法國長棍麵包獲聯合國「非物質文化遺產」地位，馬克宏讚嘆「250公克的魔法和完美」

（中央社）法國長棍麵包，用法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的話來說，是「250公克的魔法和完美」，為該國永恆的象徵之一，昨（30）日獲得聯合國教科文組織（UNESCO）文化遺產地位。

《法新社》報導，在貝雷帽（Berets）和大蒜串等其他刻板印象已過時很久之後，這種外皮硬、中間軟的麵包棒子，仍是法國人典型生活的一部分。

聯合國教科文組織授予製作長棍麵包（baguettes）的傳統以及圍繞這種麵包的生活方式「非物質文化遺產地位」。

根據法國麵包店全國聯盟（National Federation of French Bakeries）的數據，法國每年烘焙超過60億條長棍麵包，但這種麵包獲得聯合國教科文組織地位，正值這項行業面臨挑戰之際。

自1970年以來，法國每年減少約400家手工麵包店，從5萬5000家（每790人一家）減少到今天的3萬5000家（每2000人一家）。

下降原因是工業化麵包店和城外超市在農村地區普及，而城市居民越來越趨向選擇天然酵母麵包（sourdough），並以漢堡取代夾火腿的長棍麵包。

《中央社》報導，法國政府1993年通過知名的《麵包法》（décret pain），明訂法式傳統麵包製作過程中不得有任何冷凍，也不得有任何添加劑與改良劑，內容物只能有4種：麵粉、水、酵母、鹽。連酵母的種類與定義都以法律規定，足見法國對傳統手作麵包的堅持與保護。

同理，長棍麵包也可以區分為傳統長棍（tradition）以及一般長棍，前者不僅內容物受到嚴格規範，尺寸重量也有規定。一條合格的傳統長棍必須長約65公分、寬4到6公分、高3到5公分、重量約250公克，若重量比店家標示的低出4公克，則將觸犯《消費者法》。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航