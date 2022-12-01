白紙運動數十學校響應，1萬2000名赴中留學生安全誰來顧？教育部長：海基會聯繫
我們想讓你知道的是
教育部的台灣赴中留學學生統計數字只到107年，黃國書質疑，對於107年後的留學生人數，教育部是不是一無所知？潘文忠回應，這幾年對方對學位生的管制，導致互相聯繫的管道比較不順暢，「我們再怎麼有誠意，中國在官方的聯繫上都比較不暢通。」
中國「白紙運動」在各大城市遍地開花，許多市民、超過50所大專校院都發起聲援活動。今（1）日立法院教育及文化委員會上，立委黃國書關切台灣赴中留學生的安全，詢問教育部長潘文忠是否有掌握整體情勢，以及目前有多少台灣留學生。
潘文忠回應，在中國透過各種形式求學的留學生，初步統計有1萬2000多位，教育部也和陸委會、海基會，以及過去陸聯會的窗口，來保持聯繫。潘文忠強調，目前為止得到的訊息顯示，台灣在中國的孩子都還平安。
事實上，教育部的學生統計數字只到107年，黃國書質疑，對於107年後的留學生人數，教育部是不是一無所知？潘文忠回應，這幾年對方對學位生的管制，導致互相聯繫的管道比較不順暢。他在回覆立委陳秀寳的質詢時進一步指出，原本台灣與中國有2個非常清楚的招生窗口，台灣方面就是陸聯會，然而，「我們再怎麼有誠意，中國在官方的聯繫上都比較不暢通。」
學生遇到問題怎麼辦？教育部：透過海基會、民間團體協助
多名立委也關心，如果有台灣留學生在中國遇到危急自身安全的事情，應如何協助他們？潘文忠表示，除了海基會以外，這幾年有持續聯繫中國的相關民間團體，也有和台灣學生社團的群組。除此之外，教育部與台商學校的相關成員、行政幹部都有保持密切聯繫，也在本次事件中，拜託他們若有學生需要緊急支援，能把訊息傳達給教育部。
潘文忠說明，原本官方的窗口是陸聯會，在近年難以聯繫的情況下，許多台生的問題都是透過像海基會這樣更民間的團體處理，例如到中國設置考場，就會與海基會合作。
陳秀寳則建議，教育部除了公開呼籲以外，應對當地台生宣導相關事項。他實地查看教育部官網裡的「台生專區」，點進去後發現是連結到陸委會網站，當中提到去中國讀書的相關風險以及可能面對的問題，但完全沒有提到安全指引，像是緊急狀況出現時怎麼辦。
立委何欣純也認為，為了保護台灣學生，必須積極建立一套SOP。他建議教育部在會後能馬上和陸委會、海基會、台生學校等單位聯繫，先釋出訊息，「中華民國台灣教育部關心台灣在中國的留學生，我們願意保護學生、願意提供支持。」
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：羅元祺
Tags：
網紅平台 Partipost 打造社群創作空間，「CreateStation®」一次滿足你的3種看展需求！
我們想讓你知道的是
廣受年輕族群喜愛的網紅平台Partipost於11/16（三）至11/20 （日）打造期間限定的CreateStation®社群創作空間，展場概念結合社群元素和加油站，融合創作者選物店、互動式展覽體驗，讓你體驗社群創作的各種環節，也為在經營社群的創作者們加油打氣！
空間超漂亮！好玩、好看、爽爽拍不完！
本次CreateStation®社群創作空間結合「創作者選物店」、「社群互動式展覽體驗」、「社群能量加油打卡牆」，可以逛、可以玩、還可以拍照打卡，一次滿足你所有的看展需求，於日前網紅體驗場吸引了眾多網紅共襄盛舉。
創作者選物店：共襄盛舉期間限定
本次專屬商品由Partipost與知名插畫家鹿人與泥鰍（@twodeerman）共同推出的「PartiLand」限定款桌遊，將創作與社群上的事件遊戲化，桌遊內含各種風格的網紅、看戲的鄉民、怪獸家長……等，透過桌遊互動讓大家能夠更了解創作者的日常。PartiLand桌遊相關視覺和角色皆由知名插畫家鹿人打造，預計會迎來一股搶購熱潮！本次也邀請到鴨梨子🍐（@duck_c4）、棉花糖柴柴（@fuckcute.studio）、卡肉Carol（@carol_meat） ……等多位知名創作者一同打造快閃選物店，讓你可以一次買到不同社群創作者的個人品牌商品！
社群互動式展覽體驗：有說有笑的時光隧道
位於展覽空間的B1地下室，CreateStation®打造了以社群創作為主題的「社群互動式展覽體驗」，由演員們擔任遊戲關主，帶領體驗者透過不同的故事關卡，了解社群創作的各種環節。地下室現場更展出網路社群的許多重要發展歷程，讓玩家在體驗劇本的同時還可以學習到許多社群經營知識。
社群能量加油打卡牆：繽紛色彩一起加油一起拍
CreateStation®以「為社群創作者加油」為概念，打造充滿社群能量的「加油」空間，無論是1樓或是B1皆有大型的彩色加油打卡裝置，繽紛的色彩象徵了所有的社群元素，整體開放的空間讓參觀者自行尋找適合的拍攝角度，結合Partipost平台的獎勵活動，可以逛、可以玩、還可以拍照打卡，一次滿足你所有的看展需求現場直接進行社群創作與分享！同時一起為為社群創作者加油！
推廣、回饋共同打造亞洲最大創作者生態圈
Partipost已是許多國際品牌的指定合作夥伴，至今已累積數千檔活動執行經驗。Partipost發現台灣網紅行銷市場相較於過往已成長許多，但整體資訊、定義、成效、合作流程上並未成熟，針對此市場現況Partipost共同創辦人Tony表示：「創作者和品牌間關係密不可分，唯有創作者好品牌才能更好！」Partipost希望讓每一位創作者的作品都能發揮影響力，持續推廣網紅行銷市場，打造亞洲最大創作者生態圈。
據Statista報導預估指出，全球網紅市場規模將於2024年成長至240億美元。亞洲最大的網紅行銷平台Partipost本次獲得2.3億元的募資，會將30%的資源投入市場推廣創作，除打造 CreateStation®體驗展覽外，更於今年10月成立「創作者協會」與發起「創作者加速器計畫」，希望協助創作者一路從「人」蛻變至「品牌」！Partipost也將持續提供創作者更優質的創作環境、給予客戶更具創意的行銷服務，將品牌與創作者連結起來，讓每一位創作夥伴都成為有影響力的人！
活動資訊
Partipost社群創作空間「CreateStation®」
日期：11/16（三）– 11/20（日）11:00 - 17:00
地點：PPP時尚藝文空間（台北市中山區中山北路二段26巷2號）
詳細資訊請洽：Partipost官方IG
本文章內容由「Partipost」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。