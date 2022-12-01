2022/12/01,
中國

《紐約時報》：清零民怨爆發「白紙運動」，悼念江澤民成為習近平新難題

《紐約時報》：清零民怨爆發「白紙運動」，悼念江澤民成為習近平新難題
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

上週末，上海、北京等中國大城爆發示威，大批民眾走上街頭反對嚴格的動態清零防疫政策。部分示威者抓住機會鼓吹民主改革、新聞自由、終結言論審查，甚至要求習近平與中共下台。如今江澤民逝世，令人聯想到1989年胡耀邦之死引發天安門學運。

江澤民逝世獲中共高度評價，天安門外使館降半旗

（中央社）中共官方11月30日下午發表「告全黨全軍全國各族人民書」宣布，96歲前總書記、中國國家主席江澤民罹患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，在30日中午12時13分在上海病逝。

中共中央同一時間公布江澤民治喪委員會名單，由總書記習近平擔任主任委員，其餘現任及離任中共高層為委員。並以治喪委員會名義宣布，自今天起到江澤民追悼大會舉行日止，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部和香港、澳門中聯辦、駐外使領館下半旗致哀。

同時，香港、澳門中聯辦、駐外使領館將設置靈堂，接待港澳地區和駐在國弔唁。依慣例，中方不邀請外國政府、政黨和友好人士派代表團或代表赴中國參加悼念活動。

在「告全黨全軍全國各族人民書」中，江澤民被評價為「我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，『三個代表』重要思想的主要創立者」，成為中共對其一生的定論。

《中央社》報導，中共總書記習近平30日在北京人民大會堂與寮國人民革命黨中央總書記、國家主席宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）舉行會談。會談中，習近平首先對江澤民的逝世發表感言，這也是習近平首次公開談論江澤民逝世。

習近平說，「我們沉痛悼念江澤民同志，將化悲痛為力量，按照中共20大的部署，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。」

紐時：防疫掀民怨，悼念江澤民成為習近平新難題

（中央社）中共第三代領導人江澤民30日病逝。《紐約時報》分析，江澤民在位時中國社會風氣相對開放，現任領導人習近平則因鐵腕防疫而面臨強大社會反彈，如何悼念江澤民此時格外棘手。

96歲的江澤民11月30日在上海病逝前，中國多地因民眾厭倦COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）嚴格防疫限制而爆發示威，為1989年天安門事件以來最大民間抗爭浪潮。部分示威訴求中國重回1990年代江澤民在位時尚可想像、甚至能公開討論的政治自由化路線。

紐時新聞分析，中國試圖因應疫情升溫、經濟流失動能之際，習近平必須主持江澤民追悼儀式，如何在悼念之餘避免江澤民成為反過來對準自己的象徵性棍棒，是習近平未來幾週將面對的另一挑戰。

前中共總書記胡耀邦1989年4月去世，大批學生聚集在北京天安門廣場悼念，最終演變成武力鎮壓的六四事件。

加拿大多倫多大學（University of Toronto）政治學教授王惠玲說，江澤民未曾享有胡耀邦的高聲望，但中共悼念他的方式仍可能激起更多人憤怒。江澤民去世至少會給民眾聚集悼念的正當理由。

習近平掌權10年來，專制政策將言論審查與意識形態控制帶到新高點。江澤民死訊一出，中國網路上出現大量悼念文，有些以隱喻或冷嘲熱諷語氣比較江澤民與習近平。

微博一則評論回憶1998年中國多地洪水氾濫，江澤民視察災情時手持大聲公呼籲救難人員堅持到底，阻止潰堤。評論寫道，中國社會當時砥礪前行、意氣風發、高歌邁入新時代。

分析寫道，江澤民在位期間時而浮誇，政治生命面臨考驗時則拿出鐵腕手段，面對法輪功信徒就是如此。但中國人民仍有充分理由懷念江澤民1989年上台至2004年卸下軍權的時光。

當時的中國從天安門事件後的政治凝結，邁入令人暈眩、時而魯莽且污染環境的多年高成長階段。中共牢牢控制政治生活，卻也容許人權律師、商業媒體、異議人士與自由派學者參與公共辯論，這種微少的自由如今不復存在。

另一則微博評論感謝江澤民讓中國觀眾得以進戲院看1997年上映的《鐵達尼號》（Titanic），獲得數以萬計的讚之後遭刪除。

江澤民死訊公布數小時後，微博言論審查人員迅速限制相關新聞評論功能。紐時研判，中國民間大規模反抗鐵腕防疫後，此舉是防止相對無害的懷舊演變成暗諷習近平與中共的局面。

上週末，上海、北京等中國大城爆發示威，大批民眾走上街頭反對嚴格的動態清零防疫政策。部分示威者抓住機會鼓吹民主改革、新聞自由、終結言論審查，甚至要求習近平與中共下台。如今江澤民逝世，令人聯想到1989年胡耀邦之死引發天安門學運。

北京歷史學者章立凡以書面回應紐時提問表示，習近平可運用江澤民追悼儀式嘗試走出孤立處境。這究竟會是揮別六四惡夢，還是惡夢重演，外界只能靜觀其變。

但美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）資深研究員林和立認為，習近平已在安全領域布下天羅地網，天安門事件重演可能性極低，江澤民之死不會對中國政局產生漣漪效應。

AP22334351599304
Photo Credit: AP / 達志影像

江澤民逝世官媒致哀氣氛濃，白紙運動焦點被轉移

（中央社）前中共總書記江澤民30日病逝後，官媒及入口網站首頁均改為黑白色，新聞聯播更用48分鐘播報。民間則有人緬懷江時代經濟成長的景況，並指其死訊有效轉移了「白紙運動」的焦點。

新華社是在下午4時32分發布江澤民的死訊，連帶公告中共中央具有訃告性質的「告全黨全軍全國各族人民書」。儘管江澤民病危的消息10多年來不時傳出，但新華社的發布仍然引起中國民間關注，成為網路熱搜話題，迅速取代檯面上最熱門的防疫及檯面下最熱議的「白紙運動」。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。

最新發展：