哥白尼為天下被愚弄的人們開啟視聽，非狂亦非狷，而是真君子也

我們想讓你知道的是
恩師之所以會推崇哥白尼，原因不在於他對人類的影響以及天文學方面的貢獻，他的著眼點反而是放在哥白尼這個人他對真理的堅持，先撇開哥白尼終其一生是如何地效力於天文學的研究以及開發，重點在於他的初發心是為了要破除教會的錯誤觀點及愚民的思想。
至於易學方面，恩師是過了若干年後，贈我一本《邵子易數》，他要我多熟讀，雖然過去恩師也都曾一一概述過，內容不分軒輊，但卻可以得到溫故知新之效……跟隨恩師時間愈久，愈是感受其智出乎爭之睿智，原因是恩師的才智皆是從其人生閱歷中所得，這點是用世俗任何的財富無法取得的，我從恩師的身上獲得另外無比的資產，便是他不止一次地告誡要讀萬卷書，行萬里路，並且要古今、上下、中外、東西兼容並包地讀。
恩師有一回在示範法書如何以氣運筆時，突然間提及畫畫除了天分，也有其道理。你可知道這句話不是從任何的諸子百家所出，而是從明代的畫家董其昌的一本書中所說，可見世間一切技藝、學識皆離不開這個觀念，說著說著，恩師就提及：「我不僅研究本土的天文曆算，五十歲後也研究西洋一切的占星天文之學， 有一個西方的天文學家，我倒是很讚賞的……」後來經過我誠意地叩問之後，竟然恩師所推崇的這位西洋天文家，是我們在學生時代就熟識的哥白尼。
恩師之所以會推崇哥白尼，原因不在於他對人類的影響以及天文學方面的貢獻，他的著眼點反而是放在哥白尼這個人他對真理的堅持，先撇開哥白尼終其一生是如何地效力於天文學的研究以及開發，重點在於他的初發心是為了要破除教會的錯誤觀點及愚民的思想。
這些觀念當然和他去義大利學習天文有直接的關係，環境可以決定一個人的成長，哥白尼在義大利的期間幾乎廢寢忘食，全心投入在研究和觀察，幾乎沒有個人自己任何的時間，關於這點，恩師不止一次地強調，做學問先要有狂熱的心，才會產生執著，執著之後才會專注，專注才會發現真理，一旦發現了真理，你已經在做學問的道路上，這種態度無論研究任何的學問都得如此。
當時的哥白尼便是用這樣子的心態在做實驗，幾乎在每一個夜晚，他都會在他安置的觀察儀上，度過一整個夜晚，常常都從黑夜觀察、研究到天明。特別要注意的是，當時教會的力量是很龐大的，尤其對於新奇的學說和研究，教會通常是會給予許多不合理的限制。
哥白尼他花了極長的時間，去研究他自己的發明理論，最後他原本是要把他所研究的理論公諸於世，但是他知道，時機還不成熟，等待是唯一的出口，否則就前功盡棄。哥白尼卻可以為了未來的人類、天文學的理論，整整把他這套理論埋藏在心中，總共度過了漫長的三十年的歲月，才把他自己發現的理論公行無忌地發表出來，光是這點，就值得令人讚賞，一般人稍有小成，恨不得普天之下所有的人都可以知曉。
哥白尼為了研究這檔事，不知花了多少歲月跟時光，並且要戰戰兢兢地深怕被發現，掖著、藏著當作讓它酸在腸肚中，把自己的思想理論一直深鎖在心中，這種發現所得，其實也是來自於整個國家、社會的氛圍，刺激到了哥白尼奮發研究的精神跟態度，才有日後的「日心說」公諸於世。
之前，他是如何地不顧當時大局的反對，只因為他確信教會所主張的學說是錯誤的，對人是沒有幫助的，他完全是一股力挽狂瀾、義無反顧的態度在做他個人的研究，其它的他完全拋諸腦後。他把畢生所有的積蓄也投注下去，在所不惜，從未顧及自己連一張床的空間都沒有，最後是因為迫不得已，勉強才去當教員，維持僅有的生計，甚至他為了自己的理想跟真理，連他最鍾情喜愛的女子都割捨，目的只有一個，不想傷害這位女子。
試想，任何人換成哥白尼的窘困現實狀態，以他的才學和專精，要獲得名利其實易如反掌，但他不顧自己一生的榮枯，默默無聞地把自己研究所得在他死後留給了後代人，這種心胸氣魄在西方的諸家中極難遭逢，他所發現的學說事實證明影響到整個後世的思想，並且也逆轉一般人對教會的觀感，無形之中也推波助瀾地讓人們知道自由的可貴，否則人們永遠都無翻身之日，並且世世代代都會受到教會的控制，成為刀俎魚肉般受人宰割，哥白尼的功德勝造一切浮屠。
事後經過不少的歲月，當年恩師所說的哥白尼的例子，不止一次在我的腦海中翻攪過，如果設身處地，我是哥白尼的話，我當如何？相信以恩師學識之廣博通達，絕無可能突然間舉出哥白尼之例子為其說項，這便是恩師的善巧慈恩所在，恩師的教化經常是在動靜語默之間流露。
事實上，哥白尼當時所發現的日心之說如果一旦提出，那將顛覆以往所有的學說，非但如此，長久以來人們被蠱惑及編織的一切神話，所有對基督教和神所歌詠的豈不一夕之間悉數崩空？這對於西方世界的宗教界會是多大的震撼？並且是舉世未曾有過的立論和學 說。所以他的著作《天體運行論》醞釀了許久之後，雖然刊行，但教會立刻疾風掃落葉般以迅雷不及掩耳的速度和橫掃八荒的手段，悉數把這本書沒收、查禁，沒多久就消失殆盡。
恩師當年在他所了解的中外、東西無數的天文學家、星象大家、易學名宿之中，獨獨刻意推舉了哥白尼做為讚美之說，我想除了認同哥白尼為了理想，開啟人類的智慧不受愚化，因此花了大半生的時間，研究出以太陽為中心的學說。儘管他所處的世界所有的教會，在他提出了這一觀點之後，觸怒了不少當權派的教會僧侶，這種改革之見若非有不畏生死之決心，要不就是有出世之睿智，尋常人怎敢冒著如此可能犧牲生命，或者大半生都將要過著烽鼓不息般的思想和文字之戰。
Tags：
菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。