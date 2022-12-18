《東西縱橫記藝——名畫真的很有事！》：英格蘭內戰的都鐸玫瑰犧牲者——誰殺了兩位小王子？
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本書摒棄一般的編年史模式，在古典藝術與現代藝術之間舒展跳躍，並選擇以主題串聯、延伸的方式，結合藝術、歷史、文化、時尚等多元領域，將這些千絲萬縷牽扯交錯的人與事，結合成輕鬆易讀的文字。
文：Junie Wang
【王室內戰的犧牲者——誰殺了王子？】
都鐸玫瑰與英格蘭內戰
英格蘭的「玫瑰戰爭」（Wars of the Roses）起於1455年，至1485年結束，歷時30年，標識著大不列顛群島正式從中世紀邁向文藝復興時期，同時了結法國金雀花王朝（House of Plantagenet）在英格蘭的勢力與貴族封建制度，取而代之者為都鐸王朝君主集權制。我們所熟悉的英國女王伊莉莎白一世（Elizabeth I, 1533-1603）便是都鐸王朝第五位也是最後一位君主。
「玫瑰戰爭」又稱「薔薇戰爭」，乍聽之下相當浪漫，但實際上卻不是那麼一回事。它是金雀花王朝後裔：以紅玫瑰為象徵的蘭開斯特家族（House of Lancaster）和以白玫瑰作為識別的約克家族（House of York）親系之爭，換言之，就是英格蘭王室內戰。在這內戰頻繁的數十年內，英格蘭土地上就有近50個家族因敗戰而徹底滅絕，死傷估計約35,000至50,000人，其中貴族比例相當高。
不過當時「玫瑰戰爭」之名尚未出現，要等到約莫一百年後，大文豪莎士比亞（William Shakespeare, 1564-1616）所著歷史劇《亨利六世》（Henry VI）中某一幕教堂花園場景，許多貴族藉由採摘紅或白玫瑰，各表對蘭開斯特或約克家族的忠誠之描述，才得此名，只是廣泛被應用也要等到19世紀後了。
古代貴族，尤其是世系悠遠、勢力龐大的貴族通常不只擁有一個頭銜，也會以好幾種徽章表彰其身分。約克家族自戰爭之始便使用白玫瑰作為象徵，但蘭開斯特家族則要等到亨利七世（Henry VII, 1457- 1509）於1485年「博斯沃思原野戰役」（Battle of Bosworth Field）終結對手取得勝利後，才以紅玫瑰為識別，並將紅白玫瑰結合，代表兩大家族聯結，從此「都鐸玫瑰」（Tudor rose）便代表英格蘭王室。
這場內戰耗時數十年，大小戰役無數，死傷當然更殘酷，尤其慘遭滅門的貴族太多，也讓後來的都鐸王朝得以實現君主專政，因為貴族都去見上帝了，誰還來和國王吵鬧不休？這些貴族血脈不單殞落於戰場上，也煙散於陰謀中。
最是無情帝王家
英王愛德華四世（Edward IV, 1442-1483）隸屬於約克家族，曾在位21年之久，昭示內戰中約克家族的勝利，但就在他1483年4月9日可能因感染肺炎三週後突然去世，原本暗潮洶湧的王位之爭瞬間浮上檯面白熱化。愛德華四世的兩位幼子——愛德華五世（Edward V, 1470-1483?）、約克公爵（Richard of Shrewsbury, Duke of York, 1473-1483?）也成了政治鬥爭下的犧牲品。
有鑑於繼位者愛德華五世才13歲，尚且無法治理國家事務，愛德華四世在斷氣前授命其弟葛洛斯特公爵理查（Duke of Gloucester, Richard III, 1452-1485） 為攝政王，意圖制衡政治野心也不小的王后伊莉莎白．伍德維爾（Elizabeth Woodville, 1437-1492）家族的外戚勢力。但理查叔叔的野心不只如此，那遼闊的江山多誘人，區區攝政王怎夠他塞牙縫？
按照慣例，在舉行登基大典之前，未來的英國國王通常會有段時間居住在倫敦塔上的專室裡。但小愛德華卻是由理查叔叔挾持後，於1483年5月19日和弟弟一起被送進倫敦塔，這一聽就知道事情不妙了。原本預定的登基大典從5月4日延後到6月25日，當然這都只是做做樣子，兄弟倆註定有去無回。
接下來理查叔叔以迅雷不及掩耳的速度篡奪了王位。6月22日，某布道大會上聲稱理查叔叔才是約克家族的唯一合法繼承人。3天後，一群貴族「尊請」理查叔叔登基。兩位王子隨後被議會宣布不具有繼位資格。於是理查叔叔於1483年7月3日加冕為王，成為理查三世，待到1484年，他祭出更狠的一招，由《王室頭銜法案》（Titulus Regius）宣判愛德華四世和伊麗莎白．伍德維爾的婚姻無效，因為愛德華四世在婚前曾與其他女子訂婚。如此一來，兩位王子等同於私生子，沒有資格繼承王位，原來的王太后伊莉莎白也失去尊貴頭銜。
時空再拉回1483年春天，愛德華四世驟逝，留下幼子準備繼承王位，卻在登基典禮前被叔叔挾持到倫敦塔。
根據記載，直到當年夏天之前，偶爾還有人見到兩位王子在倫敦塔樓空地玩耍，畢竟是孩子，何況是尊貴的王太子，總是無法整日囚禁於室內。不過夏天之後，兩位王子身影再也不曾出現過。依照時常去探視小愛德華的醫生說法，男孩似乎預感死亡正逐步逼近，虛弱無助，就像預備犧牲的受害者一樣，每天認罪和懺悔，期盼減輕自己的罪過，也只求弟弟能活下來。（看了真是心酸酸⋯⋯）
或許是被枕頭活活悶死，也可能是塞進牆內窒息而死，兩位王子最終下落如何，至今仍是英國歷史上最大謎團，又因政治局勢複雜詭變，更增添各種不確定性。何況當年七月底的營救王子計畫也以失敗告終。總之，這兩個孩子從此消失在歷史的舞台上。而理查叔叔成為最可疑謀殺犯，因為他是最大受益者。至於都鐸王朝首任君主亨利七世也被懷疑是兇手，畢竟他是因為擊敗理查三世而登上王位，所以也須要藉由詆毀前朝，讓理查三世繼位方式引人爭議，好加強自己王位的正當性。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。