2022/12/01,
歐洲

質問英籍非裔CEO「妳的族人從哪裡來？」威廉王儲教母赫西夫人挨轟種族歧視、火速辭職

質問英籍非裔CEO「妳的族人從哪裡來？」威廉王儲教母赫西夫人挨轟種族歧視、火速辭職
英國女侍臣塞西夫人因涉種族歧視火速辭職（右）。Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

推特上也有人為赫西夫人抱不平，有網友說，「一個83歲的女人，她是在40年代長大的，在英國還沒有『政治正確』的時候。關於同性戀、種族、其他宗教等相關議題，有多少80幾歲的黑人，按照今天的標準，能做對？」但也有網友回應，赫西夫人有足夠的時間吸收待人處事的變化，年齡不是藉口。

英國王室再傳種族歧視事件，已故女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的女侍臣、同時也是現任王儲威廉（William, Prince of Wales）的教母赫西夫人（Lady Susan Hussey），11月29日出席白金漢宮一場慈善活動，多次詢問一名非裔英籍的女賓馥拉尼（Ngozi Fulani）「實際上來自哪裡」，雖然馥拉尼表示自己是英國公民，但赫西夫人仍不斷追問，事件曝光後引發軒然大波。赫西夫人隨後為此致歉，並且辭去在王室的職務。

馥拉尼是英國非營利組織「Sistah_Space」首席CEO，該機構支持英國各地遭受家暴和性虐待的非洲和加勒比海女性，她於29日出席一場由英國王后卡蜜拉（Queen consort Camilla）主持反對針對女性暴力的招待會，卻與赫西夫人有了一場不愉快的對話，馥拉尼隨後在推特上公布了這段對話的內容：

馥拉尼說，她到會場10分鐘後，赫西夫人朝她走來，撥開她的頭髮看她的名牌，問她「來自哪裡」，馥拉尼回答「哈克尼（Hackney，位於內倫敦的自治市）」，赫西夫人再追問「不，你是從非洲哪個地區來的？」馥拉尼表示家族沒有留下紀錄，並稱自己是英國公民，但赫西夫人卻不斷詢問「你的族人是從哪裡來的？」甚至問說「你是加勒比海人嗎？」馥拉尼最後困窘的表示自己是「非裔、加勒比血統」。

馥拉尼表示，在場還有另外2名女賓目睹此事，她說自己五味雜陳，對接下來的活動內容記憶模糊。

現場目睹的婦女平等黨（Women's Equality Party）黨魁里德（Mandu Reid）表示，赫西夫人的問題具「冒犯性，帶有種族歧視且令人不悅」，她對馥拉尼遭盤問是從哪裡來感到困惑，特別是對方已經表明她在英國出生，也在這裡生活。

白金漢宮於30日發出聲明，稱王室非常重視這起事件，立即展開調查以確定全部細節，承認出現了「不能接受且令人深感遺憾的評論」，對個人造成的傷害深表歉意，並已經就此事聯繫了馥拉尼，邀請她就其所經歷的各方面向做出陳述。

白金漢宮並未點名哪一位王室成員做此評論，但稱「她已經即刻辭去她的名譽職務」，也稱所有的王室成員都被提醒必須始終堅持多樣、包容性的原則。

AP97030901626
Photo Credit: AP / 達志影像
威廉王子（中）1997年的堅信禮，身為教母的赫西夫人（後方左二）也參與其中。

教母爆出種族歧視，目前人在美國出訪的威廉王儲透過發言人表示，他聽到這件事真的很失望，也稱雖然他當時不在場，但種族主義在社會中不被容忍、這類的評論不能被接受，他認為該王室成員立即辭去職務的決定是正確的。

《BBC》分析指出，白金漢宮的反應如此迅速，這表明人們對此事的重視程度，這場對話的質問暗示有色女性不可能「真的」來自英國，並再一次引發了關於王室及其不太能反映現代英國社會多元化的難題；暗示了英國王室是一個守舊、不受歡迎的地方。

種族主義以及包容和多樣性的議題，已經成為王室成員面對的深水區，特別是哈利王子（Prince Harry）的妻子薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, the Duchess of Sussex）去年在歐普拉（Oprah Winfrey）的節目上公開指控王室成員歧視自己的兒子亞契（Archie Mountbatten-Windsor）「皮膚黑」之後，再度重創王室形象。

而現任國王查爾斯三世（Charles III）其實在2018年也詢問一名英國作家賽迪（Anita Sethi）「妳來自哪裡？」，賽迪當時回應她來在英國曼徹斯特（Manchester），而查爾斯回說「好吧，你看起來不像（從曼徹斯特來的）」並笑了起來，很快就被人簇擁著離開。這名作家表示，她對查爾斯的失態感到震驚。查爾斯三世與他的父親、已故的菲利普親王（HRH Prince Philip, Duke of Edinburgh）常因不當發言被相提並論

不過推特上也有人為赫西夫人抱不平，有網友說，「一個83歲的女人，她是在40年代長大的，在英國還沒有『政治正確』（PC）的時候。關於同性戀、種族、其他宗教等相關議題，有多少80幾歲的黑人，按照今天的標準，能做對？」

但也有網友回應，赫西夫人有足夠的時間吸收待人處事的變化，年齡不是藉口。

赫西夫人出生於1939年，出身貴族世家，她的哥哥是英國前保守黨內閣部長瓦爾德格雷夫（William Waldegrave），她已故的丈夫赫西（Marmaduke Hussey）是BBC的前主席。

赫西夫人於1960年加入王室，最初幫助處理王室通信，之後被提升為女侍臣（女侍臣的角色通常由富有的貴族擔任，她們沒有薪水，但這是一個非常有聲望的職務）。她是已故女王伊莉莎白二世的摯友，經常陪伴她出遊。

在Netflix影集《王冠》（The Crown）的最新一季，赫西夫人的角色也短暫出現。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。