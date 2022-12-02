2022/12/02,
中國

「白紙運動」背後的公衛決策：中國為何遲遲不敢解封？他們懼怕什麼？

「白紙運動」背後的公衛決策：中國為何遲遲不敢解封？他們懼怕什麼？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

今天我們走過了，其實我們就是暫時笑看接下來的變異株，因為新加坡面對下一波也是挺輕鬆的，這就是與中國走不一樣的路，千萬不要政治凌駕專業。流行病學家Katelyn Jetelina最後表示仍然很擔心中國這一波大規模的感染如果失去控制，以中國人口之大，會對全球的下一波疫情產生什麼意想不到的變數，就不知道了。

讓我們深入了解白紙運動的背後的公共衛生知識，這裡把一些具體數據給予大家參考，告訴我們公衛決策「不能厭惡風險」，不然拖延成為經濟問題。中國似乎處於爆發的邊緣，他們疫情報告的數字創歷史新高——每天近四萬例新感染。

免疫牆不足

中國大約有90％的人有基礎二劑的接種，超過美國。但是最大的擔憂，卻是感染時脆弱族群仍不完整的免疫牆：中國2.67億60歲以上的人口中，有三分​​之一尚未接種第三劑，甚至只有30％的80歲以上的人接種了一劑追加劑。

但是由於接種Sinopharm和SinoVac這樣的滅活疫苗，效果對今年開始的變異株是不足的，作為加強針的效率更差。我們見識過香港的死亡率呈災難式垂直上升趨勢，如果這套用在中國，會發生什麼？

今年早些時候，《Nature Medicine》雜誌文獻預測了嚴峻的圖景。揣測許多具有不同感染率、接種狀況、個人措施（如口罩）等參數的模型。總之，以現況在六個月的時間裡，中國將經歷：

  1. 1.122億有症狀病例
  2. 270萬ICU入院，超過其 ICU 容量的15.6倍
  3. 155萬人死亡，其中 75％是60歲及以上的人

這是中國健保制度和醫療量能是否能追上的，就不得而知了。

亞洲開發銀行強調了中國衛生系統的缺陷，上個月批准了一筆三億美元的貸款，用於改善中國兩個較貧困地區的公共衛生服務。其專家指出，這場大流行病揭示了國家資助的醫療保健系統的「差距」，並表明中國的醫院 「特別容易受到入院人數激增的影響」。

解決方案錯過時機

最好的選擇是透過非常激烈、大規模的接種，尤其是老年人。他們開始這樣做了，但為時已晚。

雖然當地專家認為，中國三劑對嚴重疾病和死亡提供了足夠水平的保護。但與西方使用的BioNTech/Pfizer和Moderna開發的mRNA技術相比，它們效果較差且免疫退去速度更快。

理想情況下，他們應該要使用mRNA疫苗，但就不知供應量如何。中國有大約10種mRNA疫苗正在開發中，但沒有一種即將推出。

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圖片來源：姜冠宇

最大敵人：缺乏信任＋懼怕風險

中國接種面臨挑戰的原因，主要是缺乏信任。儘管共產黨擁有巨大的社會控制權，但為老年人接種疫苗卻被視為過頭了，擔心這會引發「巨大的社會阻力」。他們不想強制執行疫苗接種任務，但也不能眼睜睜地看著老人死去。北京不能容忍像台灣那樣出現0.2％的死亡率，嚴格的措施因此仍然存在，成為延續累積的經濟風險。

中國文化怕風險，包含愛面子，是背後的政治因素。剛剛上面講的授權境外的mRNA技術？很不巧中國政府認為，政治和經濟風險超過了授權外國技術來增加接種的好處。

從北京的角度來看，授權等作為將付出失去民族自豪感的代價，失去對與外國競爭的保護優勢。

中國的經濟增長已放緩至數十年來的最低水平，而由於無情封鎖削弱了消費者需求並阻礙了製造業，青年失業率已升至創紀錄的20％，成為巨大的經濟痛苦。

但是也有人對此樂觀，認為這僅是陣痛期，分析中國政府文件的諮詢公司Bilby的瑞恩．曼努埃爾（Ryan Manuel） 表示，北京方面已表示，將根據從全國各地派遣醫療支持團隊的能力，最終開始分階段重新開放。

其實我本身還是很感謝指揮中心的一些決策，我過去也會適時提出一些建議，今天我想政府就慢慢地就恢復到疾管署的角色跟民眾溝通亦可。回想當時社會上最大的爭論，就是是否能承擔一定風險，當時有所謂的恐慌仔之類存在，讓我們溝通非常困難。其實科學事實就擺在那邊，雙方都沒有錯，但是就是要有方法挺過。

但是今天我們走過了，其實我們就是暫時笑看接下來的變異株，因為新加坡面對下一波也是挺輕鬆的，這就是與中國走不一樣的路，千萬不要政治凌駕專業。

然而我這篇所引用、提供此文諸多數據來源的流行病學家Katelyn Jetelina，她最後表示仍然很擔心中國這一波大規模的感染如果失去控制，以中國人口之大，會對全球的下一波疫情產生什麼意想不到的變數（成為Pi新毒株？），就不知道了。

本文經姜冠宇醫師 Pro'spect授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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