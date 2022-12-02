【2022卡達世界盃】瑞典媒體報導賽事不忘批評人權爭議，徹底實踐「體育即政治」
我們想讓你知道的是
瑞典媒體也討論到，報導此屆世足賽可能助長卡達進行「體育洗白」（Sportwashing），就算瑞典和其他歐洲國家對於卡達與本屆世足賽有諸多批評，但瑞典影響力畢竟不足，世界上期待、關注世足賽的國家比「唱衰」的國家多太多，卡達利用世足賽體育洗白的效應依舊不可忽略。
文：辜泳秝（中央社駐斯德哥爾摩特派員）
今（2023）年的世界盃足球賽本月20日在卡達（港譯「卡塔爾」）開踢了，如同過往的世足賽，世界各地的球迷依舊熱情、投入。
然而，相較於上一屆世足賽，瑞典人這一屆似乎沒那麼熱衷世足。
根據《瑞典快報》（Expressen）報導，今年收看有線電視世足轉播的觀眾比2018年世足賽的觀眾人數少了將近一半，也比去（2021）年歐洲冠軍盃少了將近4成，這是排除了瑞典隊出賽的觀眾人數計算得出的數據。
原因可能有很多，觀眾收看球賽的管道多了，轉播時段不同，也許是因為瑞典隊本屆缺席，也可能是因為對主辦國卡達的抗拒。
不論如何，可以知道的是，瑞典媒體在「鼓吹」大眾收看世足賽上並沒有發揮太大作用，反而做了許多讓人「倒胃口」的調查報導。
2010年，卡達確定拿下本屆世足主辦權後，瑞典各界就開始關心卡達世足賽可能會帶來的人權影響。
2012年瑞典國會就有議員針對卡達差勁的人權紀錄質詢政府打算如何應對。而瑞典媒體也開始對於卡達進行許多調查，揭露許多卡達舉辦世足賽的問題。
曾經因採訪而在衣索比亞遭到當地政府囚禁超過14個月的瑞典記者席比耶（Martin Schibbye）在2015年發起一項調查報導計畫「卡達之卡」（Cards of Qatar），在尼泊爾、孟加拉與印度走訪因為建造世界盃場館與基礎設施而喪生的外籍移工家人，整理了33位移工的故事，做成類似足球員卡片的「卡達之卡」，揭露世足賽背後不為人知的血淚。
席比耶與他的團隊也將這些卡片寄送到卡達政府、國際足球總會（FIFA）以及各個贊助商，讓人們了解，死亡的移工不只是一個數據，而是一個個曾經真實存在的生命。
因為這個報導，席比耶今年申請卡達採訪簽證被拒，無法親自到卡達去採訪這些移工曾經任職的公司，很多移工的遺體至今還下落不明，他也無法親自替家屬去追問真相。
瑞典媒體在今年世足賽開踢前，曾經討論是否該抵制本屆世界盃，是否該拒絕派出記者到當地採訪，若得照樣採訪又應該如何適當表達對卡達當局的不滿。
畢竟曾經承諾過不干預新聞自由的主辦國卡達去年就逮捕了兩位《挪威廣播公司》（NRK）的記者。
為此，丹麥記者工會認為卡達不可信任，建議丹麥記者不要前往卡達採訪；而瑞典記者工會則認為，記者本來就會到沒有言論自由且危險的地區工作，沒有理由因此建議記者不要前往。
瑞典媒體也討論到，報導此屆世足賽可能助長卡達進行「體育洗白」（Sportwashing），就算瑞典和其他歐洲國家對於卡達與本屆世足賽有諸多批評，但瑞典影響力畢竟不足，世界上期待、關注世足賽的國家比「唱衰」的國家多太多，卡達利用世足賽體育洗白的效應依舊不可忽略。
他們也檢討，這樣的報導方式早該在中國舉辦奧運、俄羅斯舉辦世足賽時就進行，不該讓體育盛事美化獨裁政權。
瑞典主要媒體最後還是派出記者到當地採訪，但僅限必要人數。
瑞典知名足球主播雪琳（Lotta Schelin）因為自己女性、同性戀的身分而選擇不前往卡達，她說，雖然有點遺憾，但她的身分在那裡不但會引起挑釁，還不合法，她一點安全感都沒有，不如不去。
瑞典媒體報導世足賽除了戰績、場邊軼事等，對於人權、新聞自由、伊朗及中國狀況等相關報導也非常頻繁，穿插在各大媒體體育新聞當中。
當沙烏地阿拉伯打敗阿根廷時，除了賽事分析之外，也能看到瑞典媒體對於沙烏地阿拉伯人權狀況的批評，以及對沙國將提出申請主辦世足賽的疑慮。
《瑞典電視台》（SVT）更是在賽前推出一系列有關卡達人權問題的報導，播放各國製作的相關紀錄片，讓人無法忽略本屆世足賽的負面新聞。
這些非常政治正確並且「礙眼」的報導就這樣從開賽後穿插在各大媒體體育版中，徹底實踐「體育即政治」，而非空談「體育歸體育、政治歸政治」。
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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【跨域生態系系列專訪】顛覆傳統商戰舊思維，生態系共創轉型價值
我們想讓你知道的是
甫於松菸落幕的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，獲得熱烈回響。當中的「商模轉型」論壇探討當代最夯的「跨域生態系」概念，並邀集已是台灣「基石者（Key-stone）」的明星企業們和大家近距離分享，促進腦力激盪火花，分享成功契機與關鍵法則。此刻正是迎來嶄新商業模式的大願景時代！
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經由經濟部中小企業處、數位發展部數位產業署與財團法人資訊工業策進會等法人通力推動下，台灣在「跨域生態系」領域已有積極成果。除了在「數位國家創新經濟發展方案」上，引導不少中小企業跨業、跨域異業合作，以數位工具打造新商模之外；也藉由具高關注度的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，在「商模轉型」專業論壇上邀請了三大知名亮點企業，分享轉型心路歷程與成功策略，難得的交流經驗吸引眾多專業人士共襄盛舉。
打破界線，三類型生態系跨域創新
「一個人走很快，但一群人走更遠！」擔任論壇主持人的台大智活賴宏誌策略長，一針見血點出「跨域生態系」的價值精神。他指出，「基石者（Key-stone）、互利共榮、善用創意、改變思維、自我調適」是成功生態系中的五大必要條件，對此特別力邀TMI臺灣創意工場的何明彥投資長，剖析如何超越這道產業界限，擁有正確思維來做到生態系商模轉型；也請三個成功案例的「基石者（Key-stone）」鈺統食品、愛上新鮮、盛發生物科技等企業代表，不藏私現場分享跨域合作故事。
三間企業恰好分別代表「中小企業跨域生態系」的三大類型：以「植物肉」概念風靡海內外、創新打造「植物基新食生態系」的鈺統食品，是由顧客需求出發，再尋求可互補業者的「價值核心型」；在疫情期間以全台最大的生鮮電商平台和大數據分析，協助眾多食品製造商撐過景氣寒冬的愛上新鮮，屬於擔任數位平台核心角色、連結產品服務與消費者的「平台型」；而擅長為剩餘林木廢料找到新生、打造綠色永續循環生態系，甚至延伸出人文和薪傳價值的盛發生物科技，則是由多種參與者組成、創造一個連貫解決系統的「解決方案型」，各有千秋。
以大帶小，創造商模邁向永續未來
「起初是澳洲的肉品廠找到我們，請鈺統代工植物肉，才開始想方設法來活用很古老的加工技術。」正所謂找到關鍵客戶能帶來創新轉型契機，在台灣已兩代接棒30年、擁有各項食安認證和潔淨標章的鈺統食品，旗下品牌「三機」在謝孟晃副總經理帶領下，不僅以植物肉顛覆傳統穀物加工廠、做出植物基新食共創生態體系，更採取減少碳足跡與友善環境策略，減少畜牧業成本也提供消費者更多元的選擇。
而締下疫情期間業績逆勢成長四倍的愛上新鮮，則於張佑承共同創辦人努力下，成為餐飲結合電商平台的共好典範。擅長以「大數據整合」和「輿情收集」鎖定下一個爆款商品，張佑承為國內眾多食品廠指引方向、品牌化增進產業鏈信心，帶來整體生態系新價值。「過去大家常把台灣優秀的食品商只當代工廠、供貨源來看待，我們認為那抹煞了這些企業的累積與努力。現在他們都是我們生態系中共同創業的夥伴，特別感謝資策會大力協助。」未來愛上新鮮也會嘗試做訂閱制等更多創新服務，和業界好朋友開展跨域多角經營。
另一方面，甫獲台灣十大傑出青年肯定、同時也是盛發生物科技領導人的陳偉誠創辦人，則是在傳產翻身闢出新路，以「生物炭」突破舊思維框架，甚至在海外馬來西亞等地成功複製這樣的林木廢料循環生態系。「我接棒家裡的炭業，發現在一年中只有中秋節業績最好，便決定透過不同產業和材料的結合，碰撞出全新市場。現在，高溫炭上面能種出植物、成為工藝品，我們的服務甚至延伸到食農教育、家具維修、除溼與寵物清潔等生活環保運用，達到完全零廢料循環！」此外，陳偉誠也用商標和專利去保護生態系中的共同夥伴，讓彼此走得更長遠。
無論是生產製造或提供解決方案，這些商模典範最終都講求讓關鍵客戶有更棒的體驗、風格甚至形成信仰，一步步往上推升。「我認為他們展現了跨域生態系中，企業在前端面對客戶需求、中間遇到數據處理運用、後端維持住供應鏈和夥伴關係，這三個場域和角色面向作了完美的示範。」何明彥投資長點評，「基石者(Key-stone)」企業營運負擔著更高的成本，但這三個案例不僅願意做更多解決方案的翻轉和測試，做原有與新有技術的拆解、堅守並分辨出品牌化的價值，更思考並注重大環境的永續循環及SDGS願景目標，醞釀出難能可貴的產業能量。
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「商模轉型」專業論壇火花迸現，如何在「基石者（Key-stone）」的打樁下，引進更多資源、引導並鼓勵更多中小企業，甚至吸引更多企業高階人士投入參與學習，是跨域生態系下一步的共同課題。在台灣日益增多的成功企業典範帶領下，開放式創新和多元跨域結盟可說勢在必行。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。