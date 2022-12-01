法國長棍麵包獲聯合國「非物質文化遺產」地位，馬克宏讚嘆「250公克的魔法和完美」
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法國長棍麵包，用法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的話來說，是「250公克的魔法和完美」，為該國永恆的象徵之一，長棍麵包申請參選世界文化遺產，屢敗屢戰已等待超過5年。如今終於在台北時間11月30日下午6點半左右申遺成功，獲得聯合國教科文組織（UNESCO）文化遺產地位。
（中央社）法國長棍麵包，用法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的話來說，是「250公克的魔法和完美」，為該國永恆的象徵之一，昨（30）日獲得聯合國教科文組織（UNESCO）文化遺產地位。
《TVBS新聞網》報導，簡稱「法棍」的法國長棍麵包，申請參選世界文化遺產，屢敗屢戰已等待超過5年。台北時間11月30日下午6點半左右，法國麵包終於申遺成功，原因之一在於維繫社會連結。室溫下難保鮮，口感最好的法棍就是當天買到的，疫情期間「買法棍」成了不少法國人在隔離期間，僅能有的少數社會互動。
《法新社》報導，在貝雷帽（Berets）和大蒜串等其他刻板印象已過時很久之後，這種外皮硬、中間軟的麵包棒子，仍是法國人典型生活的一部分。
聯合國教科文組織授予製作長棍麵包（baguettes）的傳統以及圍繞這種麵包的生活方式「非物質文化遺產地位」。
根據法國麵包店全國聯盟（National Federation of French Bakeries）的數據，法國每年烘焙超過60億條長棍麵包，但這種麵包獲得聯合國教科文組織地位，正值這項行業面臨挑戰之際。
自1970年以來，法國每年減少約400家手工麵包店，從5萬5000家（每790人一家）減少到今天的3萬5000家（每2000人一家）。
下降原因是工業化麵包店和城外超市在農村地區普及，而城市居民越來越趨向選擇天然酵母麵包（sourdough），並以漢堡取代夾火腿的長棍麵包。
《中央社》報導，法國政府1993年通過知名的《麵包法》（décret pain），明訂法式傳統麵包製作過程中不得有任何冷凍，也不得有任何添加劑與改良劑，內容物只能有4種：麵粉、水、酵母、鹽。連酵母的種類與定義都以法律規定，足見法國對傳統手作麵包的堅持與保護。
同理，長棍麵包也可以區分為傳統長棍（tradition）以及一般長棍，前者不僅內容物受到嚴格規範，尺寸重量也有規定。一條合格的傳統長棍必須長約65公分、寬4到6公分、高3到5公分、重量約250公克，若重量比店家標示的低出4公克，則將觸犯《消費者法》。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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好萊塢用好，你用也好的特效軟體： Adobe After Effects跟你一起實現所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意
我們想讓你知道的是
你是否曾在平凡的日子裡，有過世界會變得像《脫稿玩家》電影場景的瘋狂的想像，Adobe After Effects可以實現你所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意！
你是否曾有過這樣瘋狂的想像——有一天，世界會變得像《脫稿玩家》的電影場景一樣，當你走在路上，迎面而來的人，身上出現了要你選擇「與我交談請按space」的按鈕；街道兩旁的商家招牌為了吸引你的注意，閃爍著斑斕的光芒旋轉；而廣告看板上的明星，更像是直接在對你說話。更瘋狂的是，如果這個想像，你真的有辦法實現？！
當然，是在影像創作的世界裡實現啦！
UG聯手六指淵，再現《脫稿玩家》電影場景
本身是電影發行商小編，平常非常愛看電影的UG，也是Instagram上號稱台灣變色龍的變裝高手，這一次和網路大神級特效玩家六指淵，將扮裝創意結合特效超能力，讓西門町一秒變身《脫稿玩家》的電玩風格街頭，重現經典場景。
「我什麼都可以扮，生物也好，非生物也好，只要有趣，我就會想辦法靠我手邊有的材料和服裝，試著裝扮出來，然後在我們公司的頂樓拍給你們看！」
從性感的韓國女歌手，到辨識度超高的網路迷因，再到知名電影道具，好像還真的沒有什麼難得倒UG。「例如我之前就扮過《媽的多重宇宙》的那顆王安石。」UG哈哈大笑著說。
如果說只要UG想要，就沒有什麼人事物是他裝扮不來的，那麼只要六指淵手邊有電腦加上Adobe After Effects，那就誰也無法阻止他做特效！
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「這些功能乍看之下很嚇人，好像很複雜，但其實Adobe After Effects的使用者適用設計做得非常好，只要熟悉了其中的邏輯，就能很快的上手，加上自己的創意再多練習，要做出很厲害的特效一點也不難。」
就連UG看了也忍不住呼籲，如果自己學會特效，就能實現更多裝扮的想像，大家也不要再猶豫了，趕快趁現在學一波。
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