在位期間與李登輝多次過招，江澤民過世「上海幫」式微，中國政壇唯有「習核心」

江澤民過世上海幫式微，中國政壇唯有習核心

（中央社）江澤民是中共繼毛澤東、鄧小平之後的第三代領導人，他11月30日過世標誌了中國政壇如今唯有「習核心」；而江澤民羽翼下曾經權傾一時的「上海幫」，則告徹底衰微。

江澤民自1989年6月24日到2002年11月15日擔任中共總書記，至2003年3月卸下國家主席職務。但直到2004年9月及2005年3月，才先後卸下中共中央軍事委員會及中央軍事委員會主席，執掌黨、政、軍長達15年。

江澤民任內發生過的主要事件包括：1993年兩岸分治後首次官方級會晤的「辜汪（辜振甫及汪道涵）會談」；1997年與1999年的香港、澳門主權移交；1999年美軍轟炸大陸駐南斯拉夫大使館並造成3名中國人死亡；2001年中美南海撞機導致大陸1架軍機墜毀且飛行員死亡等影響兩岸三地及中美關係的大事件。

此外，1999年4月25日，有約1萬名法輪功學員在北京中南海附近靜坐抗議，震動中共中央。當年10月，江澤民接受法國《費加洛報》採訪時說，法輪功是「危害社會和人民的邪教」，當局並對法輪功學員展開逮捕，引發外界對相關人權議題的關注。

同樣在江澤民任內，中國2001年12月加入世界貿易組織（WTO），大幅提升中方在全球經貿鏈的角色，也提供國內經濟高速成長的動力。

有中國地方官員總結江澤民的主政說：「國內評價比海外好，現在有不少懷念他的聲音」。許多中國年輕人形成崇拜江澤民的網路次文化，稱之為「膜蛤」文化，原本有惡搞取笑他戴上眼鏡後像蛤蟆之意，但分析指出，這種崇拜也隱含了對當前執政者的不滿。

江澤民是江蘇揚州人，但與上海關係深厚，他1947年畢業於上海交通大學電機系，職業生涯從上海開始，且一路受到曾任上海市長的汪道涵提拔舉薦，1985年任上海市長、1987年任中共上海市委書記，退休後也常居上海。

江澤民對中國政壇的影響，是在擔任國家領導人期間，提拔一些出身中共上海市委、上海市政府的領導，至中共中央和中央政府擔任高層職務，這些依附的人馬被稱為「上海幫」或「江派」；即使在他卸下國家領導人職務後，胡錦濤執政期間，江澤民的影響力仍在。

所謂上海幫，外界認為包括：前中共政治局常委吳邦國、前大陸國家副主席曾慶紅、已故大陸國務院副總理黃菊、前中共政治局委員陳良宇、現任中共中央政治局常委韓正等人。

2008年9月，作為上海幫重要成員的陳良宇，因上海市委書記任內作為，被依受賄罪和濫用職權罪被處有期徒刑18年，上海幫的力量受到打擊。

習近平2012年底上台後，逐步鞏固自己的地位，大力肅貪反腐，在黨政軍和經濟領域盤根錯節的江派勢力因而逐漸式微。2016年10月，中共18屆六中全會更首次提出「以習近平同志為核心的黨中央」的說法。

在整肅貪腐中，已故的前中共中央軍事委員會副主席徐才厚2014年落馬，前中共政治局常委周永康2015年被判處無期徒刑，前中共中央軍事委員會副主席郭伯雄2016年被判處無期徒刑；他們3人都被認為是以江澤民為靠山，屬上海幫重要成員。

隨著政壇老人的去職過世，研究中共人事的政治大學國際關係研究中心主任寇健文指出，韓正是上海幫的少數倖存者。

不過，韓正擔任上海市長時，曾與2007年3月接任中共上海市委書記的習近平共事，是習近平熟悉的人士，韓正當時也表現出高度擁護中央政策。2022年中共20大上，68歲的韓正已經不再擔任中共政治局常委。7名常委，除了破例進入第3任期的習近平外，其餘6人都是「習家軍」。

如今，江澤民過世，上海幫的象徵性存在也消逝，可以確定的是，「習核心」將是未來至少10年中共最受矚目的派系力量。

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李登輝與江澤民多次過招，18套劇本因應台海飛彈危機

（中央社）中國前領導人江澤民30日過世，他在位期間正是前總統李登輝執政時期，從江八點與李六條，到1996年對岸飛彈試射引發台海危機，李前總統以「18套劇本」回應，雙方多次過招。

新加坡已故開國總理李光耀在2011年出版的《我一生的挑戰：新加坡雙語之路》書中透露，時任總統李登輝1994年5月在新加坡停留時，曾要求時任總理吳作棟代他向江澤民提出，由兩岸及新加坡聯合成立國際船運公司，負責處理兩岸貿易。

李光耀在書中指出，他於當年10月訪問中國，與江討論這議題時，江沒有接受，還對李十分不滿。

原來當年4月，李登輝接受日本小說家司馬遼太郎訪問時，將自己比喻成為聖經當中帶領以色列人離開埃及的摩西，將人民帶到許諾之地。這讓江非常生氣，情緒激動、滔滔不絕地斥責李。

數月後，江澤民以「江八點」為兩岸開球，李登輝則以「李六條」反手回應。

當時總統尚未民選，李登輝基調仍在「兩岸分治，追求統一」，並數度提及「炎黃子孫、骨肉兄弟」等訴諸民族情感的字眼，並強調「台灣經濟發展要把大陸列為腹地」。

1995年1月30日，時任中國共產黨中央委員會總書記的江澤民發表「為促進祖國統一大業的完成而繼續奮鬥」的講話，提到「堅持一個中國的原則，是實現和平統一的基礎和前提」、「努力實現和平統一，中國人不打中國人」等8項主張，通稱「江八點」。

李登輝於同年4月8日提出「在兩岸分治的現實上追求中國統一」、「兩岸平等參與國際組織，雙方領導人藉此自然見面」的「李六條」，回應「江八點」。