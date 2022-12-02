2022/12/02,
運動

阿根廷全民瘋世足：學校主動通知早退看比賽，球迷合租獨棟透天厝打造「世足之家」

阿根廷全民瘋世足：學校主動通知早退看比賽，球迷合租獨棟透天厝打造「世足之家」
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這群合租「世足之家」的年輕人大多為遠距上班的工作者，他們不僅享受一起生活，一同觀看足球的樂趣，更擁有完善的管理系統，策劃人樂福以經濟部、糧食部、飲料部、清潔部、代表隊部和娛樂部等6大部門，分配世足之家所需資源及財務，並將每天在「世足之家」的生活放在社群網站與外界分享。

文：黃韻如（中央社記者）

全民瘋世足，阿根廷學校主動通知早退看比賽

阿根廷小組賽的第三戰，將於阿根廷時間30日下午4點（台灣12月1日凌晨3時）面對波蘭，關鍵球賽事關阿根廷是否留在世界盃，球賽開踢時間正好處於平常放學時間，許多學校主動通知家長可以提早接孩子回家看阿根廷國家隊比賽。

瘋世足 阿根廷學生穿球衣到校上課
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學生於阿根廷世足賽比賽當日，身穿阿根廷球隊相關紀念衣到校上課，有些學生還以彩妝彩繪臉增添球迷熱切支持之心。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年12月1日

足球在阿根廷人心中地位十分重要，它不只是一種運動，也近乎一種阿根廷國家全民信心指標。據聖安德瑞斯大學（Universidad de San Andrés）針對卡達世界盃的調查指出，世界盃對阿根廷人的重要性，70%的人表示國家隊比賽對阿根廷社會非常重要。

《國家報》（La Nacion）提到，阿根廷政府官員們更冀望代表隊獲勝，能夠減少社會階級高度緊張狀況和街頭抗爭衝突。

《泰蘭國家通訊社》（telam）報導，布宜諾斯艾利斯省文化教育部長斯雷昂尼（Alberto Sileoni）說，世界盃是一項非同尋常的活動，具有文化影響。1930年世界杯的決賽有6萬人觀看，上一屆世界盃多達20億人觀看。

世足賽阿根廷商家櫥窗擺設
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阿根廷商店擺滿卡達世足賽的相關裝飾，以藍白兩色調凸顯為阿根廷球隊加油的心情，吸引民眾購買。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年12月1日

斯雷昂尼說，學校必須以開放態度面對世界盃的影響，布省特地設計「Golazo」數位學習平台，涵蓋世界盃為主題設計相關學習數學、地理、歷史、政治和英語課程，讓孩子體驗瘋足球的樂趣外，學習進度不落後，在布省所有公立學校學生都有機會在學校一同觀看阿根廷出戰賽事轉播。

家長魯伊斯（Nadia Ruiz）也認可學校這項措施，她覺得世界盃佔據阿根廷生活非常重要的一個因素，所以提早接小孩回家看球賽，並不會損失受教育的權利。

阿根廷球迷合租獨棟透天厝，打造世足之家

阿根廷人對於足球的狂熱以及對於國家隊的支持已到瘋狂地步。一群阿根廷年輕人集資租下獨棟透天厝，在世足月中看遍每一場比賽，並將這個計畫稱為「世足之家」。

提出「世足之家」（La Casa del Mundial）想法的賴夫（Nicolas Lev）說，因為無法親自去看2022卡達世界盃足球賽，去年9月時萌生租一間房子與朋友一起看每場球賽的想法。因此，他與約10位29至30歲的單身族朋友一起集資合租透天厝，讓「世足之家」的想法能夠成真。

這群合租「世足之家」的年輕人大多為遠距上班的工作者，他們不僅享受一起生活，一同觀看足球的樂趣，更擁有完善的管理系統，策劃人樂福以經濟部、糧食部、飲料部、清潔部、代表隊部和娛樂部等6大部門，分配世足之家所需資源及財務，並將每天在「世足之家」的生活放在社群網站與外界分享。

賴夫提到，找尋「世足之家」的落腳處並不順利，需要足夠的房間、泳池和阿根廷人必備的烤肉架。另外，也不能位居偏僻，最後終於在布宜諾斯艾利斯省的總統官邸旁，找到合適的地點。

除了「世足之家」，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯市政府也加入瘋足球行列，在首都巴勒摩（Palermo）區公園帶成立一處瘋世足廣場（Plaza Emoción Mundial），提供大螢幕，讓民眾免費觀看64場賽事，場內也設置阿根廷國家代表隊相關看版、足球活動和美食區，讓民眾可以盡情在園區內享受世足氣氛。

世界盃足球賽開打 阿根廷世足廣場可容納近萬人
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阿根廷首都瘋世足廣場（Plaza Emoción Mundial）位於市區巴勒摩（Palermo）公園帶，可容納近萬人觀賽，世足廣場設置阿根廷國家代表隊看版，滿足民眾賽事中與球星合照的欲望。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 111年11月30日

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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