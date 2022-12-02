2022/12/02,
中國

江澤民逝世：中國未來很長一段時間，暫時不會出現第二個網紅領導人了

江澤民逝世：中國未來很長一段時間，暫時不會出現第二個網紅領導人了
Photo Credit: Getty Images / BBC News

我們想讓你知道的是

在習近平時代，伴隨習近平的鐵腕與集權手段不斷加強，年邁的江澤民也愈加低調。但在網路世界上，他卻成為一個新的文化現象的象徵——「膜蛤文化」。他的粗邊方片大眼睛、腰帶提到肚臍以上、以及大肚腩的外貌特點曾被批評者嘲諷為「蛤蟆」，但在中國年輕人中間，卻引發「膜蛤」現象。

中國前國家主席江澤民因患白血病合併多個內臟器官功能衰竭，搶救無效，今（2022）年11月30日12時13分在上海去世，享年96歲。

中國官方媒體新華社在11月30日公布了江澤民去世的消息。自不再擔任公職以來，他的健康狀況一直是公眾關注的焦點，屢屢有關於他病重、病危甚至去世的消息傳出，而他每一次公開露面時的狀態也會被媒體及公眾仔細審視。

在10月舉行的中共第二十次全國代表大會，江澤民並沒有如過往數屆般露面，當時已再度引起外界關注他的健康狀況。

他生前是除習近平外當今中國最重要的政治人物。1989年鄧小平以他來代替「六四」事件中被迫下台的中共總書記趙紫陽之後，在他治下中共不斷加強對權力的控制，而工程師出身的他也逐漸擁有了左右中國政局的能力。即便他在2004年已卸下官職，但影響力仍絕對不容小覷。

雖然每位中國領袖都有自己的風格，但江澤民絕對是其中獨特的一人。他個性十足，掌握英語、俄語等多門語言，樂於炫耀自己的音樂造詣，也不介意偶爾袒露「真性情」。他曾在訪問美國時自信唱起京劇、彈奏吉他，與知名美國記者用英文「談笑風生」，也曾勃然面斥香港記者「太天真」。

作為中國領導人，他指導中國走過了一系列具有歷史意義的重大變化。在位期間中國從一個落後的國家轉變為世界上經濟增長速度最快的國家，同西方的關係也大為改善。

他推動中美關係走出「天安門」鎮壓後的低潮，帶領中國加入世界貿易組織，深化市場改革，開啟了「中國速度」的經濟騰飛，見證了香港與澳門的主權自西方國家移交至中共政府。

江澤民主要是一位改良者，而非改革者，他的主要目標是通過一系列的經濟改革確保中國共產黨未來的前途。他的批評者認為，他只注重經濟發展，忽視政治改革，且過於注重個人形象。在他任內，他加強了中共政權對軍隊的控制，鐵腕鎮壓法輪功，對台灣立場強硬。

江澤民最近一次在公眾前亮相是在2019年10月中共建政70週年閲兵儀式上，當時他看上去已經有些虛弱。當天在兩人的攙扶下與習近平、胡錦濤一同緩緩走到天安門城樓二層的前排就位。在數十分鐘的活動過程中，他大都戴著墨鏡，坐在為他專門設置的椅子上，與從樓下走過的受閲部隊及遊行群眾幾乎沒有互動。當抬著他的大幅肖像及象徵他政治思想的「三個代表」標語方陣走過時，他也未做任何反應。

這距離他登上中共第三代領導集體的核心位置正好30年。1989年夏天，中共派出軍隊鎮壓在天安門廣場聚集的請願學生，力主政治改良的時任中共總書記趙紫陽因反對鄧小平的指示被迫下台，而當時擔任上海市委書記的江澤民則被鄧小平選中，一躍成為中國共產黨名義上的最高領導人。

之後的三十年間，他從一個不被外界看好的過渡總書記，一步步逐漸掌握了軍事、政治、人事等各項權力，成為鄧小平逝世後中國最有權力的人。

江澤民夫婦與小布什夫婦

Photo Credit: Getty Images / BBC News

江澤民夫婦與美國前總統小布希夫婦。

從工程師到權力之巔

1926年，江澤民出生於中華民國政府管制下的江蘇揚州。13歲時，他的叔父、中共地下黨員江上青遭逢意外去世，膝下無子，江澤民的父親將他過繼給江上青遺孀吳月卿。無獨有偶，1946年，在國民黨與共產黨在中國大陸交戰之際，就讀於上海交通大學電機工程系的江澤民也選擇加入中國共產黨。

參加工作後的初期，江澤民有很長一段時間在國外生活，曾在莫斯科的一所汽車製造廠受訓，以及在羅馬尼亞從事外交工作。在受到江澤民認可的傳記《他改變了中國——江澤民傳》中，作者羅伯特·勞倫斯·庫恩稱，江澤民的國際視野在這一時期開始形成。

在他接任中共中央最高職位之前，他從未有過處理全國事務的經歷。上世紀80年代，江澤民成為中國電子工業部長，隨後升任中共上海市委書記。無論是擔任技術官僚還是主政上海期間，江澤民的工作均未引起過太多注意，他自己也沒有顯露更多在政治野心。在《江澤民傳》中，江澤民好友沈永年透露江曾計劃退休後回到母校上海交大擔任教授職位，回歸學界。

而推動他進入權力中心的，是中共歷史上的重要轉折點——「六四」事件。正當在北京的中國領導人為如何處理學生示威者佔領天安門廣場而商討對策之際，江澤民已經在上海平息了類似的抗議。

他關閉了一家他認為會煽動抗議的報紙，並且在對學生發表講話時用英文背誦（美國前總統）林肯的葛底斯堡演說（又譯蓋茨堡演說），令學生們感到驚訝。這種在不動用武力的情況下平息示威的處理手法，給當時的中國最高領導人鄧小平留下了深刻印象。

「六四」鎮壓後，鄧小平處在中共內部的派系爭鬥中，最終，他選擇同強硬派站在一起，清洗了自由派，並任命江澤民為黨的總書記，事實上確定了他的接班人地位。

「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之，」據稱，江澤民在接受這項改變他一生的人事安排時，說下了這樣的話。

上任伊始，外界對他的政治生涯前景並不看好。上海的一些人把他稱為「花瓶」，花架子太多，沒實際內容。許多人認為他僅僅是一個過渡性人物。

還有一些中國問題觀察家對他評頭品足，出言刻薄。他的大眼鏡、執拗的性格、以及把褲子幾乎提到胸前的獨特裝束，都成為關注的焦點。許多人試圖把他描繪成一個呆板的官僚。


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