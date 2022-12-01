英國《金融時報》：中國威脅與日俱增，北約9月首度召開專門會議討論台灣關鍵地位
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英國《金融時報》報導，美國退將、前北約盟軍最高指揮官史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）表示：「北約首度討論台灣地位及其民主政府，以及台灣在全球晶片生產方面的關鍵角色，這值得注意、具有特殊意義。」
（中央社）隨著中國加強施壓台灣，消息人士披露，北大西洋公約組織（NATO）9月在主要政治決策機構北大西洋理事會（North Atlantic Council）召集下，首度為了台灣舉行專門會議。
北約今（2022）年6月公布的戰略，首度形容中國對30國組成的北約是一種挑戰。而在北約召開專門會議前，北京當局8月剛發起大規模軍演，以回應美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。
英國《金融時報》報導，美國退將、前北約盟軍最高指揮官史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）表示：「北約首度討論台灣地位及其民主政府，以及台灣在全球晶片生產方面的關鍵角色，這值得注意、具有特殊意義。」
一名熟知9月會議的消息人士說，各國駐北約大使們討論了最新情報，內容關於台灣面臨的威脅，以及台海衝突可能帶給北約成員國的影響。
消息人士表示：「我們並未討論如果發生軍事行動，北約將扮演何種角色，而是討論軍事行動可能為歐洲－大西洋地區安全造成的多種衝擊，以及對北約更廣泛層面的影響。」
與會人士也討論了北約應該如何讓北京知道軍事行動的潛在後果，在俄羅斯入侵烏克蘭後，這種討論的重要性已然提升。
隨著外界日益憂心中國國家主席習近平可能下令對台動武，美國已敦促歐洲等地盟邦更重視台灣面臨的威脅。為此，美國國務院最近跟盟邦分享一份經濟分析，內容提到中國若封鎖台灣，可能使全球經濟一年損失2.5兆美元。
一名歐洲聯盟（EU）高官說：「若說我們有針對哪個議題裡裡外外、徹頭徹尾地討論，那個議題就是台灣和可能發生的情境，還有基本上覺得會發生什麼事。」
北約成員國外長正齊聚羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest），他們表示，今天會討論來自中國的「挑戰」。
一名熟知美國與北約盟邦討論過程的消息人士則認為，重要的是，不要高估北約在台海衝突會採取的行動。
他說：「台海一旦發生衝突，對北約而言最重要的影響可能是，如果美國必須把若干資產調派到印太地區，歐洲軍隊可能得回補美軍在北大西洋的資產。北約不太可能直接捲入台灣危機或戰爭。」
儘管若干國家不願採取更強硬的立場，理由是跟中國有貿易關係，或是無意轉移對烏克蘭的注意力，美國仍很高興歐洲開始更認真看待相關議題。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）29日表示，北約就烏克蘭戰爭和中國挑戰所展現出的「基本原則」是，「我們一起行動、團結行事。這是北約最大的優勢。」
北約未立即回應置評請求，白宮則拒絕評論。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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