雙12、年終特賣，電商優惠最划算？｜又！賈芯文S2EP9
我們想讓你知道的是
電商平台上，商品的價格會隨著時間區段上上下下。特殊節慶的活動檔期，不一定會讓商品售價變的更便宜，為了刺激消費，各大電商在購物季當下雖然有推出折扣，但是有時也會提高商品原先的基本價格。
文：蕭汎如
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每次來到雙11、雙12這種電商的大型購物節，各種「限時特賣」、「僅此一檔特價」的促銷文案，很容易讓人被激起「此時不買、更待何時」的購買慾，因此會利用看來全年最划算的大型購物節，來買一些高單價的東西。不過這些電商購物節，真的有這麼划算嗎？我們實際利用電商歷史價格查詢網站，來查詢台灣兩大電商平台上，一些常用商品的歷史價格，一起來看看趁購物季下手，是不是真的能買到全年最低價！
商品1：40吋液晶電視
首先是40吋的液晶電視，在A平台上，2021年從雙12檔期，一路到12月底、可能會推出出清折扣的年終特賣，價格都是$7988，但殊不知它的歷史最低價，其實是出現在2020年的11月底$6999，整整便宜了快 $1000元！B平台同樣在雙12檔期與年終特賣的價格都是$7988，但歷史最低價$7688，則是出現在2021年的2月。這跟我們所想的結果不太一樣，說好的史上最低價，竟然是出現在冷門的時段。
商品2：除濕機
只看一項商品當然不夠，再來看潮濕多雨的臺灣，我們常用的除濕機，價格是怎麼變動。在Ａ平台，雙12價格的確是歷史最低價，但是到了年末，沒想到價格又硬生生多了$1200左右，變成$14990。如果當時雙12沒入手，但是被年終促銷的廣告吸引而剁手，反而就會買貴了。而B平台的價格，年終特賣跟雙12都是$14990，最低價的$13990則是出現在2021年1月，便宜了$1000，兩個平台的歷史最低價，同樣都不是出現在購物節的促銷時段。
這樣實際比價下來就會知道，其實最低價不一定會出現在所謂的「購物節優惠檔期」，而這些價格差異，如果沒有長期追蹤的話，真的很難發現。
也許有人會想，剛剛聊的是家電，那針對升級速度快的3C產品，按照一般認知的「離上市時間越久，3C產品會越來越便宜」的邏輯來思考，那最低價不在購物節，機率好像就蠻高的？我們就再來追蹤看看，3C產品的歷史價格怎麼變化。
商品3：無線耳機
先用一款2020年出廠的無線耳機來看，B平台價格無論是哪個時段，價格都不變；但A平台的價格變化，就很不一樣囉！從2021年的雙12、年終特賣，價格是$8,990，到今年，也就是2022年9月，出現最低價$7,210、到11月初$7450，的確價格有隨時間下降的趨勢，似乎真的跟我們所理解的，上市時間過越久、3C產品價格越便宜的邏輯。所以如果是3C，與其挑購物季，還是不如等產品出新款，讓價格降下來嗎？我們再來看最後一個例子！
商品4：電腦螢幕
同樣一款電腦螢幕，B平台最低價出現在2021年2月$3699，有趣的是，到了2021年年底價格不降反升，雙12及年終特賣來到$3990，2022年11月的價格則是$3688，這一款商品的價格高點很特別，竟然正是出現在雙12跟年終特賣！最後，我們再來看A平台價格大多持平，歷史最低價$3790，出現在2020年10月到2021年6月，但2021年雙12、年終特賣、到今年2022年11月的價格，都是$3,990，所以，3C產品真的上市時間越久，價格越便宜，好像也不一定。
看到這邊，想利用電商的購物節檔期來省錢，真的有保護到我們的錢包君嗎?
根據我們這樣觀察下來，商品的價格會隨著時間區段上上下下。特殊節慶的活動檔期，不一定會讓商品售價變得更便宜，為了刺激消費，各大電商在購物季當下雖然可能推出折扣，但是有時也會提高商品原先的基本價格。
如果真的對某樣高單價的商品很有興趣，又想用最划算的價格入手，提醒大家，在掏出神奇小卡把錢錢變成自己喜歡的東西之前，建議還是要長期追蹤商品的價格變化、了解價格區間，才不會被促銷活動誤導。
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責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。