「白紙運動」背後的公衛決策：中國為何遲遲不敢解封？他們懼怕什麼？
我們想讓你知道的是
今天我們走過了，其實我們就是暫時笑看接下來的變異株，因為新加坡面對下一波也是挺輕鬆的，這就是與中國走不一樣的路，千萬不要政治凌駕專業。流行病學家Katelyn Jetelina最後表示仍然很擔心中國這一波大規模的感染如果失去控制，以中國人口之大，會對全球的下一波疫情產生什麼意想不到的變數，就不知道了。
讓我們深入了解白紙運動的背後的公共衛生知識，這裡把一些具體數據給予大家參考，告訴我們公衛決策「不能厭惡風險」，不然拖延成為經濟問題。中國似乎處於爆發的邊緣，他們疫情報告的數字創歷史新高——每天近四萬例新感染。
免疫牆不足
中國大約有90％的人有基礎二劑的接種，超過美國。但是最大的擔憂，卻是感染時脆弱族群仍不完整的免疫牆：中國2.67億60歲以上的人口中，有三分之一尚未接種第三劑，甚至只有30％的80歲以上的人接種了一劑追加劑。
但是由於接種Sinopharm和SinoVac這樣的滅活疫苗，效果對今年開始的變異株是不足的，作為加強針的效率更差。我們見識過香港的死亡率呈災難式垂直上升趨勢，如果這套用在中國，會發生什麼？
今年早些時候，《Nature Medicine》雜誌文獻預測了嚴峻的圖景。揣測許多具有不同感染率、接種狀況、個人措施（如口罩）等參數的模型。總之，以現況在六個月的時間裡，中國將經歷：
- 1.122億有症狀病例
- 270萬ICU入院，超過其 ICU 容量的15.6倍
- 155萬人死亡，其中 75％是60歲及以上的人
這是中國健保制度和醫療量能是否能追上的，就不得而知了。
亞洲開發銀行強調了中國衛生系統的缺陷，上個月批准了一筆三億美元的貸款，用於改善中國兩個較貧困地區的公共衛生服務。其專家指出，這場大流行病揭示了國家資助的醫療保健系統的「差距」，並表明中國的醫院 「特別容易受到入院人數激增的影響」。
解決方案錯過時機
最好的選擇是透過非常激烈、大規模的接種，尤其是老年人。他們開始這樣做了，但為時已晚。
雖然當地專家認為，中國三劑對嚴重疾病和死亡提供了足夠水平的保護。但與西方使用的BioNTech/Pfizer和Moderna開發的mRNA技術相比，它們效果較差且免疫退去速度更快。
理想情況下，他們應該要使用mRNA疫苗，但就不知供應量如何。中國有大約10種mRNA疫苗正在開發中，但沒有一種即將推出。
最大敵人：缺乏信任＋懼怕風險
中國接種面臨挑戰的原因，主要是缺乏信任。儘管共產黨擁有巨大的社會控制權，但為老年人接種疫苗卻被視為過頭了，擔心這會引發「巨大的社會阻力」。他們不想強制執行疫苗接種任務，但也不能眼睜睜地看著老人死去。北京不能容忍像台灣那樣出現0.2％的死亡率，嚴格的措施因此仍然存在，成為延續累積的經濟風險。
中國文化怕風險，包含愛面子，是背後的政治因素。剛剛上面講的授權境外的mRNA技術？很不巧中國政府認為，政治和經濟風險超過了授權外國技術來增加接種的好處。
從北京的角度來看，授權等作為將付出失去民族自豪感的代價，失去對與外國競爭的保護優勢。
中國的經濟增長已放緩至數十年來的最低水平，而由於無情封鎖削弱了消費者需求並阻礙了製造業，青年失業率已升至創紀錄的20％，成為巨大的經濟痛苦。
但是也有人對此樂觀，認為這僅是陣痛期，分析中國政府文件的諮詢公司Bilby的瑞恩．曼努埃爾（Ryan Manuel） 表示，北京方面已表示，將根據從全國各地派遣醫療支持團隊的能力，最終開始分階段重新開放。
其實我本身還是很感謝指揮中心的一些決策，我過去也會適時提出一些建議，今天我想政府就慢慢地就恢復到疾管署的角色跟民眾溝通亦可。回想當時社會上最大的爭論，就是是否能承擔一定風險，當時有所謂的恐慌仔之類存在，讓我們溝通非常困難。其實科學事實就擺在那邊，雙方都沒有錯，但是就是要有方法挺過。
但是今天我們走過了，其實我們就是暫時笑看接下來的變異株，因為新加坡面對下一波也是挺輕鬆的，這就是與中國走不一樣的路，千萬不要政治凌駕專業。
然而我這篇所引用、提供此文諸多數據來源的流行病學家Katelyn Jetelina，她最後表示仍然很擔心中國這一波大規模的感染如果失去控制，以中國人口之大，會對全球的下一波疫情產生什麼意想不到的變數（成為Pi新毒株？），就不知道了。
本文經姜冠宇醫師 Pro'spect授權轉載，原文刊載於此
延伸閱讀
- 中國疫情止不住，核酸改自費遭疑地方財政撐不下去，多家檢測企業應收帳款暴增
- 「優化防疫20條」煞不住疫情，日增逾3萬例防控升級，中國網友「十問」質疑當局防疫不力
- 中國疫情升溫：粵豫渝蒙重災區，官媒稱將堅定「外防輸入、內防反彈」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
我們想讓你知道的是
老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
為他人也為自己！一起加入支持伊甸老人照顧服務計畫行列
當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
而你的一分心力，也可以讓更多長照家庭減輕壓力，現在就支持伊甸基金會的老人照顧服務計畫，讓更多需要幫助的人取得所需資源，也讓愛能擺脫沈重，保留最美好的記憶。就讓我們在超高齡社會將到來的前夕，一起為老人照顧做好更充足的準備。