日台交流協會成立50週年：泉裕泰強調日本和台灣是「未來100年內，都能一起談論未來的夥伴關係」
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日台交流協會成立50週年，台北事務所代表泉裕泰致詞時感性的說，「環顧全球，不知道有哪個彼此鄰近的存在，有像日本和台灣維持良好關係的例子......日台關係誠如『唇亡齒寒』，如果欠缺其中一方，另一方也無法存在，是無法取代的夥伴。日本和台灣可預期在未來的100年，能一起談論未來的關係。」
日本台灣交流協會（以下簡稱日台交流協會）成立50週年，今（1）日特別舉行慶祝酒會，多位國內外重量級人物皆到場致意，台北事務所代表泉裕泰致詞時感性的表示，雖然一同推進日台關係的李前總統和安倍前總理近年接連離世，日台關係就像相繼失去兩個動力引擎，但他強調「不會在此止步」，強調日本和台灣是未來100年內，都能一起談論未來的夥伴關係。
日台交流協會成立於1972年，為日本與中華民國斷交之後成立的民間機構，台北事務所代表泉裕泰致詞時感性的說，回顧日台交流協會這50年來的路程，絕非一凡風順，1972年12月設立時的台日關係，「說是從谷底出發的也不誇張」。當時為承擔起轉為非政府間的交流，日方設立交流協會，台方設立亞東關係協會，從摸索的狀態中出發，在諸多限制下，努力讓日台關係有更好的發展。
泉裕泰也提到，50年來日台所處的國際情勢發生巨大變化，包括冷戰的終結、台灣從1990年前後開始邁向民主化、2001年發生「文明衝突」的911恐怖攻擊事件，讓全世界回到暴力與混亂的局面，泉裕泰說，變化至今仍持續不斷改變，如今年發生的烏俄戰爭、北韓發射飛彈、中國擴大對台軍事威脅等，全世界持續處於緊張狀態。
泉裕泰表示，2020年7月，他衷心尊敬的李登輝前總統離世，今年和李前總統一同拉近日台關係的安倍前總理也意外身亡，他說日台關係就像相繼失去李前總統和安倍前總理兩個動力引擎，但他強調，「我們不能在此止步」。
「環顧全球，不知道有哪個彼此鄰近的存在，有像日本和台灣維持良好關係的例子......日台關係誠如『唇亡齒寒』，如果欠缺其中一方，另一方也無法存在，是無法取代的夥伴。日本和台灣可預期在未來的100年，能一起談論未來的關係。」泉裕泰表示，他熱切希望今後也能更加深化交流、讓日台友情永遠持續。
泉裕泰於2019年抵台履新，他說不過才在3年前，當時包括歐洲在內的國際社會，有許多國家並不像現在感受到台灣的重要性，尚未建立起「台灣為什麼重要」的共識，但他稱3年多之間，他看見台灣在國際社會的重要性飛快地提升。
包括在全球肆虐的COVID-19疫情當中，日本及歐美各國經濟停滯負成長，只有台灣在2020年的經濟成長率達3%，2021年更是創下6.28%的驚人紀錄，另外台灣引以為傲的半導體也在全球的供應鏈當中擔任不可或缺的重要角色，也看見了台灣人民對於身為台灣人越來越有自信。
泉裕泰表示，2005年舉行的愛知萬國博覽會是一個契機，給予台灣人民入境日本的免簽措施，劃時代的增加日台之間的往來；2007年台灣高鐵克服諸多困難通車營運，持續安全行駛的高鐵，成為日台友好的象徵；2011年311大地震發生後不久，台灣人民給予有形或無形的協助及心意，即便已經過了10年以上，如今仍然深深刻畫在日本人民的心中。
日台貿易總額逼近1000億美元，近年將再採購新的高鐵車輛
東元電機會長黃茂雄代表人在目前人在日本的台灣日本關係協會會長蘇嘉全致詞。黃茂雄表示，日台經貿往來一直沒有中斷，如今達近1000億美元的貿易總額，日後還會再增加：他透露台灣高鐵將在未來一兩年採購新的高鐵車輛，屆時日台間的投資金額將更高。
日本台灣交流協會會長大橋光夫也透過預錄的影片向現場來賓致意，他說1973年後台灣赴日人數約4萬5000人，到2019年因疫情限制之前，台灣赴日人數已達489萬人，是過去的100倍；日本人和台灣人在心靈方面的羈絆變化，根據協會調查，2008年調查對日本感到親近的台灣人有69%，現在已經達77%，台日情誼罕見且誇耀世界，協會將在往後的台日關係繼續努力，願台日關係如花般持續綻放。
在日本與中華民國斷交之後，促進雙方國會議員的交流的「日華議員懇談會」現任議員古屋圭司也以預錄的方式致意，他說日本台灣斷交50年，日華議員懇談會成立至今也50年了，沒有邦交的國家間靠這種方式維持邦交，日華議員懇談會也發揮功能，如提議支持台灣加「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、修法讓故宮文物赴日展覽，協助台灣接收疫苗、並接受台灣所贈口罩等等。
古屋圭司表示，這幾年是台灣安全保障最重要到時候，懇談會在今年8月和10月兩度訪台，從立法院長游錫坤的故鄉宜蘭蘇澳眺望日本國土與那國島，他說安倍晉三生前所言「台灣有事，日本有事」這句話是有其道理的。他也提到總統蔡英文演講時提到，「台灣如果是失去民主將是世界的損失」，表示日本民間單位要合作，維護台灣安全「是我們的責任」。
日台交流協會為執行日本與中華民國斷交後的民間交流、以及官方授權辦理的領事業務的民間機構，本部位於東京，在台北與高雄各設有事務所，進行保護日本僑民﹑核發簽證﹑經濟﹑文化交流等各項事務。
今日酒會，行政院副秘書長沈榮津、前立法院長王金平、 前總統府和國安會秘書長邱義仁、總統府秘書長李大維、國民黨黨主席朱立倫都親自出席酒會，總統蔡英文、副總統賴清德，以及台中、桃園等多位現任市長雖未能前來，但也獻上花圈致意。
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核稿編輯：翁世航
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