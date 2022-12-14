《哇！人生超讚der！（才怪）》：「有毒正能量」甚至影響患者如何選擇治療方法、專業人員如何治療患者
我們想讓你知道的是
生活中充斥著沒營養又暗藏毒性的金玉良言，出現負面情緒時就濫用正向思考當作武器和盾牌，這一切都是因為我們覺得必須一直都很快樂。但是心理師惠特妮認為：我們應該容許自己有情緒、容許自己能失敗，並且理解該如何正確使用正向思考。唯有如此，我們才能活在現實之中，而非正向思考的虛幻泡泡裡。
文：惠特妮・古德曼（Whitney Goodman）
奇蹟之藥
曾幾何時，社會上出現一種對於身心健康的新論述：只要吃對食物、好好運動、保持正向思考、冥想、喝定量的水，就永遠不會生病。只要沒病就是健康，而且這一切都是由「心」而起。這說法容易令人誤以為只有生活優渥、身體健全的人才能擁有幸福，且幸福與否的責任完全在個人身上。換句話說，只有成天想著如何為幸福努力、如何才能贏得幸福、如何成為配得上幸福的人，才能擁有幸福。令人好奇的是，負面想法或情緒是如何導致疾病的呢？
眾人皆知心靈與身體息息相關，研究也證實過多壓力會造成免疫力下降、增加罹患疾病的風險。在維持正常血壓及減少其他心血管疾病時，正向思考與情緒扮演著很重要的角色。罹患身體疾病的人若能經驗較多正向情緒，對其復原和存活率皆有所助益。毫無疑問的，較快樂的人比較能維持健康，或從疾病中康復，因此正面積極的心態確實有助於面對生病帶來的挑戰，但就此宣稱正向思考能治療疾病，不僅過於誇大也缺乏證據。正向思考或許有益於疾病調適，卻不是解藥，更不能說負向思考是生病的元兇。
有毒正能量在醫院體系裡可說極其泛濫，甚至影響患者如何選擇治療方法、專業人員如何治療患者，以及大家用什麼態度看待與討論疾病。過度樂觀的人可能會因為太有自信一切會好轉而忘記買保險；奉行吸引力法則的人可能避開會誠實反映病程的醫師或療程，結果病情就此惡化甚至死亡；不想與「負能量」為伍的人可能會不願意探視或接近正因病痛所苦的人，深怕自己也會沾染負能量或因此生病。醫療系統中的有毒正能量會讓人感到孤立無援、遭到誤解以及身陷險境。
有毒正能量最常存在於醫療保健中的三大重要族群：醫療提供者、患者、一般大眾。大部分醫療從業人員都希望能幫上忙，但帶著有毒正能量的醫療提供者不只幫不上忙，更可能造成傷害，這在亞歷克斯身上已獲得印證。
典型的模式是這樣的：新進醫師接到病患後，因為太想幫忙而說出許多可能根本做不到的保證，但他們對於這種「我能讓你變好」的承諾興奮不已，約診、照X光、抽血檢查樣樣都來，殷殷企盼能有所突破。但有時候，事情就是不如預期，於是樂觀積極的表情開始崩垮，患者的心也跟著碎成片片。對於這種信心滿滿的醫生，我遇過的許多患者都直接選擇不去相信，免得又期待落空，因為實在禁不起任何打擊了。
不管是何種病症，醫療專業人員常把保持正向積極的態度當成處方箋在用，例如：「要保持樂觀啊，你一定可以撐過去的。」或是在手術前安慰患者：「什麼都不用擔心。」這些立意良善的話語本質上是鼓勵，卻往往讓患者覺得沒有人瞭解自己真正的感覺。醫療專業人員推崇有毒正能量的另一個原因可能是：正向樂觀的患者比較不會無止盡地要求及抱怨。這會讓他們的工作容易許多，卻可能導致患者無法客觀現實地看待自身病情。許多學者認為，在醫療照護體系中濫用有毒正能量是不道德且危險的，畢竟過於自信的推斷不僅缺乏對患者的同理，還可能導致患者因誤判自身狀況而做出錯誤決定。
有毒正能量在患者間也很猖獗，患者會互相責怪不夠努力對抗疾病，並因此覺得丟臉。此外，他們還會不停要求自己表現出堅強正向的模樣。社群媒體上充斥著人們靠正能量治療疾病的現身說法，任何加以否定或質疑的說法皆被視為「負能量」。在與個案工作的過程中，我注意到外觀看不出生病或殘疾的病患，會害怕表現出太過正向的模樣，因為這樣人們就不會相信他們生病；但他們也很怕負向過頭，因為這會顯得他們不夠堅強或不夠努力。無論從哪個角度來看，這都是一場注定兩敗俱傷的遊戲。
我們談論疾病的方式也會受到有毒正能量的影響。以癌症為例，我們會說某人在「對抗」疾病，一旦「戰勝」疾病就成為英雄，如果「抗病失敗」則表示還不夠努力。人們總把得靠輪椅行動或其他類型的身障人士視為激勵人心或激發動力的主角，甚至為「抗病鬥士」舉辦華而不實的活動與遊行，頒獎給成功走過來的人。但是鮮少有人去瞭解他們經歷的症狀、昂貴的醫療費、過程中的孤立與孤寂。我們發瘋似地尋找各種事物的正向面，努力用笑容抹殺疾病的存在。
事實是，美國本土有將近一・三三億人患有無法治療且持續惡化的慢性病，還有六千一百萬名殘障人士。這些人可能終其一生都與主流價值觀所認定的健康無緣，但又永遠不可能「好轉」。所以，是因為他們充滿負向思考嗎？還是他們不夠努力？又或者是他們顯化了這一切？當然不是！
幸福感比正向思考重要
研究結果顯示，樂觀與低死亡率、良好的身體健康、較快的康復速度以及免疫系統功能的提升有關。但不能據此推論是快樂帶來健康，因為從這些研究並無法看出因果關係。也就是說，比較快樂的人可能正好有較佳的免疫系統，所以少生病，情緒也就比較好；相對地，生病的人苦於病痛折磨，自然不會有太多正向感受。我們根本無從得知人們是因為沒有病痛而開心，還是因為過得快樂而比較不會生病。
壓力確實對健康有不良影響，但也不代表一味正向思考與樂觀就能身心健康。事實上，再怎麼樂觀的人都可能會生病、死亡；一個萬般消極、拒吃蔬菜的人可能比誰都長命百歲。壓力管理與提升幸福感無法為健康掛保證，畢竟影響健康的因素成千上百種，保持健康的方法更不可能化約為一個簡單的公式。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。