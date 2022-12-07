雙12、年終特賣，電商優惠最划算？｜又！賈芯文S2EP9

文：蕭汎如

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每次來到雙11、雙12這種電商的大型購物節，各種「限時特賣」、「僅此一檔特價」的促銷文案，很容易讓人被激起「此時不買、更待何時」的購買慾，因此會利用看來全年最划算的大型購物節，來買一些高單價的東西。不過這些電商購物節，真的有這麼划算嗎？我們實際利用電商歷史價格查詢網站，來查詢台灣兩大電商平台上，一些常用商品的歷史價格，一起來看看趁購物季下手，是不是真的能買到全年最低價！

商品1：40吋液晶電視

首先是40吋的液晶電視，在A平台上，2021年從雙12檔期，一路到12月底、可能會推出出清折扣的年終特賣，價格都是$7988，但殊不知它的歷史最低價，其實是出現在2020年的11月底$6999，整整便宜了快 $1000元！B平台同樣在雙12檔期與年終特賣的價格都是$7988，但歷史最低價$7688，則是出現在2021年的2月。這跟我們所想的結果不太一樣，說好的史上最低價，竟然是出現在冷門的時段。

Photo Credit: TNL/鄭宇軒

商品2：除濕機

只看一項商品當然不夠，再來看潮濕多雨的臺灣，我們常用的除濕機，價格是怎麼變動。在Ａ平台，雙12價格的確是歷史最低價，但是到了年末，沒想到價格又硬生生多了$1200左右，變成$14990。如果當時雙12沒入手，但是被年終促銷的廣告吸引而剁手，反而就會買貴了。而B平台的價格，年終特賣跟雙12都是$14990，最低價的$13990則是出現在2021年1月，便宜了$1000，兩個平台的歷史最低價，同樣都不是出現在購物節的促銷時段。

Photo Credit: TNL/鄭宇軒

這樣實際比價下來就會知道，其實最低價不一定會出現在所謂的「購物節優惠檔期」，而這些價格差異，如果沒有長期追蹤的話，真的很難發現。

也許有人會想，剛剛聊的是家電，那針對升級速度快的3C產品，按照一般認知的「離上市時間越久，3C產品會越來越便宜」的邏輯來思考，那最低價不在購物節，機率好像就蠻高的？我們就再來追蹤看看，3C產品的歷史價格怎麼變化。

商品3：無線耳機

先用一款2020年出廠的無線耳機來看，B平台價格無論是哪個時段，價格都不變；但A平台的價格變化，就很不一樣囉！從2021年的雙12、年終特賣，價格是$8,990，到今年，也就是2022年9月，出現最低價$7,210、到11月初$7450，的確價格有隨時間下降的趨勢，似乎真的跟我們所理解的，上市時間過越久、3C產品價格越便宜的邏輯。所以如果是3C，與其挑購物季，還是不如等產品出新款，讓價格降下來嗎？我們再來看最後一個例子！

Photo Credit: TNL/鄭宇軒

Photo Credit: TNL/鄭宇軒

商品4：電腦螢幕

同樣一款電腦螢幕，B平台最低價出現在2021年2月$3699，有趣的是，到了2021年年底價格不降反升，雙12及年終特賣來到$3990，2022年11月的價格則是$3688，這一款商品的價格高點很特別，竟然正是出現在雙12跟年終特賣！最後，我們再來看A平台價格大多持平，歷史最低價$3790，出現在2020年10月到2021年6月，但2021年雙12、年終特賣、到今年2022年11月的價格，都是$3,990，所以，3C產品真的上市時間越久，價格越便宜，好像也不一定。

Photo Credit: TNL/鄭宇軒

Photo Credit: TNL/鄭宇軒

看到這邊，想利用電商的購物節檔期來省錢，真的有保護到我們的錢包君嗎?

根據我們這樣觀察下來，商品的價格會隨著時間區段上上下下。特殊節慶的活動檔期，不一定會讓商品售價變得更便宜，為了刺激消費，各大電商在購物季當下雖然可能推出折扣，但是有時也會提高商品原先的基本價格。

如果真的對某樣高單價的商品很有興趣，又想用最划算的價格入手，提醒大家，在掏出神奇小卡把錢錢變成自己喜歡的東西之前，建議還是要長期追蹤商品的價格變化、了解價格區間，才不會被促銷活動誤導。

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範