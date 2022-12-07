聯合國生物多樣性大會（COP15）和剛結束的COP27有何區別？為什麼在加拿大舉行，主席國卻是中國？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 科學家們正在制定計劃，希望能修復正在衰退的海洋生態系統。

即將於12月份召開的聯合國生物多樣性大會（COP15），對拯救我們的大自然有多重要？為什麼這次會議在加拿大舉辦但主席國是中國？它和氣候變遷會議（COP27）有什麼關聯和區別？

12月7日至19日，約195個國家將在加拿大蒙特婁舉行會議，希望達成一項具有里程碑意義的國際保護自然協議。

英國政府資助的自然保護機構「自然英格蘭」的主席表示，各國必須共同努力，商定一個野心勃勃的計劃。

托尼．朱尼柏說：「這不僅僅是為了拯救稀有物種。這是關於維持人類最終依賴的生命網絡，包括食物，水，健康和氣候調節。」

他說，COP15會議是阻止和扭轉自然衰退的「最佳和最後機會」。

在姍姍來遲的這次國際談判之前，自然英格蘭和英國其他政府機構在倫敦皇家學會的一次活動中，提出了他們修復大自然的願景。

英國國際自然事務部長本仰勳爵說，健康的自然環境是「健康的氣候，安全和清潔的水供應，以及有適應性的糧食供應的基石」。

生物多樣性公約

最早的《聯合國生物多樣性》是1995年在巴西的地球峰會上達成的。已有195個國家和歐盟加入了《公約》，而美國是唯一一個尚未批准它的聯合國成員國。

生物多樣性是指地球上所有不同的生物，以及它們如何在微妙的生命網絡中適應共存。新的《全球生物多樣性框架協議》被視為相當於自然領域中的《巴黎氣候協議》。《巴黎氣候協議》是一項國際條約，各國承諾限制全球氣溫上升。

生物多樣性峰會的一些主要目標包括：

到2030年將地球上30％的土地和海洋轉變為保護區；

確保到2050年實現「與自然和諧相處的共同願景」；

取消數十億美元破壞環境的政府補貼，恢復退化的生態系統。

對蒙特婁會議的期待

此次峰會是在埃及舉行的聯合國氣候大會COP27被視為結果令人失望之後舉行的。

雖然野生動物慈善機構世界自然基金會（WWF），歡迎在COP27的最終協議中建立的氣候變遷造成的損失和損害基金，但它表示，未能同意採取更野心勃勃的減排行動，意味著「將全球變暖限制在1.5°C的目標正在悄悄喪失，將給世界帶來災難性後果」。

世界自然基金會氣候政策負責人費爾南達．卡瓦洛博士在氣候會議上對《英國廣播公司》說：「我們必須記住，氣候危機和生物多樣性危機，是我們這個時代的決定性危機。」

她補充說，如果不解決這些問題，「我們未來可能沒有一個星球可以生存」。

遲到的全球自然保護

英國政府已承諾到2030年保護30％的陸地和海洋。

而根據野生動物信託基金會的數據，迄今為止進展甚微。到2022年，只有3％的陸地和8％的海洋得到有效保護。

英國政府還面臨自然活動家的批評，因為他們錯過了根據英國環境法的要求設定自然保護目標的最後期限。

由於疫情造成了一再延誤，在蒙特婁舉行的COP15會議比原計劃晚了3年。

這使得整個世界在未來10年中，難以制定目標來阻止物種滅絕和扭轉全球自然環境的喪失。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 物種棲息地喪失是對自然的最大威脅之一

中國的防疫限制

COP15原計劃於2020年10月在中國昆明舉行，但由於2020年COVID-19疫情爆發和中國嚴格的防疫限制，導致無法舉行線下會議，這次會議被迫推遲了4次。

為了維持COP15的勢頭，2021年10月第一階段會議以線上會議為主的形式在中國昆明正式召開，並且各方在此次會議上通過了不具約束力的《昆明宣言》。

由於中國仍在實行疫情防控措施，《生物多樣性公約》秘書處於2022年6月宣佈，COP15的主要部分將於2022年12月轉往加拿大蒙特婁舉行，但中國仍將是這次會議的正式主席國。

中國生態環境部部長黃潤秋將主持這次大會。

這將是中國首次主導有關環境的聯合國重大政府間談判，中國政府是否能夠以主席國的地位創造性地將其他國家團結在一起，共同達成一項野心勃勃的協議，值得關注。

COP15與COP27的聯繫和區別

雖然生物多樣性和氣候變遷有著千絲萬縷的聯繫，需要共同解決，但COP15將側重於阻止生物多樣性喪失的戰略，而COP27則側重於提高將全球變暖限制在2度以下和減緩氣候變遷的雄心。

聯合國氣候變遷談判的明確目標使其更容易為公眾所關注。世界各國都需要提高對生物多樣性危機的認識，使其具有類似的關注度。

大自然是實現淨零排放的關鍵，它將為我們提供解決方案，以應對氣候變遷帶來的挑戰，包括乾旱、土地使用、糧食安全等等。

在保護生態環境問題上，COP15同樣存在著全球南北差距和重大分歧。許多發展中國家希望富裕的發達國家提供更多資金來促進這方面的保護。

制定和報告各個國家的目標，以及如何監測實施都是需要談判確定的重重挑戰。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航