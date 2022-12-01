蔣尚義現身「三三會」同框老同事劉德音，林伯豐提3大建議強化台灣半導體產業

蔣尚義現身三三會活動，同框老同事劉德音

（中央社）新任鴻海半導體策略長蔣尚義11月30日出席三三會活動，並與昔日在台積電的同事劉德音參與同場活動。

三三會30日舉行11月例會，並邀請台積電董事長劉德音就「台灣半導體產業的挑戰與契機」為題進行專題演講。不過三三會此次例會有別以往，並未對外公開行程，且不開放媒體採訪，態度特別低調。

劉德音的前同事蔣尚義也現身會場，為到任新職後首度出席的公開活動。媒體追問對新職位的看法與期待，蔣尚義僅表示，以前在台積電是從半導體製造端看應用端，如今到鴻海，則是反過來從應用端看半導體製造。

三三會理事長林伯豐在會前受訪時，被問及此次邀請劉德音演講的用意，以及是否認為產創條例10條之2修法獨厚特定產業等。林伯豐認為，台灣對於半導體晶片製造及供應鏈來說，占有全球重要地位。

林伯豐說，例如台積電一家的產能就占全球逾5成，三三會基於對經濟議題的重視與用心，邀請劉德音等重要人物來演講。林伯豐強調，他特別欽佩台積電如今的成就。

林伯豐認為產創條例10條之2修法是好事，這是政府該做但沒做到位的，他建議政府應進一步擴大適用範圍，讓相關配套不是只有適用於半導體。

林伯豐強調，晶片供需是經濟問題，而美國或台灣版「晶片法案」影響，都是短期效應；長期來看，還是要配合整體供應鏈與整體市場的供需，才是正確之道。

Photo Credit: 中央社 三三會30日舉行11月例會，台積電董事長劉德音（中）受邀出席，並就「台灣半導體產業的挑戰與契機」為題進行專題演講。中央社記者王騰毅攝 111年11月30日

強化台灣半導體產業，林伯豐提3大建議

（中央社）三三會理事長林伯豐30日表示，政府應對半導體產業提供整合性資源協助，以強化企業優勢，他也提出3大建議，分別是積極推動「產創10-2」修法並擴大適用範圍、協助大學成立半導體學院，以及帶動中小企業進入半導體產業生態系。

林伯豐在活動致詞時，先感謝劉德音撥冗出席並發表演講，接著列舉台灣半導體業在國際的重要地位，分別是台積電於IC製造的全球占有率達52％、全球第一；台灣IC設計占全球22％、全球第二；台灣IC封測占全球58％、全球第一。

林伯豐說，台灣半導體產業透過專業分工及群聚效益，建構出完整生態系，成為台灣主力產業，且在過去10年間，出口占比從18％增加到37％，占製造業生產毛額更逾4成，且占台灣GDP已達18％。

林伯豐表示，美中科技戰、美國推動晶片法案等，顯示地緣政治對台灣半導體產業影響持續，政府政策須和產業發展高度連結，積極提供整合性資源，協助強化企業優勢，避免非市場經濟因素影響，方能確保台灣半導體產業競爭力。

林伯豐就半導體產業向政府提出3大建議。第一，積極推動「產業創新條例第10條之2」修法，並擴大適用範圍。他也建議應另修正產創條例，新增人才培育支出的投資抵減。

第2，協助大學成立半導體學院，提供充足經費以培育人才，並運用機器學習的高效工具提升人才知識及價值；第3，帶動中小企業進入半導體產業的生態系。

林伯豐肯定政府大力推動半導體產業的方向，但他認為仍需維持產業平衡發展，建議政府應協助傳產導入創新技術，輔導服務業運用創新服務模式，才能更緊密連結全球供應鏈。

對於兩岸關係，林伯豐認為台灣是全球晶片重要生產基地，面對地緣政治風險，兩岸和平發展益顯重要。他說，近日亞太經濟合作會議（APEC）、20國集團（G20）峰會及上海合作組織會議，都顯示中國重要性。

他強調台灣應與各國維持良好關係，「親美日」也要「友中」，並積極洽簽FTA、BTA，且中國是台灣最大的進出口市場與投資地區，應務實修補兩岸關係，重建任何可行的溝通管道。

對於碳費議題，林伯豐表示台灣應該徵收多少碳費，應參考鄰近國家日本的每公噸2美元，或新加坡每公噸3.5美元等標準，並考慮台灣現況與減碳目標才合理。

林伯豐指出，政府不宜將減碳責任全都集中在製造業或排碳大戶，各部門都應提出相應減碳規劃，開徵碳費也應以共同責任為基礎，並考慮課徵的碳稅或碳費與國際接軌，避免重複徵收。

林伯豐表示，政府應重新規劃能源政策、合理電價、穩定供電，協助供應鏈淨零轉型與國際接軌。

Photo Credit: 中央社 三三會11月例會30日在台北市茹曦酒店舉行，理事長林伯豐（前）出席，被問及此次邀請台積電董事長劉德音演講的用意，林伯豐說，三三會是基於對經濟議題的重視與用心。中央社記者王騰毅攝 111年11月30日

林伯豐指台版晶片法「沒做到位」，經長：再了解意見

（中央社）三三會理事長林伯豐30日表示「台版晶片法案」是「政府該做但沒做到位」，建議應擴大適用範圍，不應侷限於半導體產業。經濟部長王美花回應，此法案是針對居國際關鍵地位的企業，她會再了解大家意見，並再找財政部討論。

王美花30日出席「中華民國第45屆、海外華人第31屆創業楷模暨創業相扶獎」頒獎典禮時並受訪，被媒體問及產創條例10之2、半導體學院等議題。

對於有「台版晶片法案」之稱的「產業創新條例第10條之2」修法，林伯豐30日出席三三會例會前受訪時，肯定政府提出此修法是好事，但他也表示這是「政府該做但沒做到位」的。

林伯豐也建議政府應擴大適用範圍，不應只適用於半導體產業。他提出3大建議，包括積極推動產創條例10之2修法並擴大適用範圍、協助大學成立半導體學院，以及帶動中小企業進入半導體產業生態系。

王美花說明，產創條例10之2本來就有針對居國際重要關鍵地位的企業，提供研發與先進設備投資抵減優惠，這是為了促進台灣企業，能維持在國際供應鏈的重要地位。

王美花表示，對於林伯豐建議人才培育部分，是否能再擴大適用，這涉及整體國家政策、經濟發展與財政政策，她會再了解、聽取大家的意見，並會再找財政部討論。