范疇《後中共的中國》：觸及中共國體的10種全光譜「大幅改變」
我們想讓你知道的是
中共解體後的中國，將由誰人來做主？何方來收拾殘局？可能的長相有很多種，在本書中畫出了整體光譜，由小變化到極端變化皆予羅列。作者以世界史而非中國史的宏觀角度點明，「後中共的中國」無論型態如何，都代表著「中華民族」意象的破產，以及共產主義內殖民時代的正式結束。
文：范疇
大幅改變——由不得中共決定方向的天翻地覆
以上的「小幅改變」及「中等改變」，都還只是「政體」的層次。「大幅改變」，就得到「國體」的層次了。到了國體層次，演化的動力就不來自中共自身了，而會來自本書所敘述的各種「牆內」及「牆外」動力變因的交織，以及
下文會談到的「大動力脈絡」。
如同氣象學，成百上千種因素的交雜，究竟最終形成四級颱風？還是七級颶風？亦或五級龍捲風？只有到「圖窮匕首見」的最後一刻，人們才能判定。
不論從人性、政治學和歷史經驗來看，若要中共主動作「大幅改變」，應該是緣木求魚。因此，這裡完全沒有期待或呼籲中共當局的意思，也沒有警告他們的意思。中共統治機器的財政解體後，中共會在什麼時候「被大幅改變」，沒
人知道，就像沒人知道股市何時會崩盤一樣。
人生在世面對變局，結論都是自己達到的，決定都是自己做的。只有一件事是我當下就可以肯定的：在中共集權體制的財政解體之後，若中共（無論誰在當政）選擇「不作改變」，千百種的內因、外因就會在某個時機匯合，驅動出一
種失控式的「大幅改變」，為未來100年的歷史學者提供極為豐富的研究題材。
提出此點的唯一用意是，希望大局中的「利害相關方」（stakeholders） ——尤其是其中弱勢方，能夠提前繫好心理、物理的安全帶，減少過程中的連帶傷害，這也是我將個人網站命名為「前哨預策」的本意。
我先約略勾勒出「大幅改變」的邊際線，超過這邊際範圍的，就是類似預言小說的範圍了，不在本書的範圍內。
當然，預言小說也並不一定是「謠言小說」。1949年，英國作家喬治．歐威爾（George Orwell）所預想的《1984》（Nineteen Eighty-Four），在成書70年後，世態早已讓他當年的想像變成了「落後」。這有點像毛澤東所說「人民的眼
睛是雪亮的」，1990年代的中國人民就喊出一個道理：「謠言往往是遙遙領先的預言」。這民間智慧，後來被證明為真的比例，不下於七、八成。
全光譜的10種大幅改變
目前為止，各方人士觸及國體大幅改變的類型，大約包括以下：
1. 地理的「中國」分裂為七塊（日本學者及李登輝）、27塊（1920年的毛澤東）、無以預測的多塊論（諸多東西學者參照歷史上諸如戰國、五代十國等史實而得）、諸夏獨立成為國際法理承認的共和國群體（劉仲敬）⋯⋯分裂多塊論的資料太多，煩請各位自行上網檢索。
2. 鬆散的合縱連橫混局，例如「聯省自治」和「XX 區自保」，這是在設想一種「一夕回到大清國解體前」的境況。
3. 出現「漢莎同盟」（Hanse）現象（12至15世紀，出現於今日德國北部，後擴及今日北歐，南至倫敦），以經濟區、城市共同利益體為主體的商業政治生態圈。
4. 邁向類新加坡式的「開明專制」，強於法治但弱於民主、自由。實質上，仍然由一黨說了算，給國家幾十年的時間過渡。這想定下，可重拾香港在「國安法」前的治理經驗，將2020年前的「香港行政特區」模式逐步推向全國，猶如當年將「深圳經濟特區」推向全國的路線。
5. 經過混亂後，邁向「聯邦體制」（federation），有人提美國式聯邦制，也有人說美國制不合適，德國式比較合適。
6. 在出現數個獨立國體之後， 形成「邦聯體制（confederation），類似今日歐盟的雛型，或阿聯酋（阿拉伯酋長邦聯）。
7. 蘇聯解體模式。出現數個獨立國體之後，獨立國家之間通過協議成為「獨聯體」，埋下日後互相侵略或再度翻來覆去的種子。
8. 出現數個獨立國體之後，形成僅具形式意義的「共同富裕國協」（Common Wealth），類似大英帝國在二戰後，被迫放棄各殖民地所形成的大英國協，包含澳洲、紐西蘭和新加坡等。
以下則是除了上述想定，我於2009年至2011年間所感知到的兩種另類狀況：
9. 四合院模式。就像北京的傳統雜居四合院，每家人各居一端，各自獨立、各有出入通道，然中間有一大塊各家都無可避免的共用空間（在這個隱喻中的共用空間是虛擬空間，由文字、語言、習俗所組成），各家心情好時可以相聚，心情不好時關起門戶各行其是，要罵對方時打開窗子就可大吼大罵，然後關起窗子過日子。
10. 紅色網格模式。實質上，由大約500個權貴家族及集團形成的統治網，由於數量夠多，這些權貴家族之間會出現自然的制衡力量，致使統治情況不至於太惡劣，也形成一種具有系統演化力道的生態圈。這視角值得注意，因為在一場失控的「被大幅改變」局面中，已然成形的權貴家族或集團，無論是紅二、三代，軍二、三代，企二、三代，還是無血緣關係的勢力集團，都不會缺席，國際間也不會允許他們缺席，因為他們各有實質的地盤，即使是破碎的權力，也能多少保障各國已經在那片土地上的利益。
以上陳述了10種「大幅改變」的樣貌（當然這10種樣貌之間也有重疊交雜之處），也聲明了對這10種樣貌的探討不會受限於任何成見或框架。所有人的想像力於此時都應該放開，問一問自己：一旦中共的集權骨架解體，在當今依然
是「主權體系」當道的世界，國際間希望看到一個怎樣的中國？
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。