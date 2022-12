《東西縱橫記藝——名畫真的很有事！》：英格蘭內戰的都鐸玫瑰犧牲者——誰殺了兩位小王子？

文:Junie Wang

【王室內戰的犧牲者——誰殺了王子?】

都鐸玫瑰與英格蘭內戰

英格蘭的「玫瑰戰爭」(Wars of the Roses)起於1455年,至1485年結束,歷時30年,標識著大不列顛群島正式從中世紀邁向文藝復興時期,同時了結法國金雀花王朝(House of Plantagenet)在英格蘭的勢力與貴族封建制度,取而代之者為都鐸王朝君主集權制。我們所熟悉的英國女王伊莉莎白一世(Elizabeth I, 1533-1603)便是都鐸王朝第五位也是最後一位君主。

「玫瑰戰爭」又稱「薔薇戰爭」,乍聽之下相當浪漫,但實際上卻不是那麼一回事。它是金雀花王朝後裔:以紅玫瑰為象徵的蘭開斯特家族(House of Lancaster)和以白玫瑰作為識別的約克家族(House of York)親系之爭,換言之,就是英格蘭王室內戰。在這內戰頻繁的數十年內,英格蘭土地上就有近50個家族因敗戰而徹底滅絕,死傷估計約35,000至50,000人,其中貴族比例相當高。

不過當時「玫瑰戰爭」之名尚未出現,要等到約莫一百年後,大文豪莎士比亞(William Shakespeare, 1564-1616)所著歷史劇《亨利六世》(Henry VI)中某一幕教堂花園場景,許多貴族藉由採摘紅或白玫瑰,各表對蘭開斯特或約克家族的忠誠之描述,才得此名,只是廣泛被應用也要等到19世紀後了。

古代貴族,尤其是世系悠遠、勢力龐大的貴族通常不只擁有一個頭銜,也會以好幾種徽章表彰其身分。約克家族自戰爭之始便使用白玫瑰作為象徵,但蘭開斯特家族則要等到亨利七世(Henry VII, 1457- 1509)於1485年「博斯沃思原野戰役」(Battle of Bosworth Field)終結對手取得勝利後,才以紅玫瑰為識別,並將紅白玫瑰結合,代表兩大家族聯結,從此「都鐸玫瑰」(Tudor rose)便代表英格蘭王室。

這場內戰耗時數十年,大小戰役無數,死傷當然更殘酷,尤其慘遭滅門的貴族太多,也讓後來的都鐸王朝得以實現君主專政,因為貴族都去見上帝了,誰還來和國王吵鬧不休?這些貴族血脈不單殞落於戰場上,也煙散於陰謀中。

最是無情帝王家

英王愛德華四世(Edward IV, 1442-1483)隸屬於約克家族,曾在位21年之久,昭示內戰中約克家族的勝利,但就在他1483年4月9日可能因感染肺炎三週後突然去世,原本暗潮洶湧的王位之爭瞬間浮上檯面白熱化。愛德華四世的兩位幼子——愛德華五世(Edward V, 1470-1483?)、約克公爵(Richard of Shrewsbury, Duke of York, 1473-1483?)也成了政治鬥爭下的犧牲品。

有鑑於繼位者愛德華五世才13歲,尚且無法治理國家事務,愛德華四世在斷氣前授命其弟葛洛斯特公爵理查(Duke of Gloucester, Richard III, 1452-1485) 為攝政王,意圖制衡政治野心也不小的王后伊莉莎白.伍德維爾(Elizabeth Woodville, 1437-1492)家族的外戚勢力。但理查叔叔的野心不只如此,那遼闊的江山多誘人,區區攝政王怎夠他塞牙縫?

按照慣例,在舉行登基大典之前,未來的英國國王通常會有段時間居住在倫敦塔上的專室裡。但小愛德華卻是由理查叔叔挾持後,於1483年5月19日和弟弟一起被送進倫敦塔,這一聽就知道事情不妙了。原本預定的登基大典從5月4日延後到6月25日,當然這都只是做做樣子,兄弟倆註定有去無回。

接下來理查叔叔以迅雷不及掩耳的速度篡奪了王位。6月22日,某布道大會上聲稱理查叔叔才是約克家族的唯一合法繼承人。3天後,一群貴族「尊請」理查叔叔登基。兩位王子隨後被議會宣布不具有繼位資格。於是理查叔叔於1483年7月3日加冕為王,成為理查三世,待到1484年,他祭出更狠的一招,由《王室頭銜法案》(Titulus Regius)宣判愛德華四世和伊麗莎白.伍德維爾的婚姻無效,因為愛德華四世在婚前曾與其他女子訂婚。如此一來,兩位王子等同於私生子,沒有資格繼承王位,原來的王太后伊莉莎白也失去尊貴頭銜。

時空再拉回1483年春天,愛德華四世驟逝,留下幼子準備繼承王位,卻在登基典禮前被叔叔挾持到倫敦塔。

根據記載,直到當年夏天之前,偶爾還有人見到兩位王子在倫敦塔樓空地玩耍,畢竟是孩子,何況是尊貴的王太子,總是無法整日囚禁於室內。不過夏天之後,兩位王子身影再也不曾出現過。依照時常去探視小愛德華的醫生說法,男孩似乎預感死亡正逐步逼近,虛弱無助,就像預備犧牲的受害者一樣,每天認罪和懺悔,期盼減輕自己的罪過,也只求弟弟能活下來。(看了真是心酸酸⋯⋯)

或許是被枕頭活活悶死,也可能是塞進牆內窒息而死,兩位王子最終下落如何,至今仍是英國歷史上最大謎團,又因政治局勢複雜詭變,更增添各種不確定性。何況當年七月底的營救王子計畫也以失敗告終。總之,這兩個孩子從此消失在歷史的舞台上。而理查叔叔成為最可疑謀殺犯,因為他是最大受益者。至於都鐸王朝首任君主亨利七世也被懷疑是兇手,畢竟他是因為擊敗理查三世而登上王位,所以也須要藉由詆毀前朝,讓理查三世繼位方式引人爭議,好加強自己王位的正當性。