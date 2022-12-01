德國國會通過決議1930年代烏克蘭大饑荒是「種族滅絕」事件，蕭茲警告俄羅斯不應再把飢餓當武器
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「烏克蘭大饑荒」（Holodomor）是1930年代時發生在蘇聯加盟共和國烏克蘭的大饑荒，造成400萬人死亡。這場饑荒在蘇聯時期是禁忌話題，直到1991年烏克蘭脫離蘇聯獨立，烏克蘭才開始面對這場悲劇，對大饑荒的回憶成了烏克蘭國家認同的重要部分。俄羅斯拒絕承認這場饑荒是對烏克蘭人的種族滅絕，日前佔領港都馬里烏波爾的俄軍還拆除烏克蘭大饑荒紀念碑。
（中央社）美軍高官表示，俄羅斯正在向烏克蘭發射用於攜帶核彈頭的空包巡弋飛彈，試圖耗盡基輔防空戰力。與此同時，歐盟高官則提議設立「專責法庭」，就烏克蘭戰爭讓俄羅斯高官受審。
美：俄發射空包飛彈，削弱烏軍防空戰力
英國軍事情報部門26日認為俄羅斯「可能」移除巡弋飛彈上的核彈頭，朝烏克蘭發射空包飛彈。
一名美軍高官29日被問及此一說法時告訴記者：「這肯定是他們試圖在做的事，為的是削弱烏軍正在使用的防空系統戰力。」
美國國防部已表示，俄羅斯對烏克蘭的飛彈攻擊激增，部分原因是為了耗盡基輔的防空補給，最終控制烏克蘭領空。
北約控普亭以寒冬作為戰爭武器，將增援烏克蘭
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）29日表示，由於俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在俄軍戰場受挫後，以寒冬作為俄烏戰爭的武器，北約各國將增加對烏克蘭的援助。
史托騰伯格在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）舉行的北約外長會議中說：「普亭總統企圖利用寒冬作為戰爭武器。」
史托騰伯格指出，為期兩天的這項會議將是為烏克蘭動員更多支持的平台。
歐盟提議設專責法庭審俄高官，扣押遭凍資產賠償烏
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）30日提出設立「專責法庭」，就烏克蘭戰爭讓俄羅斯高官受審的構想，並提議扣押遭到凍結的俄羅斯資產，尋求賠償烏克蘭戰爭損害的合法選項。
針對如何對因為制裁而遭到凍結的海外俄羅斯國有和私人資產進行合法扣押，歐洲聯盟、美國和其他西方國家官員已經討論數月之久。
大部分歐盟成員國只有在遭到刑事定罪的前提下，扣押遭凍結資產才屬合法，這是問題癥結。同時，被列入黑名單的俄羅斯公民名下許多資產難以扣押或甚至難以凍結，因為相關資產登記在家族成員或人頭名下。
俄羅斯鄰國擔憂出現動盪，北約尋求予以安撫
北約各國外長30日尋求安撫俄羅斯鄰近地區弱小國家，因為他們擔心烏克蘭衝突拖延下去，俄國可能會破壞這些國家穩定，導致能源供應吃緊和價格攀升。
夾在烏克蘭和羅馬尼亞之間的摩爾多瓦上週警告人民要為嚴冬做好準備，因為如今正面臨可能引發民眾不滿的「嚴峻」能源危機。一支俄羅斯部隊駐紮在摩爾多瓦與烏克蘭西南部接壤的聶斯特河沿岸地區（Transnistria），當地居民主要講俄語。
俄羅斯支持的分離派分子也控制喬治亞兩個分裂地區：阿布哈茲（Abkhazia）及南奧賽提亞（South-Ossetia）。2008年，俄羅斯宣稱兩地受到喬治亞政府威脅，並短暫入侵喬治亞其他地區。
波士尼亞正經歷1990年代巴爾幹戰爭結束以來最嚴重的政治危機，境內長期尋求分離的塞爾維亞人在得到俄羅斯至少默許支持下有恃無恐，對國家體制發起挑戰。應邀參加北約會議的波士尼亞外長圖可維奇（Bisera Turkovic）表示，俄羅斯對波國的意圖令她擔憂。
莫斯科稱「別無選擇」 僅能取消與美核武裁減談判
俄羅斯官方媒體報導，莫斯科29日表示，當局「別無選擇」，只能取消與美國的「新戰略武器裁減條約」（New START）談判。
俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，華盛頓只想討論如何恢復對俄軍基地的檢查，而莫斯科有其他優先事項需要處理。烏克蘭的局勢也促使俄方在最後一刻，取消原訂30日在埃及開羅召開的俄美雙邊協調委員會會議。
新戰略武器裁減條約於2010年簽署，隔年正式生效，旨在對兩國核武庫設定上限，限制各方最多部署1550枚戰略核彈頭，比2002年所設定數量減少近30％。
德警告俄勿將飢餓當武器，烏克蘭大饑荒為種族滅絕
德國國會今天（當地時間30日）高票通過決議，認定1930年代蘇聯統治時期烏克蘭數百萬人餓死是「種族滅絕」事件，德國總理蕭茲警告俄羅斯不應再把飢餓當武器。
「烏克蘭大饑荒」（Holodomor，原意是用飢餓謀殺）是1930年代時發生在蘇聯加盟共和國烏克蘭的大饑荒，造成400萬人死亡。
這場饑荒在蘇聯時期是禁忌話題，直到1991年烏克蘭脫離蘇聯獨立、開放歷史檔案以來，烏克蘭才開始面對這場悲劇，對大饑荒的回憶成了烏克蘭國家認同的重要部分。
德國朝野政黨在聯手提出的決議文中指出，史達林（Joseph Stalin）等蘇聯領導人要為這場饑荒負起責任，原因除了強行推動的農業集體化，蘇聯當局還利用飢餓殺人打壓烏克蘭的民族意識，並出動秘密警察迫害烏克蘭的菁英。
決議載明，蘇聯領導人壓迫農民，同時也打壓烏克蘭的生活方式、語言和文化，不僅糧食生產地區，整個烏克蘭都受害，從今天的角度看明顯是種族滅絕。
由於俄羅斯拒絕承認這場饑荒是對烏克蘭人的種族滅絕，日前佔領港都馬里烏波爾（Mariupol）的俄軍還拆除烏克蘭大饑荒紀念碑，德國國會在決議中強調烏克蘭大饑荒屬歐洲共同的歷史，要求政府堅定反駁俄國單方面論述。
俄羅斯封鎖烏克蘭港口引發糧食危機，隨著冬天來臨，俄軍還計畫性摧毀烏克蘭的基礎建設，讓民眾無水無電和受寒，德國認定烏克蘭大饑荒是種族滅絕，警告莫斯科的意味濃厚。
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）強調，「飢餓絕不能再被當作武器」，將發生在上世紀30年代的大饑荒與俄羅斯當前的軍事行動相提並論。
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【跨域生態系系列專訪】顛覆傳統商戰舊思維，生態系共創轉型價值
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甫於松菸落幕的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，獲得熱烈回響。當中的「商模轉型」論壇探討當代最夯的「跨域生態系」概念，並邀集已是台灣「基石者（Key-stone）」的明星企業們和大家近距離分享，促進腦力激盪火花，分享成功契機與關鍵法則。此刻正是迎來嶄新商業模式的大願景時代！
我們常聽到「跨域生態系」這個熱門關鍵詞，但對它的概念和做法相對陌生。其實這是全球各大影響力企業，包括Google、亞馬遜等都積極投入中的商業趨勢，不僅打破傳統商業策略裡的敵我分界，也強調跨域甚至同業彼此合作，以宏觀角度「化競爭為更大集體效益」。當企業們願意與各產業鏈中的相關夥伴攜手結盟，讓眾多菁英齊聚一堂，進一步開發新產品與新服務，比起單打獨鬥，凝聚起來的團隊優勢更加無可限量！
經由經濟部中小企業處、數位發展部數位產業署與財團法人資訊工業策進會等法人通力推動下，台灣在「跨域生態系」領域已有積極成果。除了在「數位國家創新經濟發展方案」上，引導不少中小企業跨業、跨域異業合作，以數位工具打造新商模之外；也藉由具高關注度的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，在「商模轉型」專業論壇上邀請了三大知名亮點企業，分享轉型心路歷程與成功策略，難得的交流經驗吸引眾多專業人士共襄盛舉。
打破界線，三類型生態系跨域創新
「一個人走很快，但一群人走更遠！」擔任論壇主持人的台大智活賴宏誌策略長，一針見血點出「跨域生態系」的價值精神。他指出，「基石者（Key-stone）、互利共榮、善用創意、改變思維、自我調適」是成功生態系中的五大必要條件，對此特別力邀TMI臺灣創意工場的何明彥投資長，剖析如何超越這道產業界限，擁有正確思維來做到生態系商模轉型；也請三個成功案例的「基石者（Key-stone）」鈺統食品、愛上新鮮、盛發生物科技等企業代表，不藏私現場分享跨域合作故事。
三間企業恰好分別代表「中小企業跨域生態系」的三大類型：以「植物肉」概念風靡海內外、創新打造「植物基新食生態系」的鈺統食品，是由顧客需求出發，再尋求可互補業者的「價值核心型」；在疫情期間以全台最大的生鮮電商平台和大數據分析，協助眾多食品製造商撐過景氣寒冬的愛上新鮮，屬於擔任數位平台核心角色、連結產品服務與消費者的「平台型」；而擅長為剩餘林木廢料找到新生、打造綠色永續循環生態系，甚至延伸出人文和薪傳價值的盛發生物科技，則是由多種參與者組成、創造一個連貫解決系統的「解決方案型」，各有千秋。
以大帶小，創造商模邁向永續未來
「起初是澳洲的肉品廠找到我們，請鈺統代工植物肉，才開始想方設法來活用很古老的加工技術。」正所謂找到關鍵客戶能帶來創新轉型契機，在台灣已兩代接棒30年、擁有各項食安認證和潔淨標章的鈺統食品，旗下品牌「三機」在謝孟晃副總經理帶領下，不僅以植物肉顛覆傳統穀物加工廠、做出植物基新食共創生態體系，更採取減少碳足跡與友善環境策略，減少畜牧業成本也提供消費者更多元的選擇。
而締下疫情期間業績逆勢成長四倍的愛上新鮮，則於張佑承共同創辦人努力下，成為餐飲結合電商平台的共好典範。擅長以「大數據整合」和「輿情收集」鎖定下一個爆款商品，張佑承為國內眾多食品廠指引方向、品牌化增進產業鏈信心，帶來整體生態系新價值。「過去大家常把台灣優秀的食品商只當代工廠、供貨源來看待，我們認為那抹煞了這些企業的累積與努力。現在他們都是我們生態系中共同創業的夥伴，特別感謝資策會大力協助。」未來愛上新鮮也會嘗試做訂閱制等更多創新服務，和業界好朋友開展跨域多角經營。
另一方面，甫獲台灣十大傑出青年肯定、同時也是盛發生物科技領導人的陳偉誠創辦人，則是在傳產翻身闢出新路，以「生物炭」突破舊思維框架，甚至在海外馬來西亞等地成功複製這樣的林木廢料循環生態系。「我接棒家裡的炭業，發現在一年中只有中秋節業績最好，便決定透過不同產業和材料的結合，碰撞出全新市場。現在，高溫炭上面能種出植物、成為工藝品，我們的服務甚至延伸到食農教育、家具維修、除溼與寵物清潔等生活環保運用，達到完全零廢料循環！」此外，陳偉誠也用商標和專利去保護生態系中的共同夥伴，讓彼此走得更長遠。
無論是生產製造或提供解決方案，這些商模典範最終都講求讓關鍵客戶有更棒的體驗、風格甚至形成信仰，一步步往上推升。「我認為他們展現了跨域生態系中，企業在前端面對客戶需求、中間遇到數據處理運用、後端維持住供應鏈和夥伴關係，這三個場域和角色面向作了完美的示範。」何明彥投資長點評，「基石者(Key-stone)」企業營運負擔著更高的成本，但這三個案例不僅願意做更多解決方案的翻轉和測試，做原有與新有技術的拆解、堅守並分辨出品牌化的價值，更思考並注重大環境的永續循環及SDGS願景目標，醞釀出難能可貴的產業能量。
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「商模轉型」專業論壇火花迸現，如何在「基石者（Key-stone）」的打樁下，引進更多資源、引導並鼓勵更多中小企業，甚至吸引更多企業高階人士投入參與學習，是跨域生態系下一步的共同課題。在台灣日益增多的成功企業典範帶領下，開放式創新和多元跨域結盟可說勢在必行。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。