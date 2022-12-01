柬埔寨代孕產業的道德困境：她只是代理孕母，最後卻撫養孩子長大
我們想讓你知道的是
從徐文軍和Hun Daneth的例子，反應映了全球代孕產業所帶來錯綜複雜的道德困境。在柬埔寨，許多在經濟上有困境的婦女選擇成為代理孕母，在2018年這批被捕的代理孕母，她們每人可收到約1萬美元的報酬，是平均年薪的六倍多
2018年，警方突襲金邊一處高檔住宅區，逮補了32名代理孕母，而當時這幾位被捕的代理孕母，最後幾乎都是在被收押的軍醫院分娩，她們和代孕機構僱員一起被判犯有販賣嬰兒的罪名，兩年後，這個判決又增加了一附帶個條件，那就是作為緩刑的交換條件，代孕母親必須自己撫養孩子，而當時其中一位來自中國的委託人，則在今年1月被判處15年徒刑。
來自中國的委託人
今年1月10日，金邊市上訴法院審理了2018年這起案件中的一名委託人，他是35歲的中國公民徐文軍（音譯，原文Xu Wenjun），因2017年僱用了柬埔寨婦女擔任代理孕母而被判15年徒刑。
徐文軍在法庭上表示，他和太太因無法生育，故聯繫了中國的一家代孕公司，希望能幫他們找到願意擔任代理孕母的女子。該公司告訴徐文軍，目前可選擇泰國、香港、俄羅斯、馬來西亞和柬埔寨的代理孕母，價格從9萬美元到10萬美元不等，後來醫生將他的精液帶到柬埔寨，他則支付了5萬美元。這間代孕公司給徐看了擔任代理孕母女子的照片，在獲得徐文軍授權後，代孕公司便進行人工受精的程序。
他當時在接近預產期曾前往柬埔寨探望代理孕母，返回中國後直到2018年兒子滿一歲時才回到柬埔寨辦理證件，預定要將兒子帶回中國。徐文軍也補充說明，當他來到柬埔寨時，曾與一個關注兒童保護問題的非政府組進行諮詢，不過該非政府組織的員工將他交給了反人口販賣警察，隨後便遭到逮捕，同時釋放了擔任其委託的代理孕母。
根據柬埔寨《禁止人口販運和性剝削法》第16條，徐文軍被法院以販賣人口罪名判處15年有期徒刑。徐的律師May Vannady在法庭上表示，他的委託人沒有犯下任何人口販賣罪，因為徐文軍與孩子的DNA相同，徐文軍也沒有合理的理由賣掉這個孩子，因為他在中國擁有一家工廠。
徐文軍委託的代理孕母現況
在2018年案件中被逮捕的Hun Daneth，便是徐文軍委託的代理孕母，她目前已獲得假釋，已撫養當時生下的這名小男孩達四年時間，不過法官也警告，如果代理孕母試圖將孩子交給預定的父母將再次被判入獄。
根據《紐約時報》本月29日的報導，Hun Daneth始終盡責地照顧這位孩子，這些年來當她發現，在擁抱、親吻和哄他多吃飯時，她已經把這孩子當成了自己的孩子了。
從徐文軍和Hun Daneth的例子，反應映了全球代孕產業所帶來錯綜複雜的道德困境。在柬埔寨，許多在經濟上有困境的婦女選擇成為代理孕母，在2018年這批被捕的代理孕母，她們每人可收到約1萬美元的報酬，是平均年薪的六倍多，而在近十年來其他亞洲國家禁止代孕後，柬埔寨成為代孕產業的目標，許多外國人湧入首都金邊新開的生育診所和代孕機構，不過柬埔寨當局仍是表達禁止態度，表示為的是要保護本地女性。
代理產業所衍伸的問題
在2018年柬埔寨當局逮補這32名代理孕母後，柬埔寨人權中心（Cambodian Center for Human Rights）負責人Chak Sopheap表示：「柬埔寨當局正讓一個已經很脆弱的群體再次受害」，政府打擊人口販運工作組副組長Chou Bun Eng向《路透社》表示，當局是根據不合現況的法律對代理孕母提出指控，使她們處境更惡化。
《紐約時報》報導，這些被迫撫養其他種族的孩子，也會給柬埔寨代孕母親的家庭和社區帶來額外壓力，而因著外表和其他孩子的不同，也會引來鄰里相繼來探問。
另外代理孕母的健康也需被關注，澳洲新南威爾士大學（UNSW Sydney）社會科學副教授Helen Pringle就曾表示，代孕媽媽的潛在健康風險是一個需要被考量的問題，另外她也指出：「有錢人通常不會自願接受代孕。想想烏克蘭之前的代孕中心，而印度、柬埔寨、泰國和尼泊爾。他們都具有普遍貧困和女性地位較低的現象。」
新聞來源
- They were surrogates. Now they must raise the children（紐約時報）
- Surrogate mothers from Cambodia given suspended jail terms in landmark case（路透社）
- Surrogacy business shifts to Cambodia（Bio Edge）
- Inside Ukraine's Surrogacy Crisis: The Australian Families Caught In The War（Marie Claire）
- Chinese surrogacy father has appeal heard in court（金邊郵報）
延伸閱讀
- 柬埔寨禁止出售母乳給美國公司：「我們雖然窮，但是沒窮到要賣自己的母乳」
- 解決柬埔寨兒童販運，先讓媽媽經濟獨立：8年內創造2百個就業機會與4倍收入
- 柬國女性被迫嫁去中國、遭虐案例層出不窮，為何她們不願舉報？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
網紅平台 Partipost 打造社群創作空間，「CreateStation®」一次滿足你的3種看展需求！
我們想讓你知道的是
廣受年輕族群喜愛的網紅平台Partipost於11/16（三）至11/20 （日）打造期間限定的CreateStation®社群創作空間，展場概念結合社群元素和加油站，融合創作者選物店、互動式展覽體驗，讓你體驗社群創作的各種環節，也為在經營社群的創作者們加油打氣！
空間超漂亮！好玩、好看、爽爽拍不完！
本次CreateStation®社群創作空間結合「創作者選物店」、「社群互動式展覽體驗」、「社群能量加油打卡牆」，可以逛、可以玩、還可以拍照打卡，一次滿足你所有的看展需求，於日前網紅體驗場吸引了眾多網紅共襄盛舉。
創作者選物店：共襄盛舉期間限定
本次專屬商品由Partipost與知名插畫家鹿人與泥鰍（@twodeerman）共同推出的「PartiLand」限定款桌遊，將創作與社群上的事件遊戲化，桌遊內含各種風格的網紅、看戲的鄉民、怪獸家長……等，透過桌遊互動讓大家能夠更了解創作者的日常。PartiLand桌遊相關視覺和角色皆由知名插畫家鹿人打造，預計會迎來一股搶購熱潮！本次也邀請到鴨梨子🍐（@duck_c4）、棉花糖柴柴（@fuckcute.studio）、卡肉Carol（@carol_meat） ……等多位知名創作者一同打造快閃選物店，讓你可以一次買到不同社群創作者的個人品牌商品！
社群互動式展覽體驗：有說有笑的時光隧道
位於展覽空間的B1地下室，CreateStation®打造了以社群創作為主題的「社群互動式展覽體驗」，由演員們擔任遊戲關主，帶領體驗者透過不同的故事關卡，了解社群創作的各種環節。地下室現場更展出網路社群的許多重要發展歷程，讓玩家在體驗劇本的同時還可以學習到許多社群經營知識。
社群能量加油打卡牆：繽紛色彩一起加油一起拍
CreateStation®以「為社群創作者加油」為概念，打造充滿社群能量的「加油」空間，無論是1樓或是B1皆有大型的彩色加油打卡裝置，繽紛的色彩象徵了所有的社群元素，整體開放的空間讓參觀者自行尋找適合的拍攝角度，結合Partipost平台的獎勵活動，可以逛、可以玩、還可以拍照打卡，一次滿足你所有的看展需求現場直接進行社群創作與分享！同時一起為為社群創作者加油！
推廣、回饋共同打造亞洲最大創作者生態圈
Partipost已是許多國際品牌的指定合作夥伴，至今已累積數千檔活動執行經驗。Partipost發現台灣網紅行銷市場相較於過往已成長許多，但整體資訊、定義、成效、合作流程上並未成熟，針對此市場現況Partipost共同創辦人Tony表示：「創作者和品牌間關係密不可分，唯有創作者好品牌才能更好！」Partipost希望讓每一位創作者的作品都能發揮影響力，持續推廣網紅行銷市場，打造亞洲最大創作者生態圈。
據Statista報導預估指出，全球網紅市場規模將於2024年成長至240億美元。亞洲最大的網紅行銷平台Partipost本次獲得2.3億元的募資，會將30%的資源投入市場推廣創作，除打造 CreateStation®體驗展覽外，更於今年10月成立「創作者協會」與發起「創作者加速器計畫」，希望協助創作者一路從「人」蛻變至「品牌」！Partipost也將持續提供創作者更優質的創作環境、給予客戶更具創意的行銷服務，將品牌與創作者連結起來，讓每一位創作夥伴都成為有影響力的人！
活動資訊
Partipost社群創作空間「CreateStation®」
日期：11/16（三）– 11/20（日）11:00 - 17:00
地點：PPP時尚藝文空間（台北市中山區中山北路二段26巷2號）
詳細資訊請洽：Partipost官方IG
本文章內容由「Partipost」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。