復餐廳堂食等消息，集結種子、勾勒香港城市未來的方向變得更加逼切。「我是從公屋長大的那一代，以前那個年代容許我有很大的社會階級流動，現在很困難，所以我希望當時社會給予我的資源，下一代人也同樣享受到。」
「集籽種城」的六人策展團隊先後畢業於香港大學建築系，份屬學兄弟姊妹，他們的發展足跡，多少側面透視出香港近年種種發展與保育議題。
策展人之一何尚衡（Alfred）長期考究商場、唐樓歷史及建築特色，發起或參與不少由下而上的民間規劃倡議。黃洪銓（Nicky）正職以外營運Facebook專頁「香港探古」，去（2021）年在專頁發表一系列深水埗主教山配水庫的發現與研究，引起公眾廣泛關注，其彷古羅馬式蓄水池最後被古諮會評為一級歷史建築，逃過清拆命運。徐卓華（Clara）專注保育工作，曾參與中環閣麟街戰前「背靠背」唐樓遺蹟保育及活化空置鄉村學校，也為活化工廈改裝為過渡性房屋提供建議。
雙年展也不乏回顧與重探香港建築歷史的展品：「戰後建築研究檔案」的成員以模擬實景形式重現香港大學建築系創系主任Raymond Gordon Brown的首個作品、現正重建的「大學道二號」，拾遺昔日將現代主義建築由西方移植到香港的嘗試。「鄰里關係研究所」將灣仔不同後巷空間轉化為360度AR影像，讓公眾體驗日漸式微的後巷小店空間。也不一定要有官方評級才可稱為歷史建築，跨國文物保育工作室「Purcell」以西營盤社區為試點，設計互動裝置，讓公眾瞭解老區大大小小的潛在文化資產，諸如歷史建築、園景、以及對社區別具意義的非物質文化遺產。
「一直以來，隨著社交媒體興起，建築界有不少人貢獻專業知識，參與民間規劃；而疫情下，香港城市建築的商業元素彷彿暫時退居二線，很多實在的民生面向像退潮後露出水面。」梅馥曼希望，「集籽種城」能夠讓公眾見到一個多元的香港城市未來，每個人都有份參與社會設計，照顧到不同人的需要，包括兒童。
由下而上的社會設計、城鄉共生的關係
她特別提到參展作品之一「#咁理想條街點樣」（#Streetopia），邀請公眾思考及隨意分享對街道規劃的想法。透過公眾參與，體現出其中一個主題「由下而上的社會設計」，讓街道設計迴歸到以人為本，讓公眾感受怎樣表達他們心目中理想的街道。
「過去我在美國、澳洲、日本等地參與建築項目，外國與香港最大分別是，當地會有一個neigbourhood council架構，我們要在社區興建新建築，居民有權發表意見，瞭解項目有沒有違揹他們的社區原則，甚至有權否決。所以建築師不可以獨斷，需要了解居民的想法，好好溝通，雖然過程漫長，但建築師會知道社區需要什麼，如何讓項目有機地落到社區。雖然社會不會停，社區有不少地方必須更新，但是過程中我們要學會尊重不同社區的文化與元素，所以由下而上的社會設計，是一種善意的溝通，讓大家的聲音得以被聽見。」
何尚衡認為，香港未來的韌力體現在由下而上的社會參與有多少。與「由下而上參與」相對的是「由上而下規管」，但是民間有不同力量與志趣導向到城市不同範疇，從集體參與出發，自由靈活修補城市不同的漏洞。愈多幹預，反令城市愈難練就韌力。
也不單是展望未來，回望香港過去，疫情同樣令香港人見識更多香港城鄉之間的豐富肌理。在北角東渡輪碼頭展場，展示了一系列近年各團體推動「鄉郊復育」的計劃成果，地點包括沙頭角梅子林村、荔枝窩及大嶼山南部的村落。
「其實鄉郊是一個很有趣的議題，疫情關係，大家多了時間留在香港，經常到郊外遠足，多了機會接觸郊外，推動了他們關注鄉郊復育、城鄉共生等議題。」徐卓華説，當中那些介紹村落的模型或飲食文化的裝置，都意外地吸引公眾駐足。
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