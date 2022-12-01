柬埔寨代孕產業的道德困境：她只是代理孕母，最後卻撫養孩子長大

2018年，警方突襲金邊一處高檔住宅區，逮補了32名代理孕母，而當時這幾位被捕的代理孕母，最後幾乎都是在被收押的軍醫院分娩，她們和代孕機構僱員一起被判犯有販賣嬰兒的罪名，兩年後，這個判決又增加了一附帶個條件，那就是作為緩刑的交換條件，代孕母親必須自己撫養孩子，而當時其中一位來自中國的委託人，則在今年1月 被判處15年徒刑。

來自中國的委託人

今年 1月10日，金邊市上訴法院審理了2018年這起案件中的一名委託人，他是35歲的中國公民徐文軍（音譯，原文 Xu Wenjun ），因2017年僱用了柬埔寨婦女擔任代理孕母而被判15年徒刑。

徐文軍在法庭上表示，他和太太因無法生育，故聯繫了中國的一家代孕公司，希望能幫他們找到願意擔任代理孕母的女子。該公司告訴徐文軍，目前可選擇泰國、香港、俄羅斯、馬來西亞和柬埔寨的代理孕母，價格從9萬美元到10萬美元不等，後來醫生將他的精液帶到柬埔寨，他則支付了5萬美元。這間代孕公司給徐看了擔任代理孕母女子的照片，在獲得徐文軍授權後，代孕公司便進行人工受精的程序。

他當時在接近 預產期曾前往柬埔寨探望代理孕母，返回中國後 直到2018年兒子滿一歲時才回到柬埔寨辦理證件，預定要將兒子帶回中國。徐文軍也補充說明，當他來到柬埔寨時，曾與一個關注兒童保護問題的非政府組進行諮詢，不過該非政府組織的員工將他交給了反人口販賣警察，隨後便遭到逮捕，同時釋放了擔任其委託的代理孕母。

根據柬埔寨《禁止人口販運和性剝削法》第16條，徐文軍被法院以販賣人口罪名判處15年有期徒刑。 徐的律師May Vannady在法庭上表示，他的委託人沒有犯下任何人口販賣罪，因為 徐文軍 與孩子的DNA相同， 徐文軍也沒有 合理的理由賣掉這個孩子，因為他在中國擁有一家工廠。

徐文軍委託的代理孕母現況

在2018年案件中被逮捕的Hun Daneth，便是徐文軍委託的代理孕母，她目前已獲得假釋，已撫養當時生下的這名小男孩達四年時間，不過法官也警告，如果代理孕母試圖將孩子交給預定的父母將再次被判入獄。

根據《紐約時報》本月29日的報導，Hun Daneth始終盡責地照顧這位孩子，這些年來當她發現，在擁抱、親吻和哄他多吃飯時，她已經把這孩子當成了自己的孩子了。

從徐文軍和Hun Daneth的例子，反應映了全球代孕產業所帶來錯綜複雜的道德困境。在柬埔寨，許多在經濟上有困境的婦女選擇成為代理孕母，在2018年這批被捕的代理孕母，她們 每人可收到約1萬美元的報酬，是平均年薪的六倍多 ，而在近十年來其他亞洲國家禁止代孕後，柬埔寨成為代孕產業的目標，許多外國人湧入首都金邊新開的生育診所和代孕機構，不過柬埔寨當局仍是表達禁止態度，表示為的是要保護本地女性。

代理產業所衍伸的問題

在2018年柬埔寨當局逮補這32名代理孕母後， 柬埔寨人權中心（ Cambodian Center for Human Rights ）負責人Chak Sopheap表示： 「 柬埔寨當局正讓一個已經很脆弱的群體再次受害 」， 政府打擊人口販運工作組副組長 Chou Bun Eng向《路透社》表示，當局是 根據不合現況的法律對代理孕母提出指控，使她們處境更惡化。

《紐約時報》報導，這些被迫撫養其他種族的孩子，也會給柬埔寨代孕母親的家庭和社區帶來額外壓力，而因著外表和其他孩子的不同，也會引來鄰里相繼來探問。

另外代理孕母的健康也需被關注，澳洲新南威爾士大學（UNSW Sydney）社會科學副教授Helen Pringle就曾表示，代孕媽媽的潛在健康風險是一個需要被考量的問題，另外她也指出：「 有錢人通常不會自願接受代孕。 想想烏克蘭之前的代孕中心，而印度、柬埔寨、泰國和尼泊爾。 他們都具有普遍貧困和女性地位較低的現象。」

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 位於烏克蘭基輔代孕中心生下的嬰兒，因著俄羅斯入侵烏克蘭，代孕中心員工在住宅地下室照顧這些嬰兒。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒