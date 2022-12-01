白紙運動數十學校響應，1萬2000名赴中留學生安全誰來顧？教育部長：海基會聯繫

中國「白紙運動」在各大城市遍地開花，許多市民、超過50所大專校院都發起聲援活動。今（1）日立法院教育及文化委員會上，立委黃國書關切台灣赴中留學生的安全，詢問教育部長潘文忠是否有掌握整體情勢，以及目前有多少台灣留學生。

潘文忠回應，在中國透過各種形式求學的留學生，初步統計有1萬2000多位，教育部也和陸委會、海基會，以及過去陸聯會的窗口，來保持聯繫。潘文忠強調，目前為止得到的訊息顯示，台灣在中國的孩子都還平安。

事實上，教育部的學生統計數字只到107年，黃國書質疑，對於107年後的留學生人數，教育部是不是一無所知？潘文忠回應，這幾年對方對學位生的管制，導致互相聯繫的管道比較不順暢。他在回覆立委陳秀寳的質詢時進一步指出，原本台灣與中國有2個非常清楚的招生窗口，台灣方面就是陸聯會，然而，「我們再怎麼有誠意，中國在官方的聯繫上都比較不暢通。」

學生遇到問題怎麼辦？教育部：透過海基會、民間團體協助

多名立委也關心，如果有台灣留學生在中國遇到危急自身安全的事情，應如何協助他們？潘文忠表示，除了海基會以外，這幾年有持續聯繫中國的相關民間團體，也有和台灣學生社團的群組。除此之外，教育部與台商學校的相關成員、行政幹部都有保持密切聯繫，也在本次事件中，拜託他們若有學生需要緊急支援，能把訊息傳達給教育部。

潘文忠說明，原本官方的窗口是陸聯會，在近年難以聯繫的情況下，許多台生的問題都是透過像海基會這樣更民間的團體處理，例如到中國設置考場，就會與海基會合作。

陳秀寳則建議，教育部除了公開呼籲以外，應對當地台生宣導相關事項。他實地查看教育部官網裡的「台生專區」，點進去後發現是連結到陸委會網站，當中提到去中國讀書的相關風險以及可能面對的問題，但完全沒有提到安全指引，像是緊急狀況出現時怎麼辦。

立委何欣純也認為，為了保護台灣學生，必須積極建立一套SOP。他建議教育部在會後能馬上和陸委會、海基會、台生學校等單位聯繫，先釋出訊息，「中華民國台灣教育部關心台灣在中國的留學生，我們願意保護學生、願意提供支持。」

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核稿編輯：羅元祺