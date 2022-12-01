2022/12/01,
經濟

英國零售商品通膨達7.4％創新高，歐元區11月通膨降溫為17個月來首見

英國零售商品通膨達7.4％創新高，歐元區11月通膨降溫為17個月來首見
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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儘管有跡象顯示價格調漲壓力將在2023年趨緩，英國耶誕節買氣預料將差強人意。為提升買氣，各家零售業者陸續採取多項民生必需品凍漲、提供經濟弱勢族群更多折扣、調升自家員工薪資、擴大優惠商品線等措施刺激買氣。

英國零售商品通膨達7.4％創新高，業者促銷催耶誕買氣

（中央社）根據英國零售商協會今天（當地時間30日）發布的數據，英國零售商品的年通貨膨脹率在11月達7.4％，創2005年開始統計以來新高。隨著耶誕節接近，業者紛祭出部分商品凍漲、擴大實施優惠等手段促銷。

英國零售商協會（British Retail Consortium, BRC）11月統計數據顯示，食品類商品年通膨率為12.4％，非食品類則是4.8％。其中，生鮮食品的年通膨率高達14.3％，創歷史新高；常溫食品的年通膨率則是10.0％，年增長幅度同樣刷新紀錄。

食品類商品價格飛漲，首要衝擊的就是經濟弱勢族群。

零售商協會執行長狄金生（Helen Dickinson）指出，由於價格上漲壓力不斷，今年冬季零售市場前景日益嚴峻。食品價格持續飆升，尤其是肉、蛋、乳製品，主要原因是能源、飼料及運輸成本飆漲。在非食品商品方面，運動休閒器材的價格漲幅較明顯。

狄金生說，儘管有跡象顯示價格調漲壓力將在2023年趨緩，耶誕節買氣預料將差強人意。為提升買氣，各家零售業者陸續採取多項民生必需品凍漲、提供經濟弱勢族群更多折扣、調升自家員工薪資、擴大優惠商品線等措施刺激買氣。

另一方面，英國國家統計局（Office for National Statistics, ONS）的最新數據顯示，計入房屋成本的消費者物價指數（CPIH）今年10月的年增長率達9.6％，主要增長來源為房屋相關服務（電力、天然氣及其他燃料）、食品、非酒精飲品、交通運輸。

未計入房屋成本的消費者物價指數（CPI）今年10月的年增長率則是11.1％。

統計局指出，CPIH是目前最全面的通膨計算方式，納入考量的因素包括市政稅，但無論是CPIH或CPI，能源成本攀升都是數據走高的首要原因。

歐元區11月通膨降溫，CPI年增10％為17個月來首降

歐盟統計局（Eurostat）今天表示，歐元區11月消費者物價指數年增10％，低於10月的10.6％，是17個月來首次下滑。

法新社報導，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭引發能源與食品價格飆漲，促使物價增幅連月刷新歷史紀錄。

分析師原先預期通膨會降溫，但降幅比彭博社（Bloomberg）和金融數據公司FactSet預測的10.4％要來得大。

11月數據將減輕歐洲中央銀行（ECB）進一步升息的壓力，不過歐央總裁拉加德（Christine Lagarde）對於通膨已經封頂表示懷疑。

11月整體通膨降溫的主因為能源價格漲速放緩，但食品與飲料價格還在加速上漲。

歐元區19國之中，現在以西班牙的通膨率最低，來到6.6％，之前表現最佳的法國現為7.1％。

德國與義大利通膨率仍高，但兩者都稍微下降。德國下降0.3個百分點，來到11.3％；義大利減少0.1個百分點，來到12.5％。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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