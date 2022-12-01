2022/12/01,
經濟

鮑爾演說放鴿，稱「最快12月放緩升息腳步」，美股道瓊漲737點邁入牛市

鮑爾演說放鴿，稱「最快12月放緩升息腳步」，美股道瓊漲737點邁入牛市
聯準會主席鮑爾（Photo Credit: AP / 達志影像）

我們想讓你知道的是

鮑爾昨天在華府智庫演說中釋出鴿派訊號，指稱聯準會可能最快於12月放緩升息腳步，強烈暗示聯準會12月將決議升息2碼（0.5個百分點），鞏固投資人近幾週形成的樂觀看法，美股隨之翻紅。3大指數午盤幾乎一路向上。

鮑爾演說放鴿，稱可能最快12月放緩升息腳步

（中央社）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）昨（30）日在發表演說時釋出鴿派訊號，指稱聯準會可能最快於12月放緩升息腳步。

《法新社》報導，鮑爾在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）發表演說時表示：「放緩升息腳步的時機可能最快發生於（聯準會）12月會議時。」

鮑爾還提及，聯準會政策效力尚未完全展現出來。他警告，聯準會可能必須維持緊縮政策「一段時間」，以恢復物價穩定。

美國勞工部先前公布數據顯示，國內10月消費者物價指數（CPI）年增7.7％，低於市場預期。由於這是美國通膨壓力可能下降的跡象，市場預期聯準會12月可能只會升息2碼。

聯準會升息放緩在望，美股道瓊漲737點邁入牛市

（中央社）美股今天拉尾盤，道瓊指數大漲737點且邁入牛市，標普500及那斯達克指數分別漲逾3％、4.4％。聯準會主席鮑爾示意12月將放慢升息步調，投資人歡騰下資金回流股市。

美國通貨膨脹接近40年高點，為恢復物價穩定，Fed自3月起連6度升息，近4次升幅都是3碼。鮑爾昨天在華府智庫演說中強烈暗示聯準會12月將決議升息2碼（0.5個百分點），鞏固投資人近幾週形成的樂觀看法，美股隨之翻紅。

3大指數午盤幾乎一路向上，道瓊工業指數終場大漲737.24點，漲幅2.18％，收在34589.77點。標準普爾500指數勁揚122.48點，漲幅3.09％，收在4080.11點。科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲484.22點，漲幅4.41％，收在11468點。

道瓊指數從9月30日收盤低點累計反彈20.4％，跨過邁入牛市（多頭市場）的20％門檻。標普500指數與那斯達克指數仍處於熊市（空頭市場）。

標普500指數止住連3黑跌勢，11大類股全面收紅，科技股漲幅超過5％，表現一馬當先。

科技權值股方面，臉書（Facebook）母公司Meta股價大漲7.9％，微軟（Microsoft）與Google母公司Alphabet漲幅都超過6％。蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon.com）表現不俗，股價分別漲逾4.8％、4.4％。

費城半導體指數強彈5.85％，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅為4.6％。

鮑爾昨天的發言牽動美股走勢。他在布魯金斯研究所（Brookings Institution）就經濟前景、勞動市場變化發表談話時說，政策利率已接近足以壓制通膨的水準，聯準會放慢升息步調是合理作為，12月例會是最快時機點。

不過，鮑爾重申恢復物價穩定仍有一段長路要走，且說聯準會放慢升息步調的重要性遠低於升息循環頂點有多高、限制性貨幣政策將維持多長時間。

鮑爾未透露他預估的升息循環頂點，僅說可能「略高於」聯準會官員9月預測的4.6％，為控制通膨，限制性貨幣政策必須「維持一段時間」。部分投資人預期聯準會明年將在經濟因高利率而陷入困境時開始降息，鮑爾最新說法形同澆了一盆冷水。

美國11月消費者物價指數（CPI）數據預定12月13日出爐，聯準會隔天將公布最新利率決策結果。

勞工部今天公布，美國10月職缺達1033萬個，減幅大於預期，仍遠多於求職者數量。美國第3季國內生產毛額（GDP）折合年率成長2.9％，高於原估的2.6％。兩項數據反映美國經濟底氣仍足，聯準會有持續升息壓制通膨的空間，導致美股早盤走低。

美股連續第2個月收紅，道瓊指數11月漲幅接近5.7％，標普500指數與那斯達克指數同期漲幅分別接近5.4％、4.4％。

不過，美股仍未收復今年多數時間因聯準會積極升息而回檔的失土。標普500指數年初以來下挫14.4％，朝2008年以來最差全年表現邁進；那斯達克指數因科技股對利率變化特別敏感，年初以來跌幅達26.7％。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。