法國「能源大國」招牌蒙塵：巴黎鐵塔限電提早熄燈，政府下令為冬季斷電做準備，學校難逃關閉引眾怒

文：曾婷瑄（中央社記者）

巴黎鐵塔限電提早熄燈，法國能源大國招牌蒙塵

俄羅斯在2月24日全面入侵烏克蘭之後，歐盟國家對俄國施加經濟制裁，減少或停止進口俄國天然氣和石油，俄國也以能源做為武器，對付力挺烏克蘭的國家。隨著冬季到來，歐盟國家政府與人民準備多年來首次在沒有俄國充足天然氣供暖的情況下度過寒冬，莫斯科則冀望各國對俄烏戰爭的立場因冰雪嚴寒帶來的困境而出現裂痕。

屋漏偏逢連夜雨，俄烏戰爭與近半核電廠停擺，使得能源強權法國也不得不正視缺電危機，啟動提早熄滅巴黎鐵塔等節電措施。民眾擔憂逐漸攀升的電價，也對核能發展的未來感到迷惘。

2月24日，俄羅斯進犯烏克蘭，俄國為報復西方經濟制裁，切斷輸歐天然氣，導致歐洲陷入能源危機，不僅導致油、物價飆升，缺電更是一大威脅。

法國是歐洲能源大國，過去還能賣電給鄰國。然而將入深冬、危機當前，政府從一開始自信滿滿，到後來閃爍其詞，呼籲民眾節約用電，並預告企業可能面臨限電、輪流停電的狀況。

關鍵原因是法國56座反應爐中，有32座因腐蝕維修等因素暫停運作，直到10月底仍有24座停工，狀況前所未見。

Foodi Jia-Ba-Buay（呷飽未）餐廳負責人瑞納爾（Frank Renard）告訴《中央社》，「時機很不巧，俄烏戰爭的同時，許多核電廠又停工⋯⋯使我們從能源出口國變成進口國。」

因此，法國供電情況如履薄冰，為確保供電安全，法國政府開始推動各式節約措施，讓節能成為能源危機下的全民運動。

曾為企業特助的克萊爾（Claire）向《中央社》表示，現在天氣還好，「但若冬天嚴寒，對很多法國人來說就會變得很棘手，瓦斯、電價都暴漲，很多人會付不出帳單。」

藝術家茱莉（Julie）則告訴記者，電費帳單已開始漲價，很可能還會繼續，「尤其現在燃料更貴，取得也更困難；之前能源就很貴了，現在更糟。」但她認為，真正問題點是企業從中獲利，並濫用原使人類受益的能源，「跨國大企業應該要受到法律管制。」

巴黎市之前宣布，觀光標的艾菲爾鐵塔（Tour Eiffel）從凌晨1時提早至11時45分熄滅，整點閃光的時間也從10分鐘減為5分鐘。並強調，讓這座全球最多人造訪的紀念塔投入節能行動具有象徵意義。

此外，商家行號與活動場館也都收到降低用電的新規範，如暖氣溫度必須設定在19度、打烊後熄滅招牌燈、大型活動和展覽用電縮減等，目標是今年用電要比往年少10％。

瑞納爾說，現在還不到巔峰，只是「危機的開始」。有的商家與電力公司簽訂5年的固定電價合約，「沒簽這種合約的店家，我想電費可能已漲了2成左右。」

進入耶誕假期，街頭巷尾的燈飾用電也成了各地市政府傷腦筋的問題。據法國市長協會（AMF），部分城市已決定縮短開燈時長或減少燈飾數量，為節電妥協，例如晚一到兩週啟動燈飾，香榭大道燈飾也會從凌晨2時提早至晚上11時45分熄滅。

對此茱莉表示，她向來反對耶誕節過於商業化，覺得燈飾亮節慶一週即可，不明白為何市政府要亮一個月燈，花這麼多電費。

為達成《巴黎協定》碳排減量承諾，法國能源政策首要朝「脫碳」邁進，而核能與再生能源成為法國目前政策兩大支柱。

然而法國近年發電量下降，據生態轉型部數據，2020年法國發電較前一年減少6.8％，核能發電量更因法國最老電廠費森翰（Fessenheim）關閉及數十個電廠因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情維修困難而下滑11.6％，是1993年來首度減產。同年，再生能源發電則較前一年增加，風力發電增產17.2％。

Photo Credit: 中央社 法國過去10年為核工業的發展空窗，再生能源也仍在發展、尚未到位。圖為歷時10年、9月剛啟動的法國首座離岸風場。法國正面臨能源政策的十字路口，是要「復興」核工業，還是達成2035年核能減至50％的承諾？中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年12月1日

法國首座離岸風場歷時10年於今（2022）年9月底啟動，總統馬克宏（Emmanuel Macron）在啟用典禮上表示，政府將推動再生能源加速法案，力求急起直追，明年夏季預計啟動第二座離岸風場，2024年將有第三座。

法國自70年代起大規模建造核能反應爐，是全球核能第二大國，僅次於美國。1990年代為法國核能巔峰，核電占法國總發電四分之三。

但2011年日本福島核災，法國陷入核工業的激烈辯論。2012年總統歐蘭德（Francois Hollande）宣布於2025年前把核能占比降至50％，核能發展進入10年的空窗期，更糟的是，再生能源規畫也未能及時銜接。

2020年起，核電廠40年服役年限紛紛到期，先前搖擺不定的核電布局讓法國核能青黃不接，2025的期限也被馬克宏延至2035年。

2021年11月與今年2月，馬克宏二度呼籲「復興」法國核工業，展開新的核能計畫，建造14座反應爐。

法國如今處在核電發展的十字路口，輿論對核能意見分歧。瑞納爾表示，許多民眾支持核電，因儘管核廢料仍危險，卻不像化石燃料對環境有立即破壞，加上歐洲沒有地震與颱風等天然災害，且法屬新喀里多尼亞產鈾，都是優勢。「接受核電成本相對較低，也能帶來較低電價」。

克萊爾與茱莉則反對核能，克萊爾說：「要終結核電，但歐洲眼下還沒有可靠的解方能代替核能。風力開始發展，但也不能到處蓋。退回化石燃料我無法接受，造成氣候暖化。所以要有耐心，一步步前進」。茱莉則對核廢料存有疑慮，且認為應改變用電習慣。

法國已宣布祭出電價漲幅上限，瑞納爾認為，受益於政府的保護緩衝機制，法國應該不會深陷危機，「時機不好時，政府大量開支，景氣好時就會回收，很合理。所以時機好的話，法國不會多好，但景氣壞時，我們狀況會比其他人好一些」。

Photo Credit: 中央社 俄烏戰爭加上核電廠老化維修等問題，使得法國從能源的出口國成為進口國，歐洲能源大國招牌蒙塵。政府祭出節電措施，包括巴黎觀光地標艾菲爾鐵塔每天也提早1個多小時熄燈，整點閃爍時間也縮短。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年12月1日

法國下令為斷電做準備，學校難逃關閉引眾怒

（中央社）法國總理柏納（Elisabeth Borne）1日表示已發公文至地方政府，要他們為冬季可能斷電做好準備，學校也無法倖免。教育部長恩迪亞耶（Pap Ndiaye）證實，如果斷電，學校也將關閉，引起家長與教師不滿。