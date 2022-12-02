TNL+ 2022/12/02,
軍事

依據「蟑螂理論」，台灣軍官簽署中共「投降承諾書」的恐怕不只一人

依據「蟑螂理論」，台灣軍官簽署中共「投降承諾書」的恐怕不只一人
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

中共也企圖賄賂更多的軍人，但遭到拒絕。所以說大多數臺灣軍人是不會接受這種不光彩的交易的。但就像所謂「蟑螂理論」所講：如果在一套公寓裡發現一隻蟑螂，就意味著絕對不可能只有一隻，而是有其它沒有被發現。所以毋庸置疑，還有其他的臺灣軍官也簽了這類「投降承諾書」。

最近看到新聞說，有一個台灣的軍官在中共的金錢誘惑下，竟然簽署所謂「投降承諾書」，在中共攻打台灣時就投降。

這件事，聽起來很荒唐，簡直匪夷所思。更有甚者，這個軍官罪行被揭露以後，還振振有詞，不覺得自己做了什麼了不起的錯事。

可能他認為，比起在金錢誘惑下、冒險為中共偷取情報或者做出其他犯罪行為來，好像「投降承諾書」似乎沒有那麼嚴重，因為這只是拿錢不幹事而已：到時候中共來了就「躺平」即可。況且，中共恐怕一時半會兒也打不來，如果中共停止發薪水，那「投降承諾書」就無效了，所以為保持投降書的效力，中共必須不停地發錢，也許這個軍官天天祈禱，但願中共不要打過來，他就可以領終身俸。

這也使得我想起一部1993年的美國電影《桃色交易》（Indecent Proposal），演一對兒少時代的男女朋友，長大後來成婚、組成幸福家庭。但在一場經濟危機中，落入窘境。於是夫妻決定到拉斯維加斯賭場去試試運氣，當然以輸光告終。但是在賭場中有一位億萬富翁看中了其中的妻子，向他們提出不光彩的交易，讓這位人妻和富翁度過一個晚上，他願意支付100萬美元。在幾經糾結之後，這對夫妻接受了這個交易，他們得到了100萬美元，但婚姻破裂。後來夫妻想明白了，把這筆髒錢捐掉，重歸於好。當然這個電影說明的道理是，錢是不可以收買一切的。

中共僅以一萬多美元一年的價格，就收買了這位軍官投降。台灣大約有20萬在軍隊中全職服務的人，以每人每年1萬5000美元的價格來計算，中共只需30億美元即可。在中共所控制的20兆美元（以購買力計算）的總產值中來說，只占0.015％。所以從經濟角度上看，中共可以輕鬆做到。當然這個計算並不很有意義。因為這畢竟是一個不光彩的交易，就連中共大概也不願意大張旗鼓地宣傳說只要承諾投降我就給你多少多少錢，雖然中共在暗地裡在做這件事。

另外正如這個案所顯示，中共也企圖賄賂更多的軍人，但遭到拒絕。所以說大多數台灣軍人是不會接受這種不光彩的交易的。

但是就像所謂「蟑螂理論」所講：如果在一套公寓裡發現一隻蟑螂，就意味著絕對不可能只有一隻，而是有其它沒有被發現。所以毋庸置疑，還有其他的台灣軍官也簽了這類「投降承諾書」。

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