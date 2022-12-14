《哇！人生超讚der！（才怪）》：「有毒正能量」甚至影響患者如何選擇治療方法、專業人員如何治療患者

文：惠特妮・古德曼（Whitney Goodman）

奇蹟之藥

曾幾何時，社會上出現一種對於身心健康的新論述：只要吃對食物、好好運動、保持正向思考、冥想、喝定量的水，就永遠不會生病。只要沒病就是健康，而且這一切都是由「心」而起。這說法容易令人誤以為只有生活優渥、身體健全的人才能擁有幸福，且幸福與否的責任完全在個人身上。換句話說，只有成天想著如何為幸福努力、如何才能贏得幸福、如何成為配得上幸福的人，才能擁有幸福。令人好奇的是，負面想法或情緒是如何導致疾病的呢？

眾人皆知心靈與身體息息相關，研究也證實過多壓力會造成免疫力下降、增加罹患疾病的風險。在維持正常血壓及減少其他心血管疾病時，正向思考與情緒扮演著很重要的角色。罹患身體疾病的人若能經驗較多正向情緒，對其復原和存活率皆有所助益。毫無疑問的，較快樂的人比較能維持健康，或從疾病中康復，因此正面積極的心態確實有助於面對生病帶來的挑戰，但就此宣稱正向思考能治療疾病，不僅過於誇大也缺乏證據。正向思考或許有益於疾病調適，卻不是解藥，更不能說負向思考是生病的元兇。

有毒正能量在醫院體系裡可說極其泛濫，甚至影響患者如何選擇治療方法、專業人員如何治療患者，以及大家用什麼態度看待與討論疾病。過度樂觀的人可能會因為太有自信一切會好轉而忘記買保險；奉行吸引力法則的人可能避開會誠實反映病程的醫師或療程，結果病情就此惡化甚至死亡；不想與「負能量」為伍的人可能會不願意探視或接近正因病痛所苦的人，深怕自己也會沾染負能量或因此生病。醫療系統中的有毒正能量會讓人感到孤立無援、遭到誤解以及身陷險境。

有毒正能量最常存在於醫療保健中的三大重要族群：醫療提供者、患者、一般大眾。大部分醫療從業人員都希望能幫上忙，但帶著有毒正能量的醫療提供者不只幫不上忙，更可能造成傷害，這在亞歷克斯身上已獲得印證。

典型的模式是這樣的：新進醫師接到病患後，因為太想幫忙而說出許多可能根本做不到的保證，但他們對於這種「我能讓你變好」的承諾興奮不已，約診、照X光、抽血檢查樣樣都來，殷殷企盼能有所突破。但有時候，事情就是不如預期，於是樂觀積極的表情開始崩垮，患者的心也跟著碎成片片。對於這種信心滿滿的醫生，我遇過的許多患者都直接選擇不去相信，免得又期待落空，因為實在禁不起任何打擊了。

不管是何種病症，醫療專業人員常把保持正向積極的態度當成處方箋在用，例如：「要保持樂觀啊，你一定可以撐過去的。」或是在手術前安慰患者：「什麼都不用擔心。」這些立意良善的話語本質上是鼓勵，卻往往讓患者覺得沒有人瞭解自己真正的感覺。醫療專業人員推崇有毒正能量的另一個原因可能是：正向樂觀的患者比較不會無止盡地要求及抱怨。這會讓他們的工作容易許多，卻可能導致患者無法客觀現實地看待自身病情。許多學者認為，在醫療照護體系中濫用有毒正能量是不道德且危險的，畢竟過於自信的推斷不僅缺乏對患者的同理，還可能導致患者因誤判自身狀況而做出錯誤決定。

有毒正能量在患者間也很猖獗，患者會互相責怪不夠努力對抗疾病，並因此覺得丟臉。此外，他們還會不停要求自己表現出堅強正向的模樣。社群媒體上充斥著人們靠正能量治療疾病的現身說法，任何加以否定或質疑的說法皆被視為「負能量」。在與個案工作的過程中，我注意到外觀看不出生病或殘疾的病患，會害怕表現出太過正向的模樣，因為這樣人們就不會相信他們生病；但他們也很怕負向過頭，因為這會顯得他們不夠堅強或不夠努力。無論從哪個角度來看，這都是一場注定兩敗俱傷的遊戲。

我們談論疾病的方式也會受到有毒正能量的影響。以癌症為例，我們會說某人在「對抗」疾病，一旦「戰勝」疾病就成為英雄，如果「抗病失敗」則表示還不夠努力。人們總把得靠輪椅行動或其他類型的身障人士視為激勵人心或激發動力的主角，甚至為「抗病鬥士」舉辦華而不實的活動與遊行，頒獎給成功走過來的人。但是鮮少有人去瞭解他們經歷的症狀、昂貴的醫療費、過程中的孤立與孤寂。我們發瘋似地尋找各種事物的正向面，努力用笑容抹殺疾病的存在。

事實是，美國本土有將近一・三三億人患有無法治療且持續惡化的慢性病，還有六千一百萬名殘障人士。這些人可能終其一生都與主流價值觀所認定的健康無緣，但又永遠不可能「好轉」。所以，是因為他們充滿負向思考嗎？還是他們不夠努力？又或者是他們顯化了這一切？當然不是！

幸福感比正向思考重要

研究結果顯示，樂觀與低死亡率、良好的身體健康、較快的康復速度以及免疫系統功能的提升有關。但不能據此推論是快樂帶來健康，因為從這些研究並無法看出因果關係。也就是說，比較快樂的人可能正好有較佳的免疫系統，所以少生病，情緒也就比較好；相對地，生病的人苦於病痛折磨，自然不會有太多正向感受。我們根本無從得知人們是因為沒有病痛而開心，還是因為過得快樂而比較不會生病。

壓力確實對健康有不良影響，但也不代表一味正向思考與樂觀就能身心健康。事實上，再怎麼樂觀的人都可能會生病、死亡；一個萬般消極、拒吃蔬菜的人可能比誰都長命百歲。壓力管理與提升幸福感無法為健康掛保證，畢竟影響健康的因素成千上百種，保持健康的方法更不可能化約為一個簡單的公式。