中國仍走不出底層經濟基礎，「全球發展倡議」如何與西方思想陣地一較高下？

11月的G20峰會期間，印尼的亞萬高鐵宣告營運測試，成為習近平出關外交少數能彰顯國際發展成果的議題，試圖一掃斯里蘭卡破產的陰霾，並且使中國能以全球發展的議題，擱置俄烏戰爭在大國外交的尷尬，從「一帶一路」的脈絡持續重申「全球發展倡議」，尋求屬於自身的大國外交敘事。

然而，以基礎建設為主體的「全球發展倡議」並未能協助中國突破現今的發展困境，面對當前的美中科技戰帶來的戰略性半導體困境，只能持續在發展中國家的朋友圈加深對中國資本的依賴，並未能替中國增添來自西方半導體與科技產業的新朋友，協助中國解開科技產業的限制。

「友岸外包」重塑美國的世界體系地位

美國提出「友岸外包」強化盟邦之間半導體科技的緊密關係，透過整合盟邦的生產力與生產關係，使得高科技產業所需的生產方式（Produktionsweise）集中於美國。

進一步從華勒斯坦（Immanuel Wallerstein）的世界體系論（The Theory of World System）來看，美國經由重塑半導體與高科技的上層建築（Überbau），包括文化、制度、政治權力結構等要素，使美國得以重塑以矽晶與算力為生產方式的世界體系核心區位。

中國仍走不出底層經濟基礎

反觀中國自2013年提出「一帶一路」以來，偏重的面向是位於全球生產模式底層的經濟基礎，特別是生產質料與勞動力的部分，並且脫離不了亞細亞生產方式的制約，基於土地公有和附屬於土地而限制的勞動力，這也是中國即使是全球性GDP大國，卻仍有六億農民的原因。

從中國國內的發展模式來看，最早審批給沿海特區的土地政策是作為改革開放的重要基礎，地方政府經由土地審批、房地產項目，以及整體的新區規劃，才能從金融機構套現發展所需的資金，以及吸引廣大的鄉村農民工前來追尋更好的經濟條件。

「一帶一路」複製中國問題而非解決問題

這種發展模式從中國國內輸出到「一帶一路」沿途國家，同樣經由廉價土地和勞動力的取得創造財富來源，從中國河南整場轉移的農民工到東非肯亞的工業區，以相同的生產模式驅動發展中國家的初級成長階段，但是同樣也未能從中國模式尋求如何走出發展陷阱的指標。