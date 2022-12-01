2022/12/01,
印太

柬埔寨代孕產業的道德困境：她只是代理孕母，最後卻撫養孩子長大

柬埔寨代孕產業的道德困境：她只是代理孕母，最後卻撫養孩子長大
Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

從徐文軍和Hun Daneth的例子，反應映了全球代孕產業所帶來錯綜複雜的道德困境。在柬埔寨，許多在經濟上有困境的婦女選擇成為代理孕母，在2018年這批被捕的代理孕母，她們每人可收到約1萬美元的報酬，是平均年薪的六倍多

2018年，警方突襲金邊一處高檔住宅區，逮補了32名代理孕母，而當時這幾位被捕的代理孕母，最後幾乎都是在被收押的軍醫院分娩，她們和代孕機構僱員一起被判犯有販賣嬰兒的罪名，兩年後，這個判決又增加了一附帶個條件，那就是作為緩刑的交換條件，代孕母親必須自己撫養孩子，而當時其中一位來自中國的委託人，則在今年1月被判處15年徒刑。

來自中國的委託人

今年1月10日，金邊市上訴法院審理了2018年這起案件中的一名委託人，他是35歲的中國公民徐文軍（音譯，原文Xu Wenjun），因2017年僱用了柬埔寨婦女擔任代理孕母而被判15年徒刑。

徐文軍在法庭上表示，他和太太因無法生育，故聯繫了中國的一家代孕公司，希望能幫他們找到願意擔任代理孕母的女子。該公司告訴徐文軍，目前可選擇泰國、香港、俄羅斯、馬來西亞和柬埔寨的代理孕母，價格從9萬美元到10萬美元不等，後來醫生將他的精液帶到柬埔寨，他則支付了5萬美元。這間代孕公司給徐看了擔任代理孕母女子的照片，在獲得徐文軍授權後，代孕公司便進行人工受精的程序。

他當時在接近預產期曾前往柬埔寨探望代理孕母，返回中國後直到2018年兒子滿一歲時才回到柬埔寨辦理證件，預定要將兒子帶回中國。徐文軍也補充說明，當他來到柬埔寨時，曾與一個關注兒童保護問題的非政府組進行諮詢，不過該非政府組織的員工將他交給了反人口販賣警察，隨後便遭到逮捕，同時釋放了擔任其委託的代理孕母。

根據柬埔寨《禁止人口販運和性剝削法》第16條，徐文軍被法院以販賣人口罪名判處15年有期徒刑。徐的律師May Vannady在法庭上表示，他的委託人沒有犯下任何人口販賣罪，因為徐文軍與孩子的DNA相同，徐文軍也沒有合理的理由賣掉這個孩子，因為他在中國擁有一家工廠。

徐文軍委託的代理孕母現況

在2018年案件中被逮捕的Hun Daneth，便是徐文軍委託的代理孕母，她目前已獲得假釋，已撫養當時生下的這名小男孩達四年時間，不過法官也警告，如果代理孕母試圖將孩子交給預定的父母將再次被判入獄。

根據《紐約時報》本月29日的報導，Hun Daneth始終盡責地照顧這位孩子，這些年來當她發現，在擁抱、親吻和哄他多吃飯時，她已經把這孩子當成了自己的孩子了。

從徐文軍和Hun Daneth的例子，反應映了全球代孕產業所帶來錯綜複雜的道德困境。在柬埔寨，許多在經濟上有困境的婦女選擇成為代理孕母，在2018年這批被捕的代理孕母，她們每人可收到約1萬美元的報酬，是平均年薪的六倍多，而在近十年來其他亞洲國家禁止代孕後，柬埔寨成為代孕產業的目標，許多外國人湧入首都金邊新開的生育診所和代孕機構，不過柬埔寨當局仍是表達禁止態度，表示為的是要保護本地女性。

代理產業所衍伸的問題

在2018年柬埔寨當局逮補這32名代理孕母後，柬埔寨人權中心（Cambodian Center for Human Rights）負責人Chak Sopheap表示柬埔寨當局正讓一個已經很脆弱的群體再次受害」，政府打擊人口販運工作組副組長Chou Bun Eng向《路透社》表示，當局是根據不合現況的法律對代理孕母提出指控，使她們處境更惡化。

《紐約時報》報導，這些被迫撫養其他種族的孩子，也會給柬埔寨代孕母親的家庭和社區帶來額外壓力，而因著外表和其他孩子的不同，也會引來鄰里相繼來探問。

另外代理孕母的健康也需被關注，澳洲新南威爾士大學（UNSW Sydney）社會科學副教授Helen Pringle就曾表示，代孕媽媽的潛在健康風險是一個需要被考量的問題，另外她也指出：「有錢人通常不會自願接受代孕。想想烏克蘭之前的代孕中心，而印度、柬埔寨、泰國和尼泊爾。他們都具有普遍貧困和女性地位較低的現象。」

RTS6CECM
Photo Credit: Reuters/ 達志影像
位於烏克蘭基輔代孕中心生下的嬰兒，因著俄羅斯入侵烏克蘭，代孕中心員工在住宅地下室照顧這些嬰兒。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。