2022/12/01,
教育

白紙運動數十學校響應，1萬2000名赴中留學生安全誰來顧？教育部長：海基會聯繫

白紙運動數十學校響應，1萬2000名赴中留學生安全誰來顧？教育部長：海基會聯繫
資料照，圖為教育部長潘文忠｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

教育部的台灣赴中留學學生統計數字只到107年，黃國書質疑，對於107年後的留學生人數，教育部是不是一無所知？潘文忠回應，這幾年對方對學位生的管制，導致互相聯繫的管道比較不順暢，「我們再怎麼有誠意，中國在官方的聯繫上都比較不暢通。」

中國「白紙運動」在各大城市遍地開花，許多市民、超過50所大專校院都發起聲援活動。今（1）日立法院教育及文化委員會上，立委黃國書關切台灣赴中留學生的安全，詢問教育部長潘文忠是否有掌握整體情勢，以及目前有多少台灣留學生。

潘文忠回應，在中國透過各種形式求學的留學生，初步統計有1萬2000多位，教育部也和陸委會、海基會，以及過去陸聯會的窗口，來保持聯繫。潘文忠強調，目前為止得到的訊息顯示，台灣在中國的孩子都還平安。

事實上，教育部的學生統計數字只到107年，黃國書質疑，對於107年後的留學生人數，教育部是不是一無所知？潘文忠回應，這幾年對方對學位生的管制，導致互相聯繫的管道比較不順暢。他在回覆立委陳秀寳的質詢時進一步指出，原本台灣與中國有2個非常清楚的招生窗口，台灣方面就是陸聯會，然而，「我們再怎麼有誠意，中國在官方的聯繫上都比較不暢通。」

學生遇到問題怎麼辦？教育部：透過海基會、民間團體協助

多名立委也關心，如果有台灣留學生在中國遇到危急自身安全的事情，應如何協助他們？潘文忠表示，除了海基會以外，這幾年有持續聯繫中國的相關民間團體，也有和台灣學生社團的群組。除此之外，教育部與台商學校的相關成員、行政幹部都有保持密切聯繫，也在本次事件中，拜託他們若有學生需要緊急支援，能把訊息傳達給教育部。

潘文忠說明，原本官方的窗口是陸聯會，在近年難以聯繫的情況下，許多台生的問題都是透過像海基會這樣更民間的團體處理，例如到中國設置考場，就會與海基會合作。

陳秀寳則建議，教育部除了公開呼籲以外，應對當地台生宣導相關事項。他實地查看教育部官網裡的「台生專區」，點進去後發現是連結到陸委會網站，當中提到去中國讀書的相關風險以及可能面對的問題，但完全沒有提到安全指引，像是緊急狀況出現時怎麼辦。

立委何欣純也認為，為了保護台灣學生，必須積極建立一套SOP。他建議教育部在會後能馬上和陸委會、海基會、台生學校等單位聯繫，先釋出訊息，「中華民國台灣教育部關心台灣在中國的留學生，我們願意保護學生、願意提供支持。」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。