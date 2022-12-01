12/1起戶外免戴口罩QA一次看：到外面用餐、等公車、搭乘雙鐵要戴嗎？
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今日起全台取消戶外全程佩戴口罩，第2階段室內解除口罩規定時程受關注。行政院首席防疫顧問張上淳昨天說，以防疫立場分析，過年後開放最安全，避免難與其他冬季呼吸道疾病區分。
12/1起戶外免戴口罩，車站、演唱會等7情境QA一次看
（中央社）今（1）日起取消戶外全程佩戴口罩，但什麼時機可不戴口罩，很多人還是「霧煞煞」，《中央社》整理7大情境QA，在戶外車站等車、參加室外演唱會、大樓中庭等是否需戴口罩，解答一次看。
- Q：在室外型大眾交通運輸站點，如士林捷運站高架月台、台中烏日高鐵站高架月台、台鐵室外月台等，要戴口罩嗎？
捷運站不論是室內型封閉站點或戶外型月台，只要進站就必須全程佩戴口罩，直到出站到戶外才可以免戴口罩。
據台灣高鐵新聞稿內容，旅客需遵守COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）相關防疫規定，自進入車站大廳、乘車至出站，應自備口罩並全程戴著。
台鐵表示，旅客進入車站室內空間及付費區（含月台及車廂）均須佩戴口罩。如能與不特定對象保持安全社交距離或對方有戴口罩的情況下，飲食期間可暫時取下口 罩，但應避免交談，飲食完畢後仍須佩戴。
- Q：等公車是否需要戴口罩？
在戶外站牌等公車不用戴口罩，但上車後就必須全程佩戴，仍建議體質敏感、有慢性病或發燒呼吸道症狀的民眾，於人潮密集區可戴口罩。
- Q：露營帳篷內算是需要戴口罩的室內空間嗎？
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾說明，室內的定義為有屋頂、四面有牆壁等阻隔物的建築物內部空間，由於帳篷或營帳有一面敞開，就不會認定為室內空間，可以不用戴口罩。
- Q：在社區型大樓中庭需要戴口罩嗎？
社區型大樓中庭不符合有屋頂、四面有牆壁等阻隔物定義，並不屬於室內空間，因此是以不用戴口罩為原則，但若大樓管委會有較嚴格的內部口罩規定，住戶仍須遵守。
- Q：到外面用餐時，哪些環節不用戴口罩？
民眾在餐廳或用餐地點外的戶外空間候位時，或是餐廳戶外用餐空間吃飯、交談，都可以不用佩戴口罩，但若人潮較密集時，仍可選擇戴口罩。
於餐廳室內用餐空間時，在點餐至餐點上桌前，都必須佩戴口罩，只有在吃飯過程不用戴口罩，但如果在吃飯過程中，需要離開座位時，還是必須將口罩戴起來。
若在吃飯過程中，有唱歌需求，也可以不用戴口罩。另外，餐飲場所也取消不得逐桌敬酒的規定。
- Q：在學校教室裡，什麼時候可以不戴口罩？
致詞、演講、講課、拍攝個人或團體照，以及進行運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類課程及教學活動等，可以不戴口罩，但上述室內可免戴口罩的課程開始前及結束後，仍須佩戴口罩。
- Q：戶外演唱會需要戴口罩嗎？
雖然戶外取消全程佩戴口罩規定，但一般大型戶外活動，如演唱會等，仍須依主辦方規定。
至於歲末跨年大型室外活動的口罩等防疫規定，將視疫情變化另行研擬，預計再觀察1到2週後說明。
過年後再開放室內免戴口罩？張上淳：這樣最安全
（中央社）今天起取消戶外全程佩戴口罩，第2階段室內解除口罩規定時程受關注。行政院首席防疫顧問張上淳昨天說，以防疫立場分析，過年後開放最安全，避免難與其他冬季呼吸道疾病區分。
根據中央流行疫情指揮中心規劃，若戶外口罩鬆綁對國內COVID-19疫情影響小，即可開啟第2階段口罩鬆綁，未來將朝正面表列「一定要戴的場所」為方向，比如醫療院所、長照機構、密閉大眾交通運輸工具等需要佩戴，其他地點都可以不強制戴口罩。
張上淳出席衛生福利部疾病管制署舉辦的2022世界愛滋病日記者會，會後接受媒體聯訪時被問及國內防疫下一步規劃，他說，國內本土疫情谷底期後，個案數再上升是可預期的，畢竟國境已經開放，勢必會出現入境者帶著新興變異株病毒，在社區中造成流行。
但張上淳認為，即使本土疫情再次上升，單日新增個案數最高峰也不會像過去BA.2或BA.5疫情，雖然真實狀況仍須視民眾自主防疫強度而定，半未來疫情波峰應該會比前兩次疫情低，預估最高峰大約僅會出現單日新增4萬例以下。
張上淳說，放寬口罩規定後，對於所有透過飛沫傳播的傳染疾病風險都會增加，不僅是影響COVID-19，尤其過去幾年許多種傳染病沒有流行，若出現大量呼吸道症狀患者，許多呼吸道疾病與COVID-19症狀難以區分，對醫療機構會造成較大負擔，對整體防疫是不利的。
有媒體問到，是否得等到過年後才有機會開放室內免戴口罩。張上淳說，站在防疫立場，這樣是最安心、安全的，但仍需要觀察今天戶外取消戴口罩之後，對國內疫情的影響，如果沒有出現太大變化，就可以開始考慮有條件取消室內全程戴口罩。
至於各界關注COVID-19從第5類法定傳染病改為第4類的時機，張上淳說，目前專家會議尚未正式討論，但COVID-19未來勢必逐漸流感化，下一階段考慮改變通報定義，改為掌握重症及高風險確診者即可。
本土疫情趨緩，薛瑞元：防疫重心轉監測中國
（中央社）國內COVID-19降溫，中央流行疫情指揮中心日前宣布12月1日起戶外活動取消全程佩戴口罩規定，室內唱歌也開放免戴口罩。另外，原先規定宴席不得逐桌敬酒敬茶，12月1日起同步取消。
衛福部部長薛瑞元昨天下午出席活動致詞指出，COVID-19疫情肆虐台灣將近3年，已經來到隧道的盡頭，看得到陽光了，所以今天才能有機會齊聚在此。
就整個疫情而言，薛瑞元表示，衛生福利部將會很快速地把一些管制鬆綁，讓民眾慢慢回到正常生活。
不過，薛瑞元強調有件事情仍然要注意，就是中國疫情狀況；中國疫情有點複雜，且最近在管制措施上也引起人民不滿。
薛瑞元進一步指出，再來就是過年，將會有從中國返鄉的台商，因此接下來會把很大一部分防疫重心，放在監測中國方面相關演變，希望不要讓台灣疫情再有一波變動。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
我們想讓你知道的是
老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
為他人也為自己！一起加入支持伊甸老人照顧服務計畫行列
當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
而你的一分心力，也可以讓更多長照家庭減輕壓力，現在就支持伊甸基金會的老人照顧服務計畫，讓更多需要幫助的人取得所需資源，也讓愛能擺脫沈重，保留最美好的記憶。就讓我們在超高齡社會將到來的前夕，一起為老人照顧做好更充足的準備。