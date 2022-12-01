12/1起戶外免戴口罩QA一次看：到外面用餐、等公車、搭乘雙鐵要戴嗎？

12/1起戶外免戴口罩，車站、演唱會等7情境QA一次看

（中央社）今（1）日起取消戶外全程佩戴口罩，但什麼時機可不戴口罩，很多人還是「霧煞煞」，《中央社》整理7大情境QA，在戶外車站等車、參加室外演唱會、大樓中庭等是否需戴口罩，解答一次看。

Q：在室外型大眾交通運輸站點，如士林捷運站高架月台、台中烏日高鐵站高架月台、台鐵室外月台等，要戴口罩嗎？

捷運站不論是室內型封閉站點或戶外型月台，只要進站就必須全程佩戴口罩，直到出站到戶外才可以免戴口罩。

據台灣高鐵新聞稿內容，旅客需遵守COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）相關防疫規定，自進入車站大廳、乘車至出站，應自備口罩並全程戴著。

台鐵表示，旅客進入車站室內空間及付費區（含月台及車廂）均須佩戴口罩。如能與不特定對象保持安全社交距離或對方有戴口罩的情況下，飲食期間可暫時取下口 罩，但應避免交談，飲食完畢後仍須佩戴。

Q：等公車是否需要戴口罩？

在戶外站牌等公車不用戴口罩，但上車後就必須全程佩戴，仍建議體質敏感、有慢性病或發燒呼吸道症狀的民眾，於人潮密集區可戴口罩。

Q：露營帳篷內算是需要戴口罩的室內空間嗎？

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾說明，室內的定義為有屋頂、四面有牆壁等阻隔物的建築物內部空間，由於帳篷或營帳有一面敞開，就不會認定為室內空間，可以不用戴口罩。

Q：在社區型大樓中庭需要戴口罩嗎？

社區型大樓中庭不符合有屋頂、四面有牆壁等阻隔物定義，並不屬於室內空間，因此是以不用戴口罩為原則，但若大樓管委會有較嚴格的內部口罩規定，住戶仍須遵守。

Q：到外面用餐時，哪些環節不用戴口罩？

民眾在餐廳或用餐地點外的戶外空間候位時，或是餐廳戶外用餐空間吃飯、交談，都可以不用佩戴口罩，但若人潮較密集時，仍可選擇戴口罩。

於餐廳室內用餐空間時，在點餐至餐點上桌前，都必須佩戴口罩，只有在吃飯過程不用戴口罩，但如果在吃飯過程中，需要離開座位時，還是必須將口罩戴起來。

若在吃飯過程中，有唱歌需求，也可以不用戴口罩。另外，餐飲場所也取消不得逐桌敬酒的規定。

Q：在學校教室裡，什麼時候可以不戴口罩？

致詞、演講、講課、拍攝個人或團體照，以及進行運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類課程及教學活動等，可以不戴口罩，但上述室內可免戴口罩的課程開始前及結束後，仍須佩戴口罩。

Q：戶外演唱會需要戴口罩嗎？

雖然戶外取消全程佩戴口罩規定，但一般大型戶外活動，如演唱會等，仍須依主辦方規定。

至於歲末跨年大型室外活動的口罩等防疫規定，將視疫情變化另行研擬，預計再觀察1到2週後說明。

Photo Credit: 中央社 國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心已宣布將放寬口罩規定，自12月1日起實施第一階段鬆綁，民眾於戶外將不用全程戴口罩。

過年後再開放室內免戴口罩？張上淳：這樣最安全

（中央社）今天起取消戶外全程佩戴口罩，第2階段室內解除口罩規定時程受關注。行政院首席防疫顧問張上淳昨天說，以防疫立場分析，過年後開放最安全，避免難與其他冬季呼吸道疾病區分。

根據中央流行疫情指揮中心規劃，若戶外口罩鬆綁對國內COVID-19疫情影響小，即可開啟第2階段口罩鬆綁，未來將朝正面表列「一定要戴的場所」為方向，比如醫療院所、長照機構、密閉大眾交通運輸工具等需要佩戴，其他地點都可以不強制戴口罩。

張上淳出席衛生福利部疾病管制署舉辦的2022世界愛滋病日記者會，會後接受媒體聯訪時被問及國內防疫下一步規劃，他說，國內本土疫情谷底期後，個案數再上升是可預期的，畢竟國境已經開放，勢必會出現入境者帶著新興變異株病毒，在社區中造成流行。

但張上淳認為，即使本土疫情再次上升，單日新增個案數最高峰也不會像過去BA.2或BA.5疫情，雖然真實狀況仍須視民眾自主防疫強度而定，半未來疫情波峰應該會比前兩次疫情低，預估最高峰大約僅會出現單日新增4萬例以下。

張上淳說，放寬口罩規定後，對於所有透過飛沫傳播的傳染疾病風險都會增加，不僅是影響COVID-19，尤其過去幾年許多種傳染病沒有流行，若出現大量呼吸道症狀患者，許多呼吸道疾病與COVID-19症狀難以區分，對醫療機構會造成較大負擔，對整體防疫是不利的。

有媒體問到，是否得等到過年後才有機會開放室內免戴口罩。張上淳說，站在防疫立場，這樣是最安心、安全的，但仍需要觀察今天戶外取消戴口罩之後，對國內疫情的影響，如果沒有出現太大變化，就可以開始考慮有條件取消室內全程戴口罩。

至於各界關注COVID-19從第5類法定傳染病改為第4類的時機，張上淳說，目前專家會議尚未正式討論，但COVID-19未來勢必逐漸流感化，下一階段考慮改變通報定義，改為掌握重症及高風險確診者即可。

Photo Credit: 中央社 中央流行疫 情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳

本土疫情趨緩，薛瑞元：防疫重心轉監測中國

（中央社）國內COVID-19降溫，中央流行疫情指揮中心日前宣布12月1日起戶外活動取消全程佩戴口罩規定，室內唱歌也開放免戴口罩。另外，原先規定宴席不得逐桌敬酒敬茶，12月1日起同步取消。

衛福部部長薛瑞元昨天下午出席活動致詞指出，COVID-19疫情肆虐台灣將近3年，已經來到隧道的盡頭，看得到陽光了，所以今天才能有機會齊聚在此。

就整個疫情而言，薛瑞元表示，衛生福利部將會很快速地把一些管制鬆綁，讓民眾慢慢回到正常生活。

不過，薛瑞元強調有件事情仍然要注意，就是中國疫情狀況；中國疫情有點複雜，且最近在管制措施上也引起人民不滿。

薛瑞元進一步指出，再來就是過年，將會有從中國返鄉的台商，因此接下來會把很大一部分防疫重心，放在監測中國方面相關演變，希望不要讓台灣疫情再有一波變動。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航