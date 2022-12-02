國民黨徵召王鴻薇參戰台北市立委補選對決吳怡農，王：對選民非常抱歉，已做好遍體鱗傷的準備

前國民黨立委蔣萬安當選台北市長，台北市第三選舉區（中山、北松山）將進行立委補選，並於11月28日至12月2日受理候選人登記申請。民進黨確定由吳怡農參戰，國民黨原本婉拒參選的王鴻薇今天確定接受黨中央徵召，確定投入補選，她也透露內心糾結喊話「請選民原諒我」。

國民黨文傳會主委洪孟楷今天早上指出，王鴻薇不論是在對比民調、互比民調，都展現出極佳優勢，在時間緊迫之下，由黨主席朱立倫親自徵詢，感謝王鴻薇以大局為重投入立委補選。王鴻薇的選區都在台北市，沒有離開的問題，只有責任更加重大的承擔，為選區與選民付出，可以跟市長當選人蔣萬安搭配，蔣萬安也會全力支持王鴻薇。

王鴻薇：對選民非常抱歉，已做好遍體鱗傷的準備

由於王鴻薇才剛選上議員還未就職，被不少人批評是「落跑」，王鴻薇今日上午接受《千秋萬事》廣播節目專訪，也親自證實接受黨中央徵召，並談到決定投入補選的心路歷程。王鴻薇表示，自己12月25日還是會去報到議員，她提到自己原本心裡有些坎過不去，不過主席朱立倫就勸進，表示「這席立委指標意義更重要」。

王鴻薇透露「自己之前真的非常糾結，到底要怎麼交代得過去」，表示自己的團隊也全都反對她投入補選，不過她強調自己既然決定承擔，會期待取得所有選民的諒解、原諒、支持，直言「真的覺得非常抱歉」，更稱自己已經做好會遍體鱗傷的準備。

王鴻薇從政之前為新聞記者，2006年起以新黨籍與中國國民黨擔任台北市議員至今，2017年起亦任中國國民黨文化傳播委員會副主委。

事實上這不是王鴻薇第一次有意參選立委，2006年王鴻薇加入新黨，代表新黨在2006年當選台北市議員並連任。任職議員期間，2011年原有意代表新黨挑戰國民黨立委羅淑蕾，但未獲提名而退選支持，轉戰新黨不分區第2名落選，羅淑蕾後來以北市最高票當選連任。

2013年，王鴻薇退出新黨並轉投國民黨，於2014年起改代表國民黨參選市議員。2015年參與同選區的立委預選，在時任立委羅淑蕾在內的三位競爭者中敬陪末座而未參與初選，後來蔣萬安於初選出線並當選。2018年市議員改選，王鴻薇以第一高票再度連任議員。2019年再次參與台北第七選區（信義區）立委初選，但敗給挑戰五連霸的費鴻泰，費以些微差距連任。王鴻薇則繼續當台北市議員。

王鴻薇在今年的地方選戰中，是最早出來指控林智堅論文抄襲者，後來引發後續延燒，林智堅兩篇碩士論文都遭到學校審查後撤銷學位，林智堅也退出出桃園市長選舉。選後不少分析指出，林智堅論文的爭議，對民進黨整體選情造成重大影響，而王鴻薇則被視為藍營本次立下大功的有力戰將。

蔣萬安、徐巧芯力挺：不是她還有誰能贏

蔣萬安在臉書上表示，王鴻薇是超強戰友、也是捍衛民主的戰將；她在議員的角色上不僅服務勤快，更是一人戰全黨，屢屢揭發民進黨弊端，充分發揮了民代監督揭弊的天職。蔣萬安強調，她是我心中最適合接替我進入立法院服務的人選，他知道她現在剛高票連任，內心一定很掙扎，很擔心外界的眼光；如果她懂得算計，大可等到半年後再投入2024立委選舉，任期更長，還能夠充分準備。

如今，她願意不計毀譽為民承擔，只為了避免有疑慮的陣營死灰復燃；「請市民朋友答應我，大家一起給她體諒跟祝福，並且全力將她送進立法院！」

徐巧芯1日深夜在臉書指出，王鴻薇的天人交戰，同樣身為剛連任的議員，她完全可以理解，如果只有「自我」，她大可以一走了之的拒絕，但為了國民黨的大局，她做了艱難卻重要的決定。「如果不是她，我不覺得有任何人能贏。」

徐巧芯表示，王鴻薇已有多屆議員經歷，且經過此次選舉，她證明了自己已具備立委的資格和實力，再加上她的戶籍本來就是在北松山，在既有的基礎上服務更多人，並沒有什麼問題。國民黨上下應全力支持，王鴻薇若能選上，可以發揮即戰力質詢行政院長蘇貞昌、可以揭露更多的弊案，對眾人想下架民進黨的目標只有利而無害。

王鴻薇、徐巧芯在此次九合一競選期間可謂分頭揭弊、打網軍，頗有較勁意味。但兩人在松山信義可謂是良性競爭，除票數衝高當選外，藍營該區5席市議員候選人更是全壘打。

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核稿編輯：翁世航