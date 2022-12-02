法國「能源大國」招牌蒙塵：巴黎鐵塔限電提早熄燈，政府下令為冬季斷電做準備，學校難逃關閉引眾怒
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法國如今處在核電發展的十字路口，輿論對核能意見分歧。瑞納爾表示，許多民眾支持核電，因儘管核廢料仍危險，卻不像化石燃料對環境有立即破壞，加上歐洲沒有地震與颱風等天然災害，且法屬新喀里多尼亞產鈾，都是優勢。「接受核電成本相對較低，也能帶來較低電價」。
文：曾婷瑄（中央社記者）
巴黎鐵塔限電提早熄燈，法國能源大國招牌蒙塵
俄羅斯在2月24日全面入侵烏克蘭之後，歐盟國家對俄國施加經濟制裁，減少或停止進口俄國天然氣和石油，俄國也以能源做為武器，對付力挺烏克蘭的國家。隨著冬季到來，歐盟國家政府與人民準備多年來首次在沒有俄國充足天然氣供暖的情況下度過寒冬，莫斯科則冀望各國對俄烏戰爭的立場因冰雪嚴寒帶來的困境而出現裂痕。
屋漏偏逢連夜雨，俄烏戰爭與近半核電廠停擺，使得能源強權法國也不得不正視缺電危機，啟動提早熄滅巴黎鐵塔等節電措施。民眾擔憂逐漸攀升的電價，也對核能發展的未來感到迷惘。
2月24日，俄羅斯進犯烏克蘭，俄國為報復西方經濟制裁，切斷輸歐天然氣，導致歐洲陷入能源危機，不僅導致油、物價飆升，缺電更是一大威脅。
法國是歐洲能源大國，過去還能賣電給鄰國。然而將入深冬、危機當前，政府從一開始自信滿滿，到後來閃爍其詞，呼籲民眾節約用電，並預告企業可能面臨限電、輪流停電的狀況。
關鍵原因是法國56座反應爐中，有32座因腐蝕維修等因素暫停運作，直到10月底仍有24座停工，狀況前所未見。
Foodi Jia-Ba-Buay（呷飽未）餐廳負責人瑞納爾（Frank Renard）告訴《中央社》，「時機很不巧，俄烏戰爭的同時，許多核電廠又停工⋯⋯使我們從能源出口國變成進口國。」
因此，法國供電情況如履薄冰，為確保供電安全，法國政府開始推動各式節約措施，讓節能成為能源危機下的全民運動。
曾為企業特助的克萊爾（Claire）向《中央社》表示，現在天氣還好，「但若冬天嚴寒，對很多法國人來說就會變得很棘手，瓦斯、電價都暴漲，很多人會付不出帳單。」
藝術家茱莉（Julie）則告訴記者，電費帳單已開始漲價，很可能還會繼續，「尤其現在燃料更貴，取得也更困難；之前能源就很貴了，現在更糟。」但她認為，真正問題點是企業從中獲利，並濫用原使人類受益的能源，「跨國大企業應該要受到法律管制。」
巴黎市之前宣布，觀光標的艾菲爾鐵塔（Tour Eiffel）從凌晨1時提早至11時45分熄滅，整點閃光的時間也從10分鐘減為5分鐘。並強調，讓這座全球最多人造訪的紀念塔投入節能行動具有象徵意義。
此外，商家行號與活動場館也都收到降低用電的新規範，如暖氣溫度必須設定在19度、打烊後熄滅招牌燈、大型活動和展覽用電縮減等，目標是今年用電要比往年少10％。
瑞納爾說，現在還不到巔峰，只是「危機的開始」。有的商家與電力公司簽訂5年的固定電價合約，「沒簽這種合約的店家，我想電費可能已漲了2成左右。」
進入耶誕假期，街頭巷尾的燈飾用電也成了各地市政府傷腦筋的問題。據法國市長協會（AMF），部分城市已決定縮短開燈時長或減少燈飾數量，為節電妥協，例如晚一到兩週啟動燈飾，香榭大道燈飾也會從凌晨2時提早至晚上11時45分熄滅。
對此茱莉表示，她向來反對耶誕節過於商業化，覺得燈飾亮節慶一週即可，不明白為何市政府要亮一個月燈，花這麼多電費。
為達成《巴黎協定》碳排減量承諾，法國能源政策首要朝「脫碳」邁進，而核能與再生能源成為法國目前政策兩大支柱。
然而法國近年發電量下降，據生態轉型部數據，2020年法國發電較前一年減少6.8％，核能發電量更因法國最老電廠費森翰（Fessenheim）關閉及數十個電廠因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情維修困難而下滑11.6％，是1993年來首度減產。同年，再生能源發電則較前一年增加，風力發電增產17.2％。
法國首座離岸風場歷時10年於今（2022）年9月底啟動，總統馬克宏（Emmanuel Macron）在啟用典禮上表示，政府將推動再生能源加速法案，力求急起直追，明年夏季預計啟動第二座離岸風場，2024年將有第三座。
法國自70年代起大規模建造核能反應爐，是全球核能第二大國，僅次於美國。1990年代為法國核能巔峰，核電占法國總發電四分之三。
但2011年日本福島核災，法國陷入核工業的激烈辯論。2012年總統歐蘭德（Francois Hollande）宣布於2025年前把核能占比降至50％，核能發展進入10年的空窗期，更糟的是，再生能源規畫也未能及時銜接。
2020年起，核電廠40年服役年限紛紛到期，先前搖擺不定的核電布局讓法國核能青黃不接，2025的期限也被馬克宏延至2035年。
2021年11月與今年2月，馬克宏二度呼籲「復興」法國核工業，展開新的核能計畫，建造14座反應爐。
法國如今處在核電發展的十字路口，輿論對核能意見分歧。瑞納爾表示，許多民眾支持核電，因儘管核廢料仍危險，卻不像化石燃料對環境有立即破壞，加上歐洲沒有地震與颱風等天然災害，且法屬新喀里多尼亞產鈾，都是優勢。「接受核電成本相對較低，也能帶來較低電價」。
克萊爾與茱莉則反對核能，克萊爾說：「要終結核電，但歐洲眼下還沒有可靠的解方能代替核能。風力開始發展，但也不能到處蓋。退回化石燃料我無法接受，造成氣候暖化。所以要有耐心，一步步前進」。茱莉則對核廢料存有疑慮，且認為應改變用電習慣。
法國已宣布祭出電價漲幅上限，瑞納爾認為，受益於政府的保護緩衝機制，法國應該不會深陷危機，「時機不好時，政府大量開支，景氣好時就會回收，很合理。所以時機好的話，法國不會多好，但景氣壞時，我們狀況會比其他人好一些」。
法國下令為斷電做準備，學校難逃關閉引眾怒
（中央社）法國總理柏納（Elisabeth Borne）1日表示已發公文至地方政府，要他們為冬季可能斷電做好準備，學校也無法倖免。教育部長恩迪亞耶（Pap Ndiaye）證實，如果斷電，學校也將關閉，引起家長與教師不滿。
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太空是人類的未來，人才培育是臺灣衛星產業發展的關鍵，累積產業鏈發展動能
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過去太空產業發展因高技術門檻、高成本，主要由政府主導，如今低軌衛星較低的生產成本、高汰換率的情況，未來的衛星應用充滿無限的可能與商機。而人才培育則是太空衛星產業發展最重要的一環。
過去太空產業因高技術門檻、高成本，加上因與國防高度相關，主要由政府主導，如今受惠於低軌衛星較低的生產成本、高汰換率的情況，未來的衛星應用充滿著無限的可能與商機。
然而，國內外的研究報告卻也指出，太空產業的人才短缺是目前企業端普遍碰上的難題，雖然製造成本下降，衛星產業仍需整合許多跨領域的知識與系統，且相比商用環境，太空中因高低溫落差、輻射等因素比一般應用更為嚴峻，這些知識與技術都非傳統單一技術的人才能完成，也因此在產業端出現了技能落差(Skills Gap)狀況。
南韓、新加坡如何布局太空產業：培育產業人才皆是關鍵
為了解決產業發展需求，同時維持長期太空實力，各國政府在發展其太空產業與應用能力時，也將人才培育納入太空發展計畫中一環，以和臺灣十分相近的新加坡與南韓為例。
新加坡貿工部長顏金勇(Gan Kim Yong)在今年2月表示將三管齊下推動太空業發展，包括政府投資1.1億美元(約新臺幣30億元)展開太空研究與開發、由新加坡太空科技與產業局向民間募集更多的創新方案，與國內公司密切合作，結合研究與技術使其成為具備商業性的方案，扶植具有國際競爭力的企業。
在人才培育的部分，新加坡政府聯手大學端、太空科技公司及新科電子企業等研發並完成發射人造衛星的任務。另外，新加坡企業發展局(Enterprise Singapore)偕同當地的非政府組織Singapore Space & Technology Ltd (SSTL)和英國簽署MOU合作，加強雙方在太空產業的資源、人才及技術的交換。
韓國也是近年十分積極地發展太空產業的亞洲國家之一，韓國總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)上任後，更是強烈關注於韓國太空計畫的未來發展，尹錫悅政府也承諾將促進太空技術的公私轉讓、改革法規並啟動太空產業集群，以發展該國新興的國內太空產業，他也喊出「目標在2035年要使韓國成為太空主要強國」。
韓國政府將另設立一個獨立的航太機構，整合在慶尚南道泗川市近百家的航太企業，提供民用和軍用航太計畫的綜合管理，並開發用於近期自主衛星發射、月球和火星探測的高功率火箭(high-power rocket)。
此外，韓國科學技術情報通信部(Ministry of Science and ICT, MSIT)在2022年的太空預算中，首次將火箭、衛星和太空探索計畫同時納入年度待辦事項清單，其中最大部分為2.764億美元，將用於衛星計畫，並推動一系列的培育計畫。韓國科學技術情報通信部將資助五所大學400萬美元，預計至2026年以前，每年培養150名太空工程師。
在國際交流的部分，除了透過官方管道尋求與美國更深入的太空合作，在今年的11月韓國也與國際太空大學(International Space University)合作舉辦全亞洲首場的太空訓練課程工作坊，引進國外專家講師，讓非太空領域或是尚未踏入太空領域的人才能對產業有更多元的認識。
計畫持續進行，聯手企業前往太空
全世界如火如荼地展開太空布局，臺灣也加快腳步推動相關政策，提升發展預算，整合臺灣產業鏈，打入國際太空市場。經濟部工業局推動太空產業供應鏈發展先期計畫(簡稱本計畫)，擴大推動產業內專業人才養成，整合產官學研界的資源，帶動臺灣產業接軌國際，擴大合作商機。
本計畫於今年下半年開始推動，由廣至深累積豐碩成果，全臺參與者眾多，包含產業高階經理人、涉足衛星領域的研發技術人才、對太空領域感興趣的普羅大眾等不同對象；已開設高階領袖營、封閉型研發技術系列工作坊，公開推廣系列課程及針對學生和轉職人員的國際培育營隊兩梯次(分別與國立成功大學及UNISECGlobal 合辦「立方衛星設計及手做實務」、與稜研科技合辦「亳米波相位陣列天線實作營」)等，累計共近200小時的課程、破6百人次參與，期許各界能藉由多元管道踏入太空產業，全面提升人才知識與技術基底。
本次為產業高階經理人所設計的領袖營中，吸引超過40家臺廠共襄盛舉，在國內外業界講師專家引導下，以理論及實務並進，深入剖析、解構太空市場的局勢變化，助力將企業營運發展推向全球衛星產業新高度。
衛星產業鏈教學相長，產學參與這樣說
談到本計畫，參與的企業學員都不約而同地認為政府能夠出來領導整合產業是一件好事，透過計畫的幫助，有機會與不同的企業交流學習、交換資源，對於業界本身也有很大的助益，培訓課程的專業知識，也有助於企業內部人才的培訓。
Q1：從哪裡得知這個活動的？為什麼想加入太空產業？
耀睿科技 陳達勲資深課長：公司為了培訓人才，提供非常多課程及訓練的資源，這次的活動就是其中之一，現在從無線通訊走到衛星通訊，是公司未來十分重視的發展方向，所以來參加。
深刻精密 黃信儒經理：製造業在臺灣的太空產業中從來都沒有缺席，這次公司有這個機會推薦我來學習，更讓我感覺到未來真的有機會，能透過自己的雙手去實踐太空產業。
Q2：臺灣在世界的太空產業中可以扮演什麼角色？有什麼樣的優勢？
芳興科技 許迪翔研發部經理：芳興一直以來就有生產許多和衛星相關的零組件，像是福衛的天線零件跟濾波器，在技術力上臺灣的企業是無庸置疑的，基於這樣的優勢，或許能慢慢從零件製造，轉到軟體發展，再結合民間的力量走到系統製造。
欣興電子 許祐嘉資深專案副理：臺灣的技術能在衛星產業有所發揮，以欣興來說，我們主要提供高速運算用的載板給全球企業，在未來衛星發展一定會走向更快速高階的狀況下，我們就可以有很好的發揮空間。
Q3：你在這次的技術工作坊中，學習到什麼？
稜研科技 柯孝聰技術經理：這次的活動讓我們能跟不同的公司認識、了解對方的產品，找到更多與學界和業界合作的機會，真的會有一種臺灣的衛星產業一起向前學習邁進的感覺。
凌威航太 邱富川技術副總：從講師的實務及研究歷程分享，讓我們知道單一顆衛星蘊含巨大的知識，從電腦板、天線到外面的材質(鋁合金)都是有講究的，這些知識和實務的經驗都是非常寶貴的。
中華電信 黃江祥主任：公司主要從事同步軌道衛星的高頻段業務，第一次學習地面接收站的技術覺得十分新鮮，上完課自己也覺得對有想要來的人是非常好的切入點。
全球太空產業競爭已進入白熱化的階段，雖然目前仍有許多應用尚未到位，能夠持續獲利的公司也有限，臺灣企業仍有十足的優勢與專業能夠在國際間競逐。國立臺北科技大學電資學院張陽郎院長表示，臺灣是一個舉世聞名的ICT科技島，其技術能量長年受到國際肯定，藉由導入高附加價值的太空產業，能夠再次帶動產業升級，增加獲利的機會。
臺灣的前途跟錢途都在太空
針對太空產業有興趣的人才，國立臺北科技大學業界特聘講師黃文杰理事長建議，不需要將自己過度局限於太空產業，由於太空產業整合了許多產業，知識與技能也適用於電子、半導體等其他產業，無論是在國內外都是非常搶手，發展潛力十分可期。
火箭之父羅伯特戈達德(Robert Goddard)曾說，「世界上沒有不可能的事，因為昨天的夢想可能是今天的希望、也可能是明日的現實」
國立臺北科技大學業界特聘講師張懷謙執行長也以「太空是人類的未來，也是臺灣的未來」鼓勵企業夥伴，隨著越來越多的資源及企業投入，太空衛星產業鏈很可能就是臺灣下一個半導體的護國產業鏈。全球太空時代來臨，期許藉由本計畫串起產業鏈，協助企業掌握太空產業趨勢發展與人才發展，厚實未來研發基礎及能量，加速打造完整產業鏈、奠定產業利基。
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