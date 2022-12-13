范疇《後中共的中國》：觸及中共國體的10種全光譜「大幅改變」

文：范疇

大幅改變——由不得中共決定方向的天翻地覆

以上的「小幅改變」及「中等改變」，都還只是「政體」的層次。「大幅改變」，就得到「國體」的層次了。到了國體層次，演化的動力就不來自中共自身了，而會來自本書所敘述的各種「牆內」及「牆外」動力變因的交織，以及

下文會談到的「大動力脈絡」。

如同氣象學，成百上千種因素的交雜，究竟最終形成四級颱風？還是七級颶風？亦或五級龍捲風？只有到「圖窮匕首見」的最後一刻，人們才能判定。

不論從人性、政治學和歷史經驗來看，若要中共主動作「大幅改變」，應該是緣木求魚。因此，這裡完全沒有期待或呼籲中共當局的意思，也沒有警告他們的意思。中共統治機器的財政解體後，中共會在什麼時候「被大幅改變」，沒

人知道，就像沒人知道股市何時會崩盤一樣。

人生在世面對變局，結論都是自己達到的，決定都是自己做的。只有一件事是我當下就可以肯定的：在中共集權體制的財政解體之後，若中共（無論誰在當政）選擇「不作改變」，千百種的內因、外因就會在某個時機匯合，驅動出一

種失控式的「大幅改變」，為未來100年的歷史學者提供極為豐富的研究題材。

提出此點的唯一用意是，希望大局中的「利害相關方」（stakeholders） ——尤其是其中弱勢方，能夠提前繫好心理、物理的安全帶，減少過程中的連帶傷害，這也是我將個人網站命名為「前哨預策」的本意。

我先約略勾勒出「大幅改變」的邊際線，超過這邊際範圍的，就是類似預言小說的範圍了，不在本書的範圍內。

當然，預言小說也並不一定是「謠言小說」。1949年，英國作家喬治．歐威爾（George Orwell）所預想的《1984》（Nineteen Eighty-Four），在成書70年後，世態早已讓他當年的想像變成了「落後」。這有點像毛澤東所說「人民的眼

睛是雪亮的」，1990年代的中國人民就喊出一個道理：「謠言往往是遙遙領先的預言」。這民間智慧，後來被證明為真的比例，不下於七、八成。

全光譜的10種大幅改變

目前為止，各方人士觸及國體大幅改變的類型，大約包括以下：

1. 地理的「中國」分裂為七塊（日本學者及李登輝）、27塊（1920年的毛澤東）、無以預測的多塊論（諸多東西學者參照歷史上諸如戰國、五代十國等史實而得）、諸夏獨立成為國際法理承認的共和國群體（劉仲敬）⋯⋯分裂多塊論的資料太多，煩請各位自行上網檢索。

2. 鬆散的合縱連橫混局，例如「聯省自治」和「XX 區自保」，這是在設想一種「一夕回到大清國解體前」的境況。

3. 出現「漢莎同盟」（Hanse）現象（12至15世紀，出現於今日德國北部，後擴及今日北歐，南至倫敦），以經濟區、城市共同利益體為主體的商業政治生態圈。

4. 邁向類新加坡式的「開明專制」，強於法治但弱於民主、自由。實質上，仍然由一黨說了算，給國家幾十年的時間過渡。這想定下，可重拾香港在「國安法」前的治理經驗，將2020年前的「香港行政特區」模式逐步推向全國，猶如當年將「深圳經濟特區」推向全國的路線。

5. 經過混亂後，邁向「聯邦體制」（federation），有人提美國式聯邦制，也有人說美國制不合適，德國式比較合適。

6. 在出現數個獨立國體之後， 形成「邦聯體制（confederation），類似今日歐盟的雛型，或阿聯酋（阿拉伯酋長邦聯）。

7. 蘇聯解體模式。出現數個獨立國體之後，獨立國家之間通過協議成為「獨聯體」，埋下日後互相侵略或再度翻來覆去的種子。

8. 出現數個獨立國體之後，形成僅具形式意義的「共同富裕國協」（Common Wealth），類似大英帝國在二戰後，被迫放棄各殖民地所形成的大英國協，包含澳洲、紐西蘭和新加坡等。

以下則是除了上述想定，我於2009年至2011年間所感知到的兩種另類狀況：

9. 四合院模式。就像北京的傳統雜居四合院，每家人各居一端，各自獨立、各有出入通道，然中間有一大塊各家都無可避免的共用空間（在這個隱喻中的共用空間是虛擬空間，由文字、語言、習俗所組成），各家心情好時可以相聚，心情不好時關起門戶各行其是，要罵對方時打開窗子就可大吼大罵，然後關起窗子過日子。

10. 紅色網格模式。實質上，由大約500個權貴家族及集團形成的統治網，由於數量夠多，這些權貴家族之間會出現自然的制衡力量，致使統治情況不至於太惡劣，也形成一種具有系統演化力道的生態圈。這視角值得注意，因為在一場失控的「被大幅改變」局面中，已然成形的權貴家族或集團，無論是紅二、三代，軍二、三代，企二、三代，還是無血緣關係的勢力集團，都不會缺席，國際間也不會允許他們缺席，因為他們各有實質的地盤，即使是破碎的權力，也能多少保障各國已經在那片土地上的利益。

以上陳述了10種「大幅改變」的樣貌（當然這10種樣貌之間也有重疊交雜之處），也聲明了對這10種樣貌的探討不會受限於任何成見或框架。所有人的想像力於此時都應該放開，問一問自己：一旦中共的集權骨架解體，在當今依然

是「主權體系」當道的世界，國際間希望看到一個怎樣的中國？