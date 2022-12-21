哥白尼為天下被愚弄的人們開啟視聽，非狂亦非狷，而是真君子也

至於易學方面，恩師是過了若干年後，贈我一本《邵子易數》，他要我多熟讀，雖然過去恩師也都曾一一概述過，內容不分軒輊，但卻可以得到溫故知新之效……跟隨恩師時間愈久，愈是感受其智出乎爭之睿智，原因是恩師的才智皆是從其人生閱歷中所得，這點是用世俗任何的財富無法取得的，我從恩師的身上獲得另外無比的資產，便是他不止一次地告誡要讀萬卷書，行萬里路，並且要古今、上下、中外、東西兼容並包地讀。

恩師有一回在示範法書如何以氣運筆時，突然間提及畫畫除了天分，也有其道理。你可知道這句話不是從任何的諸子百家所出，而是從明代的畫家董其昌的一本書中所說，可見世間一切技藝、學識皆離不開這個觀念，說著說著，恩師就提及：「我不僅研究本土的天文曆算，五十歲後也研究西洋一切的占星天文之學， 有一個西方的天文學家，我倒是很讚賞的……」後來經過我誠意地叩問之後，竟然恩師所推崇的這位西洋天文家，是我們在學生時代就熟識的哥白尼。

恩師之所以會推崇哥白尼，原因不在於他對人類的影響以及天文學方面的貢獻，他的著眼點反而是放在哥白尼這個人他對真理的堅持，先撇開哥白尼終其一生是如何地效力於天文學的研究以及開發，重點在於他的初發心是為了要破除教會的錯誤觀點及愚民的思想。

這些觀念當然和他去義大利學習天文有直接的關係，環境可以決定一個人的成長，哥白尼在義大利的期間幾乎廢寢忘食，全心投入在研究和觀察，幾乎沒有個人自己任何的時間，關於這點，恩師不止一次地強調，做學問先要有狂熱的心，才會產生執著，執著之後才會專注，專注才會發現真理，一旦發現了真理，你已經在做學問的道路上，這種態度無論研究任何的學問都得如此。

當時的哥白尼便是用這樣子的心態在做實驗，幾乎在每一個夜晚，他都會在他安置的觀察儀上，度過一整個夜晚，常常都從黑夜觀察、研究到天明。特別要注意的是，當時教會的力量是很龐大的，尤其對於新奇的學說和研究，教會通常是會給予許多不合理的限制。

哥白尼他花了極長的時間，去研究他自己的發明理論，最後他原本是要把他所研究的理論公諸於世，但是他知道，時機還不成熟，等待是唯一的出口，否則就前功盡棄。哥白尼卻可以為了未來的人類、天文學的理論，整整把他這套理論埋藏在心中，總共度過了漫長的三十年的歲月，才把他自己發現的理論公行無忌地發表出來，光是這點，就值得令人讚賞，一般人稍有小成，恨不得普天之下所有的人都可以知曉。

哥白尼為了研究這檔事，不知花了多少歲月跟時光，並且要戰戰兢兢地深怕被發現，掖著、藏著當作讓它酸在腸肚中，把自己的思想理論一直深鎖在心中，這種發現所得，其實也是來自於整個國家、社會的氛圍，刺激到了哥白尼奮發研究的精神跟態度，才有日後的「日心說」公諸於世。

之前，他是如何地不顧當時大局的反對，只因為他確信教會所主張的學說是錯誤的，對人是沒有幫助的，他完全是一股力挽狂瀾、義無反顧的態度在做他個人的研究，其它的他完全拋諸腦後。他把畢生所有的積蓄也投注下去，在所不惜，從未顧及自己連一張床的空間都沒有，最後是因為迫不得已，勉強才去當教員，維持僅有的生計，甚至他為了自己的理想跟真理，連他最鍾情喜愛的女子都割捨，目的只有一個，不想傷害這位女子。

試想，任何人換成哥白尼的窘困現實狀態，以他的才學和專精，要獲得名利其實易如反掌，但他不顧自己一生的榮枯，默默無聞地把自己研究所得在他死後留給了後代人，這種心胸氣魄在西方的諸家中極難遭逢，他所發現的學說事實證明影響到整個後世的思想，並且也逆轉一般人對教會的觀感，無形之中也推波助瀾地讓人們知道自由的可貴，否則人們永遠都無翻身之日，並且世世代代都會受到教會的控制，成為刀俎魚肉般受人宰割，哥白尼的功德勝造一切浮屠。

事後經過不少的歲月，當年恩師所說的哥白尼的例子，不止一次在我的腦海中翻攪過，如果設身處地，我是哥白尼的話，我當如何？相信以恩師學識之廣博通達，絕無可能突然間舉出哥白尼之例子為其說項，這便是恩師的善巧慈恩所在，恩師的教化經常是在動靜語默之間流露。

事實上，哥白尼當時所發現的日心之說如果一旦提出，那將顛覆以往所有的學說，非但如此，長久以來人們被蠱惑及編織的一切神話，所有對基督教和神所歌詠的豈不一夕之間悉數崩空？這對於西方世界的宗教界會是多大的震撼？並且是舉世未曾有過的立論和學 說。所以他的著作《天體運行論》醞釀了許久之後，雖然刊行，但教會立刻疾風掃落葉般以迅雷不及掩耳的速度和橫掃八荒的手段，悉數把這本書沒收、查禁，沒多久就消失殆盡。

恩師當年在他所了解的中外、東西無數的天文學家、星象大家、易學名宿之中，獨獨刻意推舉了哥白尼做為讚美之說，我想除了認同哥白尼為了理想，開啟人類的智慧不受愚化，因此花了大半生的時間，研究出以太陽為中心的學說。儘管他所處的世界所有的教會，在他提出了這一觀點之後，觸怒了不少當權派的教會僧侶，這種改革之見若非有不畏生死之決心，要不就是有出世之睿智，尋常人怎敢冒著如此可能犧牲生命，或者大半生都將要過著烽鼓不息般的思想和文字之戰。