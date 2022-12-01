質問英籍非裔CEO「妳的族人從哪裡來？」威廉王儲教母赫西夫人挨轟種族歧視、火速辭職
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推特上也有人為赫西夫人抱不平，有網友說，「一個83歲的女人，她是在40年代長大的，在英國還沒有『政治正確』的時候。關於同性戀、種族、其他宗教等相關議題，有多少80幾歲的黑人，按照今天的標準，能做對？」但也有網友回應，赫西夫人有足夠的時間吸收待人處事的變化，年齡不是藉口。
英國王室再傳種族歧視事件，已故女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的女侍臣、同時也是現任王儲威廉（William, Prince of Wales）的教母赫西夫人（Lady Susan Hussey），11月29日出席白金漢宮一場慈善活動，多次詢問一名非裔英籍的女賓馥拉尼（Ngozi Fulani）「實際上來自哪裡」，雖然馥拉尼表示自己是英國公民，但赫西夫人仍不斷追問，事件曝光後引發軒然大波。赫西夫人隨後為此致歉，並且辭去在王室的職務。
馥拉尼是英國非營利組織「Sistah_Space」首席CEO，該機構支持英國各地遭受家暴和性虐待的非洲和加勒比海女性，她於29日出席一場由英國王后卡蜜拉（Queen consort Camilla）主持反對針對女性暴力的招待會，卻與赫西夫人有了一場不愉快的對話，馥拉尼隨後在推特上公布了這段對話的內容：
馥拉尼說，她到會場10分鐘後，赫西夫人朝她走來，撥開她的頭髮看她的名牌，問她「來自哪裡」，馥拉尼回答「哈克尼（Hackney，位於內倫敦的自治市）」，赫西夫人再追問「不，你是從非洲哪個地區來的？」馥拉尼表示家族沒有留下紀錄，並稱自己是英國公民，但赫西夫人卻不斷詢問「你的族人是從哪裡來的？」甚至問說「你是加勒比海人嗎？」馥拉尼最後困窘的表示自己是「非裔、加勒比血統」。
馥拉尼表示，在場還有另外2名女賓目睹此事，她說自己五味雜陳，對接下來的活動內容記憶模糊。
現場目睹的婦女平等黨（Women's Equality Party）黨魁里德（Mandu Reid）表示，赫西夫人的問題具「冒犯性，帶有種族歧視且令人不悅」，她對馥拉尼遭盤問是從哪裡來感到困惑，特別是對方已經表明她在英國出生，也在這裡生活。
白金漢宮於30日發出聲明，稱王室非常重視這起事件，立即展開調查以確定全部細節，承認出現了「不能接受且令人深感遺憾的評論」，對個人造成的傷害深表歉意，並已經就此事聯繫了馥拉尼，邀請她就其所經歷的各方面向做出陳述。
白金漢宮並未點名哪一位王室成員做此評論，但稱「她已經即刻辭去她的名譽職務」，也稱所有的王室成員都被提醒必須始終堅持多樣、包容性的原則。
教母爆出種族歧視，目前人在美國出訪的威廉王儲透過發言人表示，他聽到這件事真的很失望，也稱雖然他當時不在場，但種族主義在社會中不被容忍、這類的評論不能被接受，他認為該王室成員立即辭去職務的決定是正確的。
《BBC》分析指出，白金漢宮的反應如此迅速，這表明人們對此事的重視程度，這場對話的質問暗示有色女性不可能「真的」來自英國，並再一次引發了關於王室及其不太能反映現代英國社會多元化的難題；暗示了英國王室是一個守舊、不受歡迎的地方。
種族主義以及包容和多樣性的議題，已經成為王室成員面對的深水區，特別是哈利王子（Prince Harry）的妻子薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, the Duchess of Sussex）去年在歐普拉（Oprah Winfrey）的節目上公開指控王室成員歧視自己的兒子亞契（Archie Mountbatten-Windsor）「皮膚黑」之後，再度重創王室形象。
而現任國王查爾斯三世（Charles III）其實在2018年也詢問一名英國作家賽迪（Anita Sethi）「妳來自哪裡？」，賽迪當時回應她來在英國曼徹斯特（Manchester），而查爾斯回說「好吧，你看起來不像（從曼徹斯特來的）」並笑了起來，很快就被人簇擁著離開。這名作家表示，她對查爾斯的失態感到震驚。查爾斯三世與他的父親、已故的菲利普親王（HRH Prince Philip, Duke of Edinburgh）常因不當發言被相提並論。
不過推特上也有人為赫西夫人抱不平，有網友說，「一個83歲的女人，她是在40年代長大的，在英國還沒有『政治正確』（PC）的時候。關於同性戀、種族、其他宗教等相關議題，有多少80幾歲的黑人，按照今天的標準，能做對？」
但也有網友回應，赫西夫人有足夠的時間吸收待人處事的變化，年齡不是藉口。
赫西夫人出生於1939年，出身貴族世家，她的哥哥是英國前保守黨內閣部長瓦爾德格雷夫（William Waldegrave），她已故的丈夫赫西（Marmaduke Hussey）是BBC的前主席。
赫西夫人於1960年加入王室，最初幫助處理王室通信，之後被提升為女侍臣（女侍臣的角色通常由富有的貴族擔任，她們沒有薪水，但這是一個非常有聲望的職務）。她是已故女王伊莉莎白二世的摯友，經常陪伴她出遊。
在Netflix影集《王冠》（The Crown）的最新一季，赫西夫人的角色也短暫出現。
新聞來源
- Lady Susan Hussey quits over remarks to charity boss Ngozi Fulani（BBC）
- Analysis: Palace row raises awkward questions about race（BBC）
延伸閱讀
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- 英王查爾斯三世與王后卡蜜拉明年5/6加冕，儀式如何在傳統與現代之間取得平衡？
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核稿編輯：羅元祺
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